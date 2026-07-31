Ben Affleck a câştigat un milion de dolari la emisiunea-concurs „Vrei să fii milionar?”

Ben Affleck a câștigat emisiunea “Vrei să fii milionar?”. Foto: Captură video

Ben Affleck a câştigat marele premiu - în valoare de 1 milion de dolari - al emisiunii-concurs "Vrei să fii milionar?", informează joi DPA, potrivit Agerpres.



Starul hollywoodian, în vârstă de 53 de ani, a concurat în versiunea americană a acestui concurs televizat alături de Jamie Ding, un campion al altei emisiuni TV celebre, "Jeopardy!".



Suma câştigată va fi donată fundaţiei non-profit înfiinţată de Ben Affleck, Eastern Congo Initiative.



La începutul episodului de miercuri seară, Ben Affleck a explicat că fundaţia sa de caritate sprijină organizaţii comunitare din acea regiune a Africii, despre care renumitul actor a spus că a fost "afectată grav de un război extrem de traumatizant".



După ce au concurat şi în episodul precedent, Ben Affleck şi Jamie Ding trebuiau să răspundă corect la încă două întrebări înainte să câştige marele premiu al emisiunii.



Întrebarea de 500.000 de dolari a fost următoarea: "Ce mare realizare a avut loc la doar două luni după ce un articol din The New York Times afirmase că aceasta nu se va produce înainte să treacă 1 milion până la 10 milioane de ani?".



Răspunsurile posibile erau: divizarea atomului, clonarea unui mamifer, primul zbor cu avionul şi vaccinul împotriva poliomielitei.



Jamie Ding a indicat imediat varianta C - primul zbor cu avionul -, iar Ben Affleck a fost de acord cu acel răspuns.



Actorul hollywoodian a declarat: "Îmi amintesc acest lucru doar pentru că a existat în viaţa mea o perioadă în care petreceam mult timp căutând exemple ale unor situaţii în care presa s-a înşelat. Da, pur şi simplu la întâmplare. Şi mi-am amintit cumva, vag, în subconştient, despre The New York Times şi fraţii Wright şi că toate acestea s-au petrecut în 1905 sau în 1903 sau în 1904".



Jamie Ding a spus: "Cred că în 1903". Răspunsul lui l-a făcut pe prezentatorul emisiunii, Jimmy Kimmel, să glumească spunând că Ding este "mult mai inteligent decât Matt", referindu-se la bunul prieten al lui Affleck, Matt Damon, care a participat şi el în acest concurs televizat anul trecut, alături de Ken Jennings, prezentatorul emisiunii "Jeopardy!", câştigând la rândul său marele premiu de 1 milion de dolari.



Totuşi, concurenţii Ben Affleck şi Jamie Ding nu erau foarte siguri şi au utilizat opţiunea ajutătoare 50-50 pentru a elimina două răspunsuri greşite, în urma căreia au rămas afişate pe ecran răspunsurile "divizarea atomului" şi "primul zbor cu avionul".



Ei au ales în mod corect varianta din urmă, ceea ce le-a oferit şansa de a răspunde la întrebarea de 1 milion de dolari: "În cadrul unei tradiţii anuale de Ziua Recunoştinţei, care dintre următoarele nume nu au fost purtate de curcani graţiaţi de un preşedinte al SUA?".



Răspunsurile posibile erau: Peanut Butter & Jelly, Tater & Tot, Mac & Cheese şi Spaghetti & Meatball.



Ben Affleck şi Jamie Ding au utilizat opţiunea ajutătoare "Întreabă gazda", iar Jimmy Kimmel a susţinut varianta finală din seria de răspunsuri posibile.



Utilizând apoi ultima opţiune ajutătoare de care mai dispuneau - "Telefonaţi unui prieten" -, cei doi l-au sunat pe unul dintre prietenii lui Ding, însă acesta nu a răspuns în timp util.



Susţinând răspunsul ales de Jimmy Kimmel, cei doi concurenţi au optat pentru varianta "Spaghetti & Meatball" şi au câştigat 1 milion de dolari, fiind apoi acoperiţi de confetti şi primind un cec uriaş pentru fundaţia de caritate Eastern Congo Initiative.



Printre alte celebrităţi care au concurat în actualul sezon al acestui concurs televizat s-au numărat Jesse Eisenberg, Michael Keaton, Awkwafina, Leslie Odom Jr. şi Colin Jost.



Printre alte perechi de vedete care au câştigat marele premiu de 1 milion de dolari s-au aflat Ike şi Alan Barinholtz, în 2024, şi Oscar Nunez şi Kate Flannery, în 2025.