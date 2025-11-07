Copiii din Ilfov, la „Ora fără diabet”. Lecții de viață sănătoasă și distracție în mișcare

1 minut de citit Publicat la 11:18 07 Noi 2025 Modificat la 11:18 07 Noi 2025

Sedentarismul și obezitatea sunt principalele cauze pentru care diabetul este în continuă expansiune în rândul copiilor. Foto: Antena 3 CNN

România ocupă primul loc în Europa la obezitate infantilă, iar cazurile de diabet de tip doi în rândul copiilor sunt în creștere.

În țara noastră, peste un milion și jumătate de oameni suferă de diabet, iar prin proiectul „Ora fără diabet – parteneriat pentru un viitor sănătos”, copiii sunt ajutați să conștientizeze importanța unui stil de viață sănătos.

O nutriție echilibrată, sportul și somnul departe de ecrane au un rol esențial în dezvoltarea armonioasă a copiilor. Cea de-a treia ediție a campaniei a avut loc la Școala Gimnazială Nr. 1 Glina, iar proiectul este realizat de Antena 3 CNN, în parteneriat cu Societatea Română de Diabet și Asociația pentru Responsabilitate Socială Plan B.

„Ora fără diabet” a debutat cu un modul de nutriție și s-a transformat ulterior într-un joc de tip cooking show. Mai mulți elevi, împărțiți în trei echipe, au avut o misiune esențială pentru consolidarea educației lor nutriționale: au creat o farfurie sănătoasă și echilibrată, folosind diverse ingrediente puse la dispoziție.

Mișcarea are și ea un rol important atunci când vine vorba de sănătate. Elevii s-au distrat și au făcut sport pe mai multe biciclete staționare personalizate.

Sedentarismul și obezitatea sunt principalele cauze pentru care diabetul este în continuă expansiune în rândul copiilor, iar dispozitivele electronice stau în calea unui stil de viață echilibrat. Din acest motiv, elevii prezenți au participat la un experiment care le-a demonstrat impactul negativ al utilizării telefonului înainte de somn.

Campania „Ora fără diabet” a fost inițiată în parteneriat cu Consiliul Județean Ilfov.