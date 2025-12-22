Constructorii români ţin pasul cu Occidentul. Firmele din România livrează proiecte la cele mai înalte standarde

Noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova a costat 140 de milioane de euro. Sursa foto: Facebook/Lia Olguta Vasilescu

România devine un jucător capabil să livreze infrastructură la standarde occidentale. După ani în care marile proiecte păreau imposibil de dus la capăt de companii autohtone, constructorii români demonstrează că pot ține pasul cu cei din Vest, respectând cele mai înalte cerințe tehnice și finalizând lucrări de anvergură. Subiectul a fost în centrul dezbaterilor de la conferința Income Magazine Corporate "România – Decolare rapidă. Investiții spectaculoase și expansiune accelerată în transporturile aeriene", organizată de Antena 3 CNN.

Proiecte de infrastructură impresionante, realizate de constructorii români

Ultimii ani au adus o schimbare majoră în construcțiile din România. Investițiile în infrastructură, susținute de fonduri europene și programe guvernamentale, au creat contextul în care firmele românești au putut crește, s-au profesionalizat și au acumulat experiența necesară pentru proiecte complexe.

"După 35 de ani, știm că în anii '90 constructorii români au fost între primii care s-au privatizat, au fost destul de dinamici ca și antreprenori, era era cazul ca și ei să poată ajunge la un nivel, astfel încât să se abordeze proiecte de anvergură; mai ales că ultimii 10 ani în România au fost foarte multe astfel de proiecte de anvergură", a declarat Cristian Erbaşu, CEO-ul unei companii de construcţii.

Sprijinul statului și schimbarea regulilor de acces la marile lucrări au jucat un rol esențial. Condițiile de participare mai echilibrate și soluțiile de finanțare mai accesibile au permis firmelor românești să concureze de la egal la egal cu marii jucători internaționali și să demonstreze că pot livra calitate, nu doar preț.

"Trebuie să recunoaștem faptul că și autoritățile, statul, în general, în ultima perioadă, în ultimii șapte, 8 - 10 ani, a încurajat și a sprijinit companiile autohtone să poată lucra pe astfel de lucrări, fie prin scăderea referințelor, astfel încât companiile româneşti să poată participa pe baza proiectelor executate în trecut, fie prin soluții de finanțare mult mai accesibile constructorilor români", a mai explicat antreprenorul Cristian Erbaşu.

De altfel, experiența nu a lipsit niciodată. Zeci de mii de români au lucrat ani la rând pe șantiere din Occident, contribuind la construcții de top în Europa. Acum, aceeași expertiză se regăsește tot mai mult și în proiectele din România, de la aeroporturi moderne până la infrastructură strategică.

"Acum, să știți că, de-a lungul timpului, constructorii români au fost apreciați. Nu se reușea să fie apreciați în România, însă construiam, construiau de zor în Occident. Eu cred că din cei 5 milioane de români plecați acolo, bucată cu bucată, cam 20 - 25% lucrează în construcții sau domenii auxiliare construcțiilor. Deci, de ce n-ar fi lucrat și în România?", a mai precizat Cristian Erbașu în timpul declaraţiilor.

Conferința Income Magazine Corporate "România – Decolare rapidă. Investiții spectaculoase și expansiune accelerată în transporturile aeriene" a fost organizată de Antena 3 CNN la Aeroportul Internațional "George Constantinescu" din Craiova unde a fost inaugurat săptămâna trecută un nou terminal ultramodern. Evenimentul a reunit lideri ai industriei, factori de decizie, specialiști, companii aeriene, administratori de aeroporturi, investitori și instituții.