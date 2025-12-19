Aeroportul Craiova devine cel mai mare aeroport regional din România

Terminalul nou inaugurat se întinde pe o suprafață de 32.000 mp. Foto: Sorin Manda / Facebook

Aeroportul din Craiova a devenit cel mai mare aeroport regional din țară, după deschiderea noului terminal de pasageri, care a costat aproape 100 de milioane de euro din fonduri europene. Terminalul nou inaugurat se întinde pe o suprafață de 32.000 mp.

„Este o zi importantă pentru toți cei care cred în puterea proiectelor mari”, a declarat Cosmin Vasile, președintele Consiliului Județean Dolj, prezent la inaugurare.

„Orice factură intra la Ministerul Transporturilor, și aici vă pot da un exemplu. Eu, când am preluat mandatul la minister, bugetul ministerului era cel mai mare din istorie de până atunci”, a explicat Sorin Grindeanu – președintele Camerei Deputaților.

„Putem spune că de astăzi avem, în sfârșit, un aeroport european la Craiova, care îndeplinește absolut toate condițiile, cu cele mai noi tehnologii, mărimea necesară, cel mai mare terminal regional din România. Pe de altă parte, cred că dezvoltarea din punct de vedere turistic a orașului și nu numai, peste câțiva ani – 2, 3, 4, 5 ani – chiar vom putea să avem câteva milioane de pasageri pe an care să circule pe acest aeroport”, a afirmat și Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova.

„Consiliul Județean a asigurat și cofinanțarea proiectului, de asemenea, tot ce a însemnat cheltuieli neeligibile pe proiect. 115 milioane de euro a fost valoarea totală. 2005 nu este un an atât de îndepărtat. Au fost 3.000 de pasageri pe Aeroportul Craiova în 2005. La fix 20 de ani suntem cu cel mai mare terminal. Acum doi ani am avut 600.000 de pasageri”, a adăugat Cosmin Vasile.

Noul terminal de pasageri de pe Aeroportul din Craiova este dispus pe mai multe etaje. Include ghișee de check-in și self-check-in, control de securitate, fluxuri separate pentru zonele Schengen și non-Schengen, spații comerciale și de food court, precum și dotări tehnice moderne.

„La Craiova nu prea putem să ne oprim niciodată aici. Nu ne lasă nici doamna primar, nici domnul președinte să stăm să batem pasul pe loc”, a concluzionat Sorin Manda, director general al Aeroportului Internațional Craiova „George Constantinescu”.

Noul terminal din Craiova vine cu platforme și căi de rulare moderne, care permit operarea simultană a mai multor aeronave și reduc timpii de așteptare la sol, precum și cu parcări și drumuri de acces extinse, adaptate pentru taxiuri, ride-sharing și transport în comun.