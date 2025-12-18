Transporturile aeriene din România, pe un trend accelerat. Noi investiții și creșteri semnificative de trafic

România înregistrează o creștere fără precedent în transporturile aeriene, susținută de investiții majore în infrastructură, dar și de extinderea și modernizarea capacităților aeroportuare. Cel mai recent exemplu este inaugurarea, chiar astăzi, a unui terminal ultramodern la Aeroportul Internațional Craiova.

Cu acest prilej, la Craiova are loc o conferință organizată de Income Magazine Corporate, sub egida Antena 3 CNN, care reunește lideri ai industriei, factori de decizie, specialiști, investitori și reprezentanți ai instituțiilor publice. Tema dezbaterilor este sugestivă: „România – Decolare rapidă. Investiții spectaculoase și expansiune accelerată în transporturile aeriene”.

În cadrul evenimentului, Ioan Măriuță, director general al Regiei Autonome „Aeroportul Ștefan cel Mare – Suceava”, a vorbit despre evoluția accelerată a traficului aerian din nordul țării și despre extinderea recentă a rețelei de zboruri.

„Chiar luni am inaugurat revenirea bazei cu două aeronave, cu șase destinații suplimentare, pe lângă cele șapte pe care le aveam deja. În total sunt 13 destinații operate de pe Aeroportul Suceava. Preconizăm o creștere semnificativă: estimăm că vom închide acest an cu aproximativ 800.000 de pasageri, iar anul viitor undeva la 1,2 - 1,3 milioane de pasageri”, a declarat Ioan Măriuță.

Directorul aeroportului din Suceava a explicat și modul în care proximitatea față de Ucraina a fost transformată într-un avantaj pentru dezvoltarea regiunii, în contextul războiului declanșat în țara vecină.

„Există, bineînțeles, o dezvoltare pe orizontală. Numărul hotelurilor a crescut, la fel și capacitățile de cazare. Putem vorbi chiar și despre curse turistice de vară, iar tur-operatorii beneficiază de prezența ucrainenilor. Sunt din ce în ce mai multe destinații sezoniere de vară și mai mulți operatori aerieni, iar în multe cazuri constatăm că majoritatea pasagerilor sunt ucraineni. Este o creștere a traficului binevenită, și nu numai”, a mai spus acesta.