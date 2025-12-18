Aeroporturile Otopeni și Băneasa vor avea terminale noi

Autoritățile anunță ample lucrări de modernizare pe numeroase alte aeroporturi din țară. Foto: Hepta

România înregistrează o creștere fără precedent în transporturile aeriene, cu investiții majore în infrastructură, în extinderea și modernizarea capacităților aeroportuare. Cel mai recent exemplu este inaugurarea chiar astăzi a unui terminal ultramodern la Aeroportul Internațional din Craiova. Cu acest prilej, lideri ai industriei, factori de decizie, specialiști, investitori și instituții au analizat la Craiova potențialul transporturilor aeriene din România, în cadrul unei conferințe marca Income Magazine Corporate, organizate de Antena 3 CNN. Tema dezbaterilor a fost sugestivă - „România – Decolare rapidă. Investiții spectaculoase și expansiune accelerată în transporturile aeriene”.

În cadrul conferinței, autoritățile au anunțat că România va beneficia de terminale noi atât la Aeroportul Băneasa, cât și la Otopeni și Suceava, alături de ample lucrări de modernizare pe numeroase alte aeroporturi din țară.

Întrebat când va fi realizat un nou terminal la Aeroportul Internațional Henri Coandă, Bogdan Mândrescu, președintele Asociației Aeroporturilor din România și director general al Companiei Naționale Aeroporturi București, a explicat că proiectul se află într-o etapă incipientă, dar clar definită.

„În momentul de față, este în derulare licitația pentru studiul de fezabilitate și proiectare a unui nou terminal la Otopeni, urmând să fie desemnat câștigătorul. Durata estimată pentru realizarea studiului de fezabilitate și a proiectării este de aproximativ doi ani, însă sper ca cei care vor câștiga licitația să poată face acest lucru cât mi rapid. De asemenea, vreau să subliniez că vom avea un terminal nou și la Băneasa, nu doar la Otopeni”, a spus el.

Iar directorul general al Aeroportului Internațional „George Constantinescu” din Craiova, Sorin Manda, a explicat calendarul operațional al noului terminal inaugurat astăzi.

„De pe 20 decembrie, primele zboruri vor pleca și vor sosi în noul terminal. Avem astăzi și un meci important în cupele europene, iar dacă echipa se califică mai departe, jucătorii vor fi primii pasageri care mâine vor debarca în noul terminal”, a declarat acesta.

Noul aeroport de la Craiova reprezintă o investiție realizată din fonduri europene, cu sprijinul autorităților locale și al Guvernului.

„Sunt foarte multe forțe ale binelui care și-au dat mâna aici pentru dezvoltarea regiunii și a Aeroportului Internațional Craiova. Avem fonduri europene, o cofinanțare din partea Consiliului Județean Dolj, un credit contractat împreună cu Consiliul Județean, întins pe următorii 15 ani, dar și intervenția Guvernului României, în luna mai, când Sorin Grindeanu era ministrul Transporturilor. Toate acestea au făcut posibil ca astăzi să inaugurăm și să începem operarea”, a mai spus Sorin Manda.

Potrivit acestuia, dezvoltarea infrastructurii rutiere va consolida poziția Craiovei ca pol regional. „Craiova este un punct important pe hartă, un hub de dezvoltare. Oltenia este, în acest moment, regiunea cu cea mai mare dezvoltare. Autostrada ne leagă deja de București, iar alte drumuri expres spre Târgu Jiu și Lugoj sunt în licitație, ceea ce va poziționa Craiova în centrul acestei regiuni”, a subliniat directorul aeroportului.

Obiectivul autorităților locale și al conducerii aeroportului este ca, anul viitor, Aeroportul Internațional Craiova să atingă pragul de un milion de pasageri, consolidându-și rolul în rețeaua de transport aerian a României.