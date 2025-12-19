Marile aeroporturi ale României intră într-o nouă etapă de modernizare. Lucrările, efectuate exclusiv de constructori români

România va beneficia de terminale noi atât la Aeroportul Băneasa, cât și la Otopeni și Suceava. Sursa foto: Facebook/ Sorin Manda

România înregistrează o creștere fără precedent în transporturile aeriene, cu investiții majore în infrastructură, în extinderea și modernizarea capacităților aeroportuare. Cel mai recent exemplu este inaugurarea unui terminal ultramodern la Aeroportul Internațional din Craiova. Cu acest prilej, lideri ai industriei, factori de decizie, specialiști, investitori și instituții au analizat, la Craiova, potențialul transporturilor aeriene din România, în cadrul unei conferințe marca Income Magazine Corporate, organizate de Antena 3 CNN. Tema dezbaterilor a fost sugestivă – „România – Decolare rapidă. Investiții spectaculoase și expansiune accelerată în transporturile aeriene”.

În cadrul conferinței, autoritățile au anunțat că România va beneficia de terminale noi atât la Aeroportul Băneasa, cât și la Otopeni și Suceava, alături de ample lucrări de modernizare pe numeroase alte aeroporturi din țară.

„A crescut traficul în mod alert și datorită faptului că ne situăm la graniță cu Ucraina și undeva la 20–25% sunt pasageri ucraineni la noi. Actuala conducere a Consiliului Județean depune eforturi susținute pentru construcția unui nou terminal, deoarece aeroportul a devenit total neîncăpător și a fost realizat un studiu de fezabilitate pentru construcția unui nou terminal de pasageri, cu o suprafață de aproape 11.000 mp”, a declarat Ioan Măriuță – director general al Regiei Autonome „Aeroportul Ștefan cel Mare-Suceava”.

Directorul aeroportului din Brașov a anunțat, la rândul său, că regiunea va avea inclusiv un tren metropolitan.

„Avantajul major al Brașovului este că suntem în centrul României, avem astăzi două din cele patru tipuri de transport acolo, aerian și rutier, și, printr-un proiect al Consiliului Județean, vom avea în viitor și un tren metropolitan care va ajunge în zona Aeroportului Ghimbav. Suntem pe un drum bun, inclusiv cu programul. Programul a fost adaptat în funcție de solicitările companiilor aeriene”, a adăugat Ștefan Daniel Micu – director general al Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav.

O altă mare realizare este aceea că aproape toate lucrările de pe aeroporturile din țară au fost duse la bun sfârșit de constructori români. La Craiova, noul terminal a fost finalizat în câteva luni.

„Firmele de construcții românești autohtone sunt capabile și au demonstrat în ultimii ani că au potențialul de a lucra din ce în ce mai mult și diversificat, pe zone din ce în ce mai dificile, iar, într-adevăr, România a beneficiat de investiții majore în ultima perioadă. Eu cred că investiții în România vor fi în continuare, iar constructorii români vor face față”, a explicat Cristian Erbașu – CEO Construcții Erbașu.

În cadrul conferinței, un subiect extrem de important a fost cel referitor la deficitul pe care îl are România în privința pasagerilor străini care să vină în țara noastră pentru turism.

„La Sibiu lucrurile arată bine. Anul acesta estimăm să atingem 670.000 de pasageri, anul viitor poate depășim, pentru prima dată în istorie, 800.000. E clar că efectul investițiilor făcute începe să se manifeste. Când vorbim de traficul aerian, trebuie să înțelegem că ne bazăm în principal, în proporție de 70%, pe pasageri cu cetățenie română”, a concluzionat Marius Gîrdea – director general al Aeroportului Internațional Sibiu.

Participanții la conferința organizată de Antena 3 CNN au subliniat faptul că transporturile aeriene reprezintă astăzi unul dintre pilonii esențiali ai conectivității și dezvoltării economice, iar investițiile în acest domeniu trebuie să continue.