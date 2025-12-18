Lia Olguța Vasilescu îl acuză pe Cătălin Drulă că a blocat proiectul Aeroportului Craiova: ”Voit, politic”

Lia Olguța Vasilescu a vorbit despre parcursul dificil al proiectului. Foto: Hepta

România înregistrează o creștere fără precedent în transporturile aeriene, susținută de investiții majore în infrastructură, dar și în extinderea și modernizarea capacităților aeroportuare. Cel mai recent exemplu este inaugurarea, chiar astăzi, a unui terminal ultramodern la Aeroportul Internațional Craiova.

Cu acest prilej, la Craiova are loc o conferință organizată de Income Magazine Corporate, sub egida Antena 3 CNN, care reunește lideri ai industriei, factori de decizie, specialiști, investitori și reprezentanți ai instituțiilor publice. Tema dezbaterilor este sugestivă: „România – Decolare rapidă. Investiții spectaculoase și expansiune accelerată în transporturile aeriene”.

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, a subliniat necesitatea unui astfel de terminal, în contextul creșterii semnificative a numărului de turiști care ajung în oraș.

„Pentru noi, care avem un număr foarte mare de turiști în ultima perioadă, dacă mergeți astăzi, într-o zi normală de lucru, veți găsi cel puțin 60–70 de autocare în zona stadionului și foarte multe mașini în zona aeroportului, veți înțelege că este mult mai simplu ca toate aceste persoane să vină cu avionul. Este și low-cost, sunt curse ieftine. Avem foarte mulți turiști străini, din toată lumea, nu doar din Europa. Am avut surpriza să găsim turiști din Singapore sau din Las Vegas. Ni s-a părut chiar interesant să vii din patria luminilor ca să vezi Târgul de Crăciun de la Craiova. De aceea, un astfel de terminal era absolut necesar aici”, a declarat edilul.

Lia Olguța Vasilescu a vorbit și despre parcursul dificil al proiectului, despre care a spus că a fost blocat politic pentru o perioadă îndelungată.

„Toată lumea este bucuroasă, foarte bucuroasă. Era o investiție așteptată de mult timp. Domnul Grindeanu spunea aici că mai bine de un an de zile proiectul a fost blocat în mod voit politic de către ministrul transporturilor de la acea vreme, domnul Drulă, că nu trebuie să ne ferim să dăm fiecăruia în dreptul lui meritele, la unii, între ghilimele, la alții real, a întors acest proiect de zeci de ori, de fiecare dată inventând câte ceva, câte o virgulă, doar ca să nu ajungem să cheltuim fondurile europene. S-au scos o mulțime de lucruri. Ca să vă dați seama, conducerea aeroportului nu are birouri în acest terminal. Sunt lucruri care nu se fac într-o societate normală”, a afirmat primarul Craiovei.

Edilul a mai spus că a încercat inclusiv intervenții politice pentru deblocarea situației, fără succes la acel moment.

„Am rugat pe cineva din partidul domnului ministru de atunci să meargă la el în audiență și să îi spună să deblocheze acest aeroport, iar răspunsul a fost: «vrei să se umfle Olguța?». Cam așa s-a pus problema, ca să înțelegem de ce a existat această întârziere. Faptul că Sorin Grindeanu a reușit să deblocheze investiția la doar două săptămâni după ce a fost învestit ca ministru demonstrează foarte clar că, de fapt, acolo nu era nicio problemă reală”, a concluzionat Lia Olguța Vasilescu.