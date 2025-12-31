România intră pe harta marilor producători de vehicule electrice

Vehiculele realizate la noi în țară au atras atenția prin tehnologie și eficiență. Foto: Antena 3 CNN

România își consolidează poziția în industria vehiculelor electrice, după ce un producător român de microbuze a reușit să se impună pe piețele europene și anunță planuri ambițioase de extindere. Compania, care exportă în prezent aproape 90% din producție, pregătește lansarea unor autobuze urbane electrice de 12 metri, menite să concureze direct cu modelele fabricate în China.

Unul dintre cele mai de succes produse ale producătorului român este un microbuz electric de 19 locuri, echipat cu încărcare rapidă, autonomie mare și tehnologii moderne. Clienții din Europa au fost atrași inclusiv de versiunea premium, care oferă dotări de lux precum scaune din piele, televizor și mini-bar.

Portofoliul companiei include și variante diesel, destinate în special transportului școlar din vestul Europei. Aceste vehicule sunt construite pentru rute zilnice intense și respectă unele dintre cele mai stricte reglementări de siguranță de pe continent. Printre dotările obligatorii se numără sisteme automate de avarie la deschiderea ușilor, semnalizări speciale pentru transportul copiilor și alte elemente cerute de legislația europeană.

În ultimii zece ani, producătorul român a crescut constant. De la câteva microbuze realizate lunar într-o locație mică, compania a ajuns, după mutarea într-o fabrică de 8.500 de metri pătrați, la o capacitate de producție de până la 800–900 de vehicule pe an. În prezent, firma are 120 de angajați, majoritatea formați intern, într-un domeniu de nișă în care experiența se câștigă în timp.

Următorul pas este extinderea gamei către autobuze electrice urbane de 12 metri, un segment dominat în prezent de producători asiatici. Planurile presupun investiții suplimentare și angajări noi, dar și o consolidare a poziției României într-un sector strategic pentru viitorul transportului public.

Prin investiții, inovație și ambiție, un producător român demonstrează că industria locală poate concura la cel mai înalt nivel și că România are potențialul de a deveni un jucător important pe piața globală a vehiculelor electrice.