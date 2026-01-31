Atacurile cibernetice pot lăsa România fără energie. „În momentul de față, suntem oarecum vulnerabili”

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Energia României nu mai este amenințată doar de pene sau avarii, ci și de atacurile cibernetice. Digitalizarea accelerată a sistemului energetic aduce eficiență, dar și riscuri majore, avertizează specialiștii. În lipsa unor măsuri care să sporească securitatea cibernetică, infrastructura critică a țării poate deveni o țintă ușoară. Subiectul a fost dezbatut pe larg la Conferința națională RO 3.0 „Energie și sustenabilitate. Consolidare și durabilitate 2026”, organizată de Antena 3 CNN.

Pe măsură ce tehnologia pătrunde tot mai adânc în domeniul Energiei, cresc și vulnerabilitățile sistemului. Statul este obligat să țină pasul, spun parlamentarii, pentru că orice breșă poate avea consecințe grave. Problema nu ține doar de producătorii de energie, ci și de rețelele de distribuție, acolo unde un atac cibernetic poate afecta milioane de consumatori.

George-Mădălin Borș, secretar în Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din Camera Deputaților, spune că, vulnerabilitațile trebuie „să fie mitigate de către stat”.

„La pachet cu utilizarea tehnologiilor vin și vulnerabilitățile, care trebuie, într-un fel sau altul, să fie mitigate de către stat. Este necesară extinderea acestei zone de securitate cibernetică, inclusiv asupra operatorilor de distribuție, iar în cadrul tarifului de distribuție ar trebui să existe o linie separată, dedicată special securității cibernetice”, a spus el.

În lipsa unor astfel de măsuri, România se află deja într-o zonă de risc, avertizează oficialii. Un atac bine coordonat ar putea scoate din funcțiune capacități importante de producție într-un timp extrem de scurt.

„România, în momentul de față, este oarecum vulnerabilă. Consider că am depășit pragul critic și, mai mult decât atât, dacă până acum vorbeam doar despre instalații de producere a energiei electrice, unde, într-un fel, se mai poate găsi o soluție, situația se schimbă radical în cazul în care cineva, printr-o simplă acțiune, scoate din sistem câteva sute sau chiar mii de megawați”, a adăugat Borș.

Riscurile devin și mai mari odată cu dezvoltarea capacităților de stocare a energiei. Pot fi manipulate de la distanță, dacă nu sunt protejate corespunzător, iar efectele unui atac pot fi dezastruoase.

„În momentul în care un echipament energetic își poate modifica, independent de voința proprietarului, parametrii de încărcare a unei baterii, pericolele sunt foarte mari”, a subliniat secretarul.

Conferința națională RO 3.0 „Energie și sustenabilitate. Consolidare și durabilitate 2026”, organizată de Antena 3 CNN, a reunit experți, factori de decizie și reprezentanți ai industriei. În cadrul evenimentului au fost abordate teme esențiale precum evoluția prețurilor, echilibrul sistemului energetic în perioade critice, impactul măsurilor guvernamentale, dar și oportunitățile și provocările din Marea Neagră.