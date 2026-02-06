Stațiunea Băile Herculane revine în topul destinaţiilor balneare din Europa: Terapii moderne într-o zonă turistică veche de 2000 de ani

Stațiunea Băile Herculane, în topul destinaţiilor balneare din Europa datorită investiţiilor private. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN

Cândva simbol al eleganței imperiale, Băile Herculane revin astăzi în prim-planul turismului european, nu ca o promisiune, ci ca o realitate construită prin investiții private, servicii premium și un nou concept de wellness. Stațiunea balneară cu aproape 2.000 de ani de istorie se transformă într-o alternativă viabilă la marile resorturi ale Europei, îmbinând băile cu sulf, terapiile clasice și facilitățile moderne de spa cu un design sustenabil, inspirat din natură, și cu respect pentru identitatea locului – o rețetă care atrage tot mai mulți turiști în căutare de sănătate, relaxare și experiențe autentice. Părinţii au la dispoziţie şi salina, un spaţiu de joacă pentru cei mici, pe lângă zonele de piscine accesibile pe tot parcursul anului.

Investiţiile private repoziţionează turismul balnear românesc, alternativă reală la marile resorturi europene cu facilităţi moderne, sevicii de calitate şi accent pe sănătate şi relaxare. Pentru Băile Herculane revenirea la strălucirea de altă dată nu mai este doar o promisiune, ci o realitate. Conceptul este completat de spaţii inspirate din natură, materiale sustenabile şi un design care păstrează legătura cu identitatea locului.

"Bacolux din Băile Herculane ne-am dorit să aducem servicii de o calitate cât mai bună pentru oaspeţii noştri, astfel încât să poată să găsească la Herculane ce găsesc în orice alt resort din Europa. Aici avem condiţii de 4 stele şi un spa care se întinde pe aproape 2.000 mp în care am pregătit atât facilităţi balneo, cât şi facilităţi spa şi wellness.

Am reuşit să integrăm aici apa termală în servicii de relaxare şi am încercat să aducem natura la interior, astfel încât produsul nostru, spa şi balneo pregătite, să fie specific nouă şi să se găsească doar aici – folosim plante naturale, specifice locului, atât în saune, cât şi în terapii; să folosim apa termală de la Herculane în aceste terapii de relaxare şi să avem un design care este sustenabil, dar şi specific locului", a declarat Laura Pătru, reprezentantul unui lanţ hoteliar, pentru Antena 3 CNN.

Noile centre spa din staţiunea Băile Herculane îmbină tratamente balneare clasice cu terapii moderne de relaxare, adresate tuturor categoriilor de vârste. De la masaje, băi cu sulf, fizioterapie, piscine, saune, tratamente de ultimă generaţie şi până la zone dedicate familiilor cu copii, conceptul de wellness este unul complet, iar staţiunea veche de aproape 2.000 de ani devine astfel o destinaţie atractivă pe tot parcursul anului.

"Hotelul este gândit pentru întreaga familie, astfel că fiecare membru al familiei să poată să găsească aici ceva: adulţii se pot bucura de aceste terapii de relaxare – fie că vorbim de întreţinere, fie că vorbim de masaje sau terapii de răsfăţ, fiecare... atât bărbaţi, cât şi femei pot să găsească aici o terapie potrivită pentru ei.

Şi, desigur, pentru cei mici, am pregătit o zonă de aqua splash în care se pot bucura de zilele de vacanţă, indiferent de anotimp (...) sau pot să îşi petreacă ziua jucându-se în salină, care este, de asemenea, un loc foarte sănătos pentru ei", a mai explicat Laura Pătru, reprezentantul unui lanţ hoteliar, potrivit sursei citate.

Turismul balnear nu înseamnă doar refacere şi sănătate pentru oameni, ci şi un motor economic important. Fiecare turist adus într-o astfel de staţiune înseamnă locuri de muncă, taxe şi impozite la bugetul de stat, dar şi dezvoltare pentru comunitatea locală.





