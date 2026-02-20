Roboții viitorului sunt creați la Cluj: De la câine-robot la barista automat

Foto: Captură Antena 3 CNN

Universitățile din România reușesc performanțe importante în diverse domenii ale cercetării, iar unele dintre ele vor schimba complet modul în care trăim și felul în care se desfășoară viața noastră de zi cu zi. La Universitatea din Cluj-Napoca sunt în testare mai mulți roboți care ar putea să intre „în pâine” în foarte scurtă vreme. De pildă, unii dintre ei vor putea să prepare cafeaua în restaurante, alții vor patrula siturile arheologice și vor oferi informații turiștilor. Sunt în teste, dar deja unii dintre ei au fost încercați în mediul real.

Specialiștii în robotică ai Universității Tehnice din Cluj-Napoca lucrează la mai multe proiecte menite să ajute oamenii și companiile în activitățile de zi cu zi. Unul dintre roboți este conceput să ofere informații utile elevilor, turiștilor sau pacienților din spitale.

„Vreau să știu ceva despre Transilvania. Sunt aici să te ajut cu orice informație necesară. Dacă vrei să afli despre Transilvania, este recunoscută pentru peisajele frumoase, orașe medievale și asocierea cu legenda lui Dracula”, a fost scurta demonstrație a robotului.

„Poate fi folosit în spitale sau în case de vârstnici pentru a întreține conversații mai lungi cu persoane care se simt singure sau poate ajuta foarte mult în domeniul educației. Copiilor le place să interacționeze cu un astfel de roboțel. Nu se simt atât de stânjeniți cum s-ar simți, probabil, în fața unui profesor sau a unui învățător”, a explicat Stelian Brad, decanul Facultății de Robotică a Universității din Cluj. Un alt proiect este câinele-robot, gândit pentru mobilitate ridicată în zone greu accesibile pentru oameni și poate chiar pentru a salva vieți în situații de urgență. Prototipul a fost deja testat în situl arheologic de la Sarmizegetusa. „A fost folosit, poartă niște sisteme de scanare pe el și a patrulat în tot situl ca să colecteze informații, să digitizeze întregul sit arheologic. Odată situl digitizat tridimensional, poate fi folosit de către cercetător pentru a înțelege spațialitatea și multe alte informații care pot fi măsurate și digital”, a explicat Brad. Echipa de la Cluj a dezvoltat și un robot capabil să prepare cafea la expresor, o soluție gândită pentru industria HoReCa. „A fost folosit pentru a promova regiunea de Nord-Est a României. Practic, tot ceea ce înseamnă valori tradiționale, mâncare și băutură tradițională românească a fost un punct de atracție, deoarece servea vizitatorii cu vin și țuică din Transilvania, din regiunea noastră, în funcție de preferințe. Evident, oamenii, fiind atrași de tehnologie, veneau și întrebau și despre produsele noastre tradiționale. Cu această ocazie, am putut promova România și Transilvania”, a mai spus el. În spatele acestor tehnologii sunt numeroase ore de testare și simulare. Specialiștii estimează că, după validarea conceptelor, o parte dintre acești roboți ar putea ajunge pe piață în parteneriat cu companii private și vor ușura munca oamenilor.