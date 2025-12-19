Prevenţia, cea mai sigură armă în lupta împotriva infecţiei HIV. Programul Național anti-SIDA va începe în 2026

Ministrul Sănătăţii a spus că Programul Național de Prevenție pentru SIDA va fi lansat în prima parte a lui 2026. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN.

Prevenţia este cea mai sigură armă în lupta împotriva infecţiei HIV. Vorbim de o boală care afectează, în prezent, peste 19.000 de români. La 40 de ani de la depistarea primului caz cu SIDA, România este un exemplu de bună practică, însă, specialiştii şi autorităţile atrag atenţia că avem nevoie urgent de un Program Național de Prevenție astfel încât, în următorii ani, să se reducă semnificativ cazurile noi depistate. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri, într-o intervenţie telefonică, în exclusivitate, la Antena 3 CNN, că Programul Național de Prevenție pentru SIDA va fi lansat în prima parte a anului. "Este o pastilă care se administrează o dată pe zi pentru o perioadă de trei zile", a explicat oficialul.

Ministrul Sănătăţii: Pastila se administrează o dată pe zi pentru o perioadă de 3 zile

Anual, în ţara noastră, sunt diagnosticaţi între 7 şi 8 sute de noi pacienţi cu HIV, mulţi – în stadii avansate ale bolii. Potrivit declaraţiilor făcute de Alexandru Rogobete într-o intervenţie telefonică la "România Inteligentă", difuzată la Antena 3 CNN, Programul Național de Prevenție pentru HIV constă, de fapt, într-o pastilă care se administrează o dată pe zi pentru o perioadă de trei zile şi care reduce riscul de infecţie semnificativ, către 0 în 99% din situaţii.

Întrebat de prezentatorul Adrian Ursu cine ar putea fi vizaţi de un astfel de plan de prevenţie, ei neştiind la acel moment că sunt posibil pacienţi infectaţi cu SIDA, Alexandru Rogobete a declarat: "Sunt o serie de factori care pot determina grupurile ţintă, nu o să intru acum în aceste detalii, care sunt, sigur, pur medicale, dar există anumite criterii şi, sigur, cu o informare, pe care o vom face în momentul în care se lansează programul, sper eu, în trimestrul I din anul viitor, în prima parte a anului; acolo vor fi toate detaliile medicale, tehnice, astfel încât oamenii să ştie că au acces, în primul rând, la această profilaxie pre-expunere. Practic, este o pastilă care se administrează o dată pe zi pentru o perioadă de trei zile şi care reduce riscul de infecţie semnificativ, către 0 în 99% din situaţii".

În timpul declaraţiilor făcute la "România Inteligentă", difuzată la Antena 3 CNN, ministrul Sănătăţii a mai precizat: "Da, este adevărat, face parte din Planul Naţional de Screening şi Prevenţie pe care îl derulăm la ministerul Sănătăţii, printre care o componentă importantă este cea a bolilor transmisibile. Sigur că pentru bugetul de anul viitor vom avea şi, inclusiv finanţele, finanţarea necesară pentru a putea susţine programul naţional de prevenţie - PREP, acea profilaxie pre-expunere, astfel încât să limităm creşterea numărului de noi pacienţi infectaţi, pe de-o parte. Şi, pe de altă parte, nu putem ignora, sigur, faptul că, în ultimele patru luni, au fost incluse în lista de compensate noi tratamente moderne pentru pacienţii infectaţi".

Ulterior, Adrian Ursu a mai spus: "Aminteaţi despre aceste noi molecule la care au acces şi românii, începând de anul acesta ,inclusiv, există pe lista de aşteptare şi altele?", iar Alexandru Rogobete a declarat:

"Mai există pe lista de aşteptare încă un pachet de 35 de molecule, pe care, dacă vom reuşi să reechilibrăm bugetul, aşa cum am reuşit anul acesta, ieri, în şedinţa de Guvern, tocmai că s-au făcut economii importante prin reaşezarea modului în care se oferă serviciile de sănătate, Ministerul Finanţelor a suplimentat cu 2 miliarde bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Şi aş face aici o menţiune importantă: este pentru prima dată în ultimii 10 ani când, în luna decembrie, farmaciile sunt cu plăţile la zi şi toate programele de sănătate".

Apelul medicilor privind prevenţia infecţiei cu HIV: sute de noi pacienţi

La 40 de ani de la depistraea primului caz cu HIV din România, zeci de experţi, organizaţii şi pacienţi au făcut un apel privind necesitatea măsurilor de prevenţie.

Numai anul acesta au fost diagnosticate peste 400 de noi cazuri cu HIV în România.

"Vorbim aici despre o facilitare a luării deciziilor; multe căi de testare, astfel încât să ajungem la persoanele care sunt infectate, să le diagnosticăm cât mai devreme, să le tratăm cât mai repede, astfel încât rezultatele să fie cât mai bune. Vorbim de integrarea testării în medicina de familie și în practica spitalelor, altele decât cele de infecțioase", a declarat Iulian Petre, director executiv UNOPA, pentru Antena 3 CNN.

România a făcut paşi majori în lupta cu această infecţie, însă, sunt necesare urgent noi măsuri. Pe 30 septembrie 2025 erau peste 19.000 de persoane infectate HIV în ţara noastră.

"Diagnosticăm tardiv în Europa, nu numai în România, diagnosticăm tardiv infecția HIV, trebuie să facem mai mult decât am făcut până acum.

Să putem să testăm pe oricine dorește să acceseze serviciile de sănătate: să putem să-i testăm și să fie parte din sistemul de sănătate, astfel încât să acceseze tratament. Şi un tratament pe care pacienții noștri îl iau pe termen lung îi fac nedetectabil, deci, ne transmisibili și prevenim prin tratament transmiterea", a explicat prof. dr. Anca Streinu Cercel, Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş" din Bucureşti.

De accea, infecţia cu HIV este o prioritate de Sănătate Publică, iar Ministrul Sănătăţi, Alexandru Rogobete, a promis că va lansa Programul Național de Prevenție.

"Ce mi-am dorit a fost să luam din fiecare calup de patologii sau de specialităţi, dacă pot spune aşa şi să le punem cap la cap şi să realizăm un master plan, o strategie naţională de screening şi prevenţie, care va inlcude zona de boli transmisibile şi mă bucur să o văd pe doamna profesor Anca Cercel, cu care lucrăm la primul program naţional de prevenţie, pre-expunere, PREP", a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, potrivit sursei citate.

Problematica privind această infecţia a fost şi tema unei discuții la nivel înalt în Parlamentul European.

"La nivel de Parlament European se se reia în discuție problematică HIV/SIDA; avem alte direcții și strategii de a acționa împotriva infecției cu HIV și anume: dezvoltăm PREP, adică profilaxia pre-expunere la persoane care sunt sănătoase, în așa fel încât să nu ajungă să se infecteze cu HIV.

Avem posibilitatea să-i vindecăm în momentul de față? Aș spune că suntem foarte aproape de acest lucru, pentru că avem o serie de molecule care au acțiune lungă: de circa șase luni de zile – interval. Avem niște anticorpi monoclonali, putem să punem împreună terapii de lungă durată cu anticorpii monoclonali (...), în așa fel încât să blocăm virusul acolo unde mai este el, în sanctuare, și să încercăm să obținem vindecarea funcțională", a declarat prof. Adrian Streinu-Cercel, preşedinte Comisia pentru Sănătate, Senat, pentru Antena 3 CNN.

Vicepreședinte al Parlamentului European, Victor Negrescu, a oferit următoarele explicaţii: "Ne trebuie la nivel european o coordonare mai bună, standard de comune, setate de toate statele membre, dar și un plan de acțiune la nivel european care să ne permită nouă, ca, în termen de 4 ani, să nu mai avem noi pacienți cu HIV.

Eu îmi doresc ca în viitorul buget european să existe o finanțare adecvată tocmai pentru a combate aceste inegalități de acces la tratament, dar și pentru zona de asistență permanentă pentru pacienți, mai ales pentru tineri și pentru cei care ajung la o vârstă înaintată"

Potrivit specialiştilor de la Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş" din Bucureşti, numărul celor aflaţi în tratament şi profilaxie post-expunere este de aproape 17.000.