Un bărbat a dat o recenzie negativă pe Airbnb, așa că gazda s-a răzbunat și i-a trimis soției imagini cu el și o altă femeie la cazare

Imagine de pe camera de supraveghere cu Shawn Mackey, client Airbnb, alături de o femeie care nu este soția sa, după ora 3:00 dimineața. Sursa foto: Mississippi District Court

Un caz neobișnuit a revenit în atenția internauților și s-a viralizat în aceste zile pe rețelele sociale din România, unde mulți utilizatori se amuză pe seama protagonistului.

Potrivit unei plângeri depuse în instanță de americanul Shawn Mackey, o gazdă Airbnb din statul Tennessee s-ar fi răzbunat după ce acesta a publicat o recenzie negativă despre proprietatea în care fusese cazat. Mai mult, femeia ar fi trimis soției sale o fotografie surprinsă de camerele de supraveghere ale locuinței, în care Mackey apărea noaptea alături de o altă femeie.

Bărbatul, originar din Mississippi, a dat în judecată atât platforma Airbnb, cât și pe gazda proprietății, Pamela Fohler, pe care a acuzat-o de încălcarea vieții private, provocarea unui prejudiciu emoțional și afectarea căsniciei sale, relata New York Post în 2024.

Neînțelegeri și dispute la cazare

Totul a început în septembrie 2022, când Mackey a închiriat pentru un weekend o casă din Memphis, prezentată pe Airbnb sub denumirea „Little Bit More Country”. El rezervase proprietatea pentru patru persoane, însă îi comunicase gazdei că este posibil să invite și câțiva prieteni la o cină restrânsă, fără ca aceștia să rămână peste noapte.

Potrivit documentelor depuse în instanță, gazda i-ar fi răspuns că este încântată să-i primească pe toți. Casa avea trei dormitoare, două băi și putea găzdui până la 12 persoane.

Înainte de sosire, Pamela Fohler i-a transmis o listă amplă de reguli, inclusiv interdicții privind fumatul, zgomotul excesiv, anumite locuri de parcare, consumul de alimente și băuturi în piscină sau accesul persoanelor din zona locală. Ea a precizat și că locuința este monitorizată permanent prin camere de supraveghere exterioare, folosite pentru verificarea numărului de oaspeți și a eventualelor incidente.

La câteva ore după check-in, Mackey a trimis o listă actualizată cu nouă persoane, precizând însă că doar patru sau cinci vor rămâne peste noapte. La scurt timp, gazda l-a informat că la proprietate sunt permise maximum opt persoane și că vor exista costuri suplimentare pentru fiecare invitat, indiferent dacă rămâne sau nu peste noapte.

Pe parcursul serii, femeia i-a transmis mai multe mesaje prin care îi cerea să adauge oficial invitații sau să îi trimită acasă. Ulterior, aceasta i-a cerut chiar să părăsească proprietatea, susținând că a încălcat regula privind petrecerile, că vecinii s-au plâns de țipete și înjurături și că a adus oaspeți neautorizați.

Mackey a respins acuzațiile, susținând că nu a avut loc nicio petrecere și că la proprietate se prezentase doar un singur invitat suplimentar, astfel încât în casă se aflau în total cinci persoane.

După o discuție telefonică purtată cu soțul gazdei, acesta a fost asigurat că își poate continua șederea fără alte probleme. A doua zi, Pamela Fohler i-a trimis inclusiv instrucțiuni normale pentru check-out, iar Mackey a plecat considerând că situația fusese doar o neînțelegere.

Recenzie negativă și cerere de rambursare respinsă de Airbnb

După încheierea sejurului, americanul a publicat o recenzie negativă pe Airbnb și a solicitat o rambursare parțială de 502,46 dolari. Cererea i-a fost respinsă, iar recenzia ar fi fost ulterior eliminată.

Potrivit procesului, gazda ar fi devenit foarte preocupată de impactul recenziei asupra statutului său de „Superhost”. Câteva zile mai târziu, Mackey ar fi primit un mesaj text de la aceasta, în care îi spunea că a pregătit fotografiile și înregistrările solicitate pentru Airbnb și că una dintre imaginile surprinse la ora 3:16 dimineața este „deosebit de interesantă”.

Mesajul era însoțit de o fotografie realizată de una dintre camerele de supraveghere exterioare ale proprietății. În imagine, Mackey apărea în compania unei femei care nu era soția sa.

Gazda ar fi amenințat inclusiv că va publica materialele video pe YouTube, susținând că fișierele sunt prea mari pentru a fi trimise prin SMS.

La două zile după acel schimb de mesaje, Airbnb i-ar fi transmis lui Mackey o factură de 960 de dolari, care includea taxe și penalități pentru oaspeți suplimentari, încălcarea unor reguli ale casei și costuri legate de moderarea recenziei negative.

Gazda e acuzată că a trimis soției fotografia cu el și o altă femeie, pe adresa de email de la muncă

Bărbatul a refuzat să plătească suma, iar în plângerea sa susține că a urmat o tentativă de șantaj. Potrivit acuzațiilor, Pamela Fohler ar fi creat o adresă falsă de e-mail care pretindea că îi aparține lui Mackey și ar fi trimis soției acestuia, la locul de muncă, o fotografie în care el apare alături de cealaltă femeie.

Mesajul avea subiectul „Mișto geantă”, iar textul spunea: „Îmi place geanta ta. De unde ai cumpărat-o?”.

Procesul susține că, în urma acestor acțiuni, căsnicia lui Shawn Mackey a avut de suferit.

La rândul său, Pamela Fohler a negat că ar fi trimis e-mailul respectiv sau că ar fi comunicat vreodată cu soția lui Mackey.

Cazul a ajuns în instanță, unde americanul solicită despăgubiri și măsuri care să împiedice repetarea unor situații similare în cazul altor clienți Airbnb.

Numeroși utilizatori din România comentează acum cu umor situația, glumind pe seama faptului că o simplă recenzie negativă s-a transformat într-un adevărat scandal conjugal.