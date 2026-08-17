Un trend tot mai periculos. Crește numărul influencerilor mușcați în timp ce urmăresc fotografia perfectă cu rechinii

Crește numărul influencerilor mușcați în timp ce urmăresc fotografia perfectă cu rechinii. FOTO: Hepta

Tot mai mulți influenceri se apropie de rechini, îi ating sau încearcă să înoate alături de ei pentru a obține fotografii și videoclipuri spectaculoase, așa că s-au înmulțit incidentele în care ei au fost mușcați, specialiștii avertizând asupra acestui trend periculos.

Tayane Dalazen, o avocată și creatoare de conținut din Brazilia, în vârstă de 37 de ani, a trecut printr-o asemenea experiență în luna aprilie, în timpul unei excursii organizate pentru scufundări alături de rechini. "Mi-am dat seama că ceva era diferit, pentru că rechinii se aflau la suprafață. Erau foarte mulți", a povestit ea, scrie BBC.

Ulterior, Dalazen a aflat că organizatorii excursiei hrăneau rechinii pentru a-i atrage în apropierea turiștilor.

În timp ce înota în largul coastelor Braziliei, femeia a simțit dintr-odată o presiune puternică în zona piciorului. "Când rechinul m-a mușcat, durerea a fost foarte puternică. Am rămas calmă pentru că știam că nu mă pot lupta cu animalul", a spus ea.

Un rechin lung de peste doi metri își încleștase fălcile în jurul coapsei sale. Animalul a ținut-o sub apă timp de câteva secunde. Potrivit relatării femeii, ghidul a lovit rechinul pentru a-l face să-i dea drumul. "Am simțit cum mă scutura de picior. M-am gândit că nu trebuie să pun mâna acolo, pentru că mi-ar putea-o smulge", a povestit Dalazen.

Femeia a reușit să scape, dar a rămas cu răni adânci la coapsă. Ea a descris întreaga experiență drept "foarte înfricoșătoare".

Filmarea incidentului a fost publicată pe internet și a strâns zeci de milioane de vizualizări. Dalazen susține că nu participase la excursie pentru a crea materiale pentru rețelele sociale și că nu atinsese sau provocase rechinul. A recunoscut însă că se apropiase prea mult de animale.

Tot mai multe filmări riscante cu rechini

Mușcăturile de rechin sunt foarte rare, însă cel puțin trei influenceri au fost răniți în mai puțin de un an.

Oamenii de știință sunt îngrijorați de numărul tot mai mare de filmări în care oamenii înoată foarte aproape de rechini, îi ating, se agață de înotătoarele lor sau încearcă să-i călărească.

"Văd asemenea videoclipuri în fiecare săptămână, iar numărul lor este mult mai mare decât în trecut", spune Kristian Parton, cercetător specializat în rechini și realizator al canalului YouTube "Shark Bytes". "Vom vedea oameni implicați în incidente foarte grave cu rechinii", avertizează el.

În luna iulie, creatorul de conținut Henry Gibbs a fost la un pas să-și piardă un picior după ce a fost mușcat de un rechin cenușiu de recif în timp ce pescuia cu harponul în Fiji. Gibbs filma în momentul incidentului. Imaginile arată cum rechinul înoată direct spre el și îl mușcă. Bărbatul din Noua Zeelandă a avut nevoie de patru intervenții chirurgicale și de o grefă de piele.

El a recunoscut ulterior că făcuse mai multe greșeli. "Eram în mediul lui și îi vânam hrana. Am fost în locul nepotrivit, la momentul nepotrivit", a scris Gibbs pe Instagram.

Bărbatul a spus că zgomotele produse de barcă și de harpoane, precum și activitatea oamenilor din apă, ar fi putut agita rechinul. Animalul începuse să înoate în semicercuri tot mai strânse și chiar se îndreptase rapid spre barcă.

În luna decembrie, o creatoare de conținut din China a fost mușcată de un rechin în Maldive. Și acest incident a fost filmat.

Cercetătorii care administrează International Shark Attack File, baza de date mondială privind interacțiunile dintre oameni și rechini, susțin că în ultimii trei ani au observat o creștere clară a numărului de persoane mușcate în timp ce încercau să se fotografieze sau să se filmeze cu aceste animale.

Un studiu despre excursiile care le permit turiștilor să înoate alături de animale sălbatice a arătat că influencerii și fotografii sunt categoriile cele mai predispuse să ignore regulile de siguranță.

În februarie 2025, o turistă aflată în Caraibe și-a pierdut ambele mâini după ce a încercat să fotografieze un rechin-taur din apă mică, potrivit autorităților locale. Două luni mai târziu, un bărbat care făcea snorkeling în Israel și avea asupra sa un baston pentru selfie-uri a fost ucis de rechini. Potrivit relatărilor din presă, el ar fi încercat să fotografieze rechinii.

Mușcăturile sunt rare, dar apropierea intenționată crește riscul

Riscul ca un om să fie mușcat de un rechin rămâne extrem de scăzut. Numărul incidentelor neprovocate s-a menținut relativ stabil în ultimele decenii, cu aproximativ 70 de cazuri anual. În 2025 au fost confirmate 65 de mușcături neprovocate la nivel mondial.

Cazurile în care oamenii ating rechinii, încearcă să-i hrănească sau se apropie în mod intenționat pot fi însă clasificate drept incidente provocate.

Atacurile asupra oamenilor sunt rare și apar, potrivit experților, în special atunci când rechinii sunt hrăniți în mod neobișnuit, sunt atinși sau se simt amenințați. În alte filmări publicate pe internet, influencerii apar atingând specii mult mai periculoase, precum rechinii-tigru sau rechinii albi.

Atunci când un om intră în spațiul unui rechin, animalul poate mușca pentru a se apăra sau pentru a cerceta ceea ce se află în apropierea sa, explică specialistul.

Și rechinii pot avea de suferit

Interacțiunile cu oamenii le pot provoca stres rechinilor. Studiile au arătat că apropierea sau atingerea lor poate duce la creșterea nivelului unor hormoni numiți glucocorticoizi. Un nivel ridicat al acestor hormoni poate slăbi sistemul imunitar al rechinilor, poate crește riscul de moarte și poate afecta reproducerea.

Una dintre cele mai cunoscute persoane care publică imagini cu rechini este Ocean Ramsey, fost model, în vârstă de 38 de ani. Ea a devenit celebră în 2019, după ce a fost fotografiată înotând alături de unul dintre cei mai mari rechini albi observați vreodată. Ramsey publică frecvent imagini în care atinge rechinii sau se ține de înotătoarele lor dorsale. Ea organizează în Hawaii și excursii contra cost pentru cei care vor să înoate alături de aceste animale.

Ramsey susține că scopul materialelor sale este protejarea rechinilor, nu obținerea unui număr cât mai mare de vizualizări. "Intenția mea nu a fost niciodată să strâng vizualizări, ci să obțin protecție pentru rechini. Am contribuit la articole de cercetare și la colectarea de date. Toată activitatea mea pornește de la educație", a declarat ea.

Creatoarea de conținut respinge ideea că apropierea și atingerea rechinilor le-ar provoca rău. Ea susține că, în cea mai mare parte a timpului, observă animalele de la distanță. "Le observ comportamentul, iar ele aleg să interacționeze cu mine. Întotdeauna ele se apropie primele", afirmă Ramsey.

Întrebată dacă imaginile sale îi pot determina pe alți oameni să copieze acest comportament, Ramsey a spus că publicul trebuie să-și asume responsabilitatea pentru propriile decizii. "Cred că majoritatea oamenilor înțeleg mesajul educativ și nu ies pur și simplu să reproducă ceea ce văd", a declarat ea.

Experții contestă argumentul conservării

Mai mulți creatori de conținut contactați de BBC au negat că ar fi motivați de vizualizări, accesări sau venituri. Ei au susținut că încearcă să sprijine protejarea rechinilor și să schimbe imaginea negativă pe care publicul o are despre aceste animale.

Specialistul în rechini Jack Cooper consideră aceste explicații "absurde". "Nu pot înțelege cum apropierea de un rechin, atingerea lui poate ajuta la protejarea speciei", spune Cooper.

Potrivit acestuia, asemenea imagini arată doar un rechin deranjat de un om. Ele nu promovează politici pentru reducerea pescuitului excesiv și nici măsuri concrete pentru protejarea animalelor. "Cu siguranță, nu oferă date științifice care să ne arate starea populațiilor de rechini sau ce politici ar putea contribui cu adevărat la conservarea lor", adaugă cercetătorul.

Biologul marin Eric Clua, de la École Pratique des Hautes Études din Paris, a studiat motivele pentru care rechinii mușcă oamenii. El spune că numărul incidentelor provocate de apropierea excesivă este în creștere, pe măsură ce oamenii ajung să considere rechinii mai puțin periculoși. "Mesajul transmis de influenceri este: «Priviți! Puteți atinge rechinul și nu vi se va întâmpla nimic»", avertizează Clua.

Cum trebuie să procedezi dacă întâlnești un rechin

Organizația Sharkproject, care lucrează pentru protejarea rechinilor, le recomandă oamenilor să nu atingă, să nu hărțuiască și să nu îi atragă, scrie Mirror.

Înotătorii trebuie să urmărească permanent ce se întâmplă în jurul lor. Dacă un rechin devine curios și se apropie, este important ca persoana să rămână calmă, să se întoarcă odată cu animalul pentru a-l păstra în câmpul vizual și să stea în poziție verticală în apă.

Trebuie evitate mișcările bruște și agitate. Oamenii sunt sfătuiți să rămână alături de grup și să nu înoate singuri în direcția opusă.

Cei care fac fotografii sau filmează nu trebuie să-și concentreze întreaga atenție asupra ecranului și să piardă din vedere ceea ce se întâmplă în jur.

Chiar și atunci când toate recomandările sunt respectate, riscul nu poate fi eliminat complet. Rechinii sunt animale sălbatice și pot deveni periculoși în anumite situații.

Pentru turiștii obișnuiți, înotători sau practicanți de snorkeling, asemenea incidente rămân însă extrem de rare.

Excursiile care oferă posibilitatea de a înota sau de a face scufundări alături de rechini sunt tot mai populare. Numai în Maldive, TripAdvisor listează peste 140 de asemenea experiențe, iar unele sunt promovate prin promisiunea "selfie-ului perfect".