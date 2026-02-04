Un bărbat care a supraviețuit atacului celui mai periculos rechin din lume a povestit cum a scăpat: N-am mai lovit ceva cu atâta forță

Un bărbat care a supraviețuit atacului unui rechin a povestit pentru BBC experiența îngrozitoare și a explicat de ce nu se teme totuși să mai ntre în apă: ”Ce rost are să supraviețuiești unui atac de rechin dacă o să trăiești tot restul vieții cu frică?”.

Peter Smith, fost director IT, acum pensionar era în vacanță cu soția și cu mai multți prieteni, iar ultimul lucru la care se gândea era atacul unui rechin.

Bărbatul a povestit că atacul a venit aproape imediat după ce a început să înoate, la mai puțin de șase metri de mal. „Dintr-odată am simțit ceva foarte greu lovindu-mi piciorul. M-am uitat în jos și e un rechin, era mare. Era cam de 3 metri”, a spus Peter.

Fusese mușcat de un rechin taur, considerat unul dintre cei mai periculoși rechini din lume și cunoscut pentru faptul că vânează în ape puțin adânci.

„Situația s-a agravat foarte repede”

Bărbatul, acum în vârstă de 66 de ani, a spuns că a recunoscut imediat fălcile care i se încleștau pe picior ca fiind ale unui rechin taur. De teamă să nu fie tras sub apă, a decis să se apere.

„Am început să îl lovesc cu pumnii. Sincer, nu știu ce încercam să fac, dar îl loveam. Pot spune cu mâna pe inimă că n-am lovit niciodată ceva atât de tare cum am lovit rechinul.”, a povestit bărbatul.

După ce l-a mușcat de picior, rechinul l-a atacat la brațul stâng, apoi la stomac. „Situația s-a agravat foarte repede. Am pierdut foarte mult sânge.”

În cele din urmă, rechinul s-a oprit, iar bărbatul a putut fi tras din apă de oamenii aflați în apropiere. Prietenii lui, John și Moira, care erau lângă el în apă, l-au ajutat să îndepărteze rechinul și i-au alertat pe cei de pe plajă. Soția lui, Joanna, avertizată de țipetele Moirei, a alergat spre mal.

„Îmi amintesc că am intrat în apă și am văzut rănile groaznice. Se vedeau oase, era îngrozitor”, își amintește Joanna. „Și cineva a spus: «Luați-o de aici.»”

Peter a fost dus la singurul spital din Tobago, cu răni adânci la stomac, o mușcătură mare pe un braț și o porțiune uriașă din partea de sus a coapsei smulsă. Durerea a început să-l copleșească în momentul în care era urcat în ambulanță: „Țipam, plângeam, pierdeam mult sânge și mi-am pierdut cunoștința. Oamenii strigau la mine să rămân treaz.”

Joanna, fostă angajată în sistemul public de sănătate din Marea Britanie, a declarat că nu știa dacă soțul ei va ieși viu din ambulanță: „Era atât de palid, a fost foarte înfricoșător.” Și-a amintit că medicii din Tobago au întrebat-o dacă poate semna un formular prin care, la nevoie, să i se amputeze membrele. Apoi doctorii au realizat că trebuie dus la un spital. „Au rămas fără sânge… i se făcuseră transfuzii cu tot sângele din Tobago”, a spus Joanna.

Peter a fost transferat la spitalul Jackson Memorial din Miami, Florida, pentru tratament de specialitate. În următoarele săptămâni, a trecut prin zeci de operații, inclusiv una în care medicii i-au spus că vor pune o membrană specială peste rană, ca să pregătească mai bine zona pentru o grefă de piele. „Apoi au râs. Și noi am zis: «De ce râdeți?» Iar ei au spus: «membrana e făcută din rechin». Deci am o bucată de rechin în picior”, a povestit Peter râzând.

Așa a început drumul lung al recuperării. Din cauza rănii de la coapsă a trebuit să învețe din nou să meargă, iar încă nu simte degetele deoarece un nerv de la braț a fost secționat de mușcătura rechinului.

„Sunt foarte recunoscător. Măcar am probleme de mobilitate. Măcar am membre”, spune el. „La un moment dat părea că nu voi mai avea deloc.” Este recunoscător nu doar medicilor, ci și prietenilor care l-au ajutat în timpul atacului. „M-am luptat cu el împreună cu alți oameni care au fost foarte curajoși. Le voi fi mereu recunoscător.”

Rechinul taur a fost asociat cu mai multe atacuri recente în Australia. La finalul lunii ianuarie, în țară au fost patru atacuri de rechin în doar 48 de ore, unul dintre ele soldat cu moartea unui băiat de 12 ani. Trei dintre atacuri au avut loc pe o suprafață de aproximativ 15 kilometri, pe coasta de est. Acest lucru i-a făcut pe experți să avertizeze că atacurile de rechin rămân foarte rare în raport cu numărul mare de oameni care intră în apă.

Potrivit bazei de date International Shark Attack File, atacul din 2024 asupra lui Peter a fost primul și singurul atac de rechin înregistrat vreodată în Tobago.

Acum, Peter a declarat că nu vrea ca ce i s-a întâmplat să strice imaginea insulei Tobago și a spus că nu are de ce să se teamă. „Oamenii din Tobago s-au purtat foarte frumos cu mine. Ei trăiesc din turism. M-aș întoarce. Încă mă gândesc la mare. Ce rost are să supraviețuiești unui atac de rechin dacă o să trăiești tot restul vieții cu frică?”, a adăugat el.