AEMME Publishing îl numește pe Andrei Morgan-Iovu în funcția de redactor-șef al Vogue România

Andrei Morgan-Iovu, redactor-șef, Vogue România

Vogue România, publicație lansată sub licență de AEMME Publishing, anunță astăzi numirea lui Andrei Morgan-Iovu în funcția de redactor-șef. Din această poziție, Morgan-Iovu va coordona direcția editorială, viziunea creativă și strategia de conținut pentru platformele print, digital și events, odată cu lansarea acestui brand iconic pe piața din România.

„Lansarea Vogue în România consolidează misiunea AEMME Publishing: să ridice standardele pieței locale și să o conecteze la ecosistemul global al modei. Prin numirea lui Andrei ca redactor-șef, mizăm pe un lider creativ a cărui viziune distinctă, dublată de o experiență internațională, va redefini peisajul media autohton”, a declarat Mario Antico, Founder and CEO, AEMME Publishing.

„Să fac parte din lansarea Vogue în România este deopotrivă un privilegiu și o provocare creativă extraordinară. Acest brand se află la intersecția dintre reverența față de o moștenire legendară și libertatea de a construi o viziune modernă, ancorată în prezent. Vogue România va fi spațiul de întâlnire dintre moda internațională și talentul autohton - o platformă ce va conecta creativitatea românească la dialogul cultural global”, spune Andrei Morgan-Iovu, redactor-șef, Vogue România.

Înainte de această numire, Morgan-Iovu și-a construit un parcurs solid în fruntea unor proiecte editoriale ample pentru titluri de prestigiu din zona de modă și jurnalism. Pe lângă activitatea editorială, a transformat colaborările comerciale în proiecte de succes, asigurând direcția creativă și strategia de imagine pentru branduri românești și internaționale. Vogue România va anunța în curând echipa editorială, înaintea lansării oficiale pe piața din România