Aplicații de mobilitate și soluții de Smart City, testate la SAB & Accesorii: miercuri, la Smart Urban Mobility 2026

3 minute de citit Publicat la 11:30 07 Oct 2026 Modificat la 11:30 07 Oct 2026

A doua zi a Smart Urban Mobility 2026 aduce la Romexpo aplicații și tehnologii care schimbă modul în care ne deplasăm și interacționăm cu orașul.

Miercuri, 7 octombrie 2026, Smart Urban Mobility (SUM), evenimentul organizat de Antena 3 CNN și Salonul Auto București & Accesorii, trece de la viteza Formulei 1 la tehnologia care ne schimbă drumurile de zi cu zi. A doua zi a evenimentului este dedicată testării aplicațiilor de mobilitate, prezentate de companii și de administrații locale din România.

Cât timp pierdem căutând un loc de parcare? Cât așteptăm în stație fără să știm când vine autobuzul? Ce ar fi dacă semafoarele s-ar adapta singure traficului? Miercuri, la Romexpo, răspunsurile vin sub forma unor soluții concrete, deja folosite în orașele din România.

Vizitatorii află cum reconfigurează aplicațiile digitale felul în care ne deplasăm și interacționăm cu orașul și pot participa la demonstrații ale celor mai inovatoare aplicații și soluții de Smart City implementate de municipalități din România.

Șapte prezentări, șapte soluții pentru orașele de mâine

Între orele 11:00 și 18:00, zona de conferințe și workshop-uri găzduiește prezentări ale aplicațiilor și soluțiilor de Smart City, moderate de Adrian Ursu și Maria Linda, jurnaliști Antena 3 CNN:

· 11:00–12:00 – Primăria Municipiului Brașov, alături de George Zaharia, șeful Diviziei de Trafic a Flash Lighting Services

· 12:00–13:00 – Primăria Municipiului Craiova, alături de Claudiu Popescu, directorul Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor

· 13:00–14:00 – EVO GPS (Evotracking), alături de Sorin Borșanu, manager de dezvoltare a afacerilor

· 14:00–15:00 – Primăria Sectorului 4, alături de Violeta Boerescu, director Asistență Integrată și purtător de cuvânt

· 15:00–16:00 – Consiliul Județean Ilfov, alături de Ioan Manolache (Eco Trans), despre autobuzele electrice care fac transportul public din jurul Capitalei mai curat și mai modern

· 16:00–17:00 – amparcat.ro, alături de Cezar Toba, manager de vânzări

· 17:00–18:00 – Urban Scope, alături de Radu Dragomir

Printre cei care urmăresc prezentările se vor afla și grupuri de studenți, viitorii ingineri, urbaniști și specialiști care vor construi orașele de mâine.

De la semafoare inteligente la parcarea plătită din telefon

Administrațiile locale vin cu exemple concrete. Primăria Municipiului Brașov, Primăria Sectorului 4 și Primăria Sectorului 2 București își prezintă soluțiile pentru transport public și infrastructură urbană prin demonstrații live, dar și prin imagini și filme difuzate pe ecranele digitale din spațiul SUM.

În zona expozițională, vizitatorii pot descoperi tehnologiile din spatele conceptului de Smart City, aduse de partenerii Antena 3 CNN:

· amparcat.ro, aplicația prin care șoferii plătesc parcarea în peste 20 de orașe din România

· SWARCO, cu sisteme de management al traficului și semaforizare inteligentă

· EVO GPS, cu platforma iTrack pentru monitorizarea flotelor și planificarea rutelor

· FLS – Flash Lighting Services, care transformă iluminatul public într-o infrastructură urbană inteligentă

· Urban Scope, cu peste 60 de proiecte de Smart City în portofoliu

· ICI București, institutul național de cercetare în informatică, cu expertiză în tehnologii digitale pentru orașe inteligente, de la analiza datelor la internetul lucrurilor.

De la sala de conferințe la autobuzele electrice: ce mai găsești în spațiul SUM

Cei peste 2.500 de metri pătrați ai Smart Urban Mobility sunt împărțiți în trei zone: zona de conferințe și workshop-uri, zona expozițională și zona verde de mobilitate sustenabilă. Iată ce te așteaptă în restul zilelor:

· Joi, 8 octombrie – Ziua siguranței rutiere, în colaborare cu SABIF, MAI și Academia Titi Aur și conferința „Driving the Future Forward”

· Vineri, 9 octombrie – conferința „Vinerea verde”, Conferința „Smart Urban Future” și Gala „Smart Winners of Urban Mobility”

· Sâmbătă, 10 octombrie – Ziua Universităților, cu prezentări ale unor universități de top din toată țara

· Duminică, 11 octombrie – „Meet the Future”, ziua roboticii și a noilor tehnologii

Accesul se face pe baza biletului la Salonul Auto București & Accesorii, care costă 80 de lei. Copiii sub 7 ani și persoanele cu dizabilități intră gratuit, iar biletele se găsesc pe sab.ro.

Cum ajungi la eveniment? Informații utile SAB & Accesorii:

Locație: Pavilionul B2 Romexpo și zona exterioară adiacentă.

Adresa: Bd. Mărăști nr. 65-67, Sector 1, București.

Transport public

Liniile RATB care ajung la Piața Presei:

► autobuz: 105, 131, 148, 149, 205, 261, 304, 330, 331, 335, 361, 449, 780, 783

► tramvai: 41, 42