SkyShowtime se închide. Directorul general demisionează. Unde se mută filmele și serialele de pe platforma de streaming

4 minute de citit Publicat la 12:05 20 Noi 2026 Modificat la 12:05 20 Noi 2026

Platforma de streaming SkyShowtime se închide. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

SkyShowtime, serviciul de streaming disponibil în peste 20 de țări, inclusiv în România, își va înceta treptat activitatea până la sfârșitul anului 2027, potrivit unei informări transmise miercuri angajaților de consiliul de administrație al companiei. În urma acestei decizii, directorul general Monty Sarhan părăsește platforma, transmite The Hollywood Reporter.

La două luni după ce au dat de înțeles că urmează să ia o decizie majoră privind oprirea activității, Comcast și Skydance au anunțat oficial închiderea societății lor mixte de streaming din Europa, un proiect prezentat pentru prima dată în urmă cu cinci ani, într-un context de piață foarte diferit de cel actual.

Compania a fost lansată în 2021 de Comcast și de ViacomCBS, denumirea pe care o purta atunci grupul care fusese recent format prin fuziunea realizată de Shari Redstone, înainte ca acesta să fie redenumit Paramount Global. Platforma fusese concepută ca un serviciu amplu de streaming de divertisment, cu peste 10.000 de ore de programe, care să includă producții Showtime, Nickelodeon, Paramount Pictures, Paramount+ Originals, Sky Studios, Universal Pictures și Peacock, disponibile pe piețele internaționale.

La momentul lansării, competiția pentru atragerea abonaților la serviciile de streaming se afla încă în perioada de maximă expansiune. Între timp, atât Comcast, cât și compania care a devenit Skydance au făcut o serie de mutări strategice care au schimbat calculele privind viitorul societății mixte. Deși gruparea mai multor servicii într-un singur pachet rămâne o strategie importantă în industrie, partenerii care o pun în aplicare ar putea fi pe cale să se schimbe.

Unde se mută filmele de pe SkyShowtime

Producţii precum „Mobland”, „Dexter”, „Yellowstone”, sau „Tulsa King” vor putea fi urmărite pe noua platformă rezultată din tranzacţia Skydance: Paramount+ şi HBO Max.

În iunie, Brian Roberts și Mike Cavanagh, directorii executivi care conduc împreună Comcast, au prezentat un plan de separare a grupului în două companii independente. Astfel, diviziile NBCUniversal și Sky, care reunesc activitățile de conținut și divertisment, urmează să fie desprinse de afacerea de conectivitate.

Procesul de separare ar urma să fie finalizat anul viitor și va avea efecte importante asupra industriei de divertisment, în condițiile în care NBCUniversal va trebui să funcționeze independent. Întrebările privind posibilitatea ca grupul să devină un cumpărător sau un vânzător de active vor deveni tot mai frecvente.

Între timp, ViacomCBS a devenit Paramount Global, iar ulterior a fuzionat cu Warner Bros. Discovery, sub conducerea Skydance, compania lui David Ellison. Showtime, care fusese cândva un concurent important pentru HBO, nici măcar nu mai apare acum în lista celor câteva zeci de branduri deținute de Skydance, în vastul său portofoliu de canale de televiziune prin cablu, studiouri și servicii de streaming.

Prin intermediul HBO Max și Paramount+, Skydance are acum un total de 203 milioane de abonați la nivel global, ceea ce o plasează într-o categorie diferită în competiția pentru dimensiunea și amploarea serviciilor de streaming, alături de platforme precum Netflix, Amazon și Disney+.

În septembrie, consiliul de administrație al SkyShowtime a dat primele indicii despre viitorul platformei, informând angajații că a fost demarată o „analiză a opțiunilor strategice”. La momentul respectiv, Monty Sarhan le-a transmis angajaților că serviciul avea „câteva milioane de abonați” și că putea „concura de la egal la egal, ca dimensiune, cu cei mai consacrați jucători de pe piață”.

Acum, brandul SkyShowtime va trece printr-o perioadă de tranziție de aproximativ un an, înainte de a dispărea de pe piață.