Jeff Bezos s-a implicat personal în alegerea noului James Bond. Ce l-a convins că Robert Pattinson este actorul potrivit

2 minute de citit Publicat la 09:46 18 Noi 2026 Modificat la 09:56 18 Noi 2026

Robert Pattinson este noul James Bond. Actorul britanic va avea rolul principal în noul film cu agentul 007. Foto: Getty Images

Jeff Bezos, fondatorul Amazon, a dezvăluit că s-a implicat foarte mult în alegerea lui Robert Pattinson pentru rolul lui James Bond. Miliardarul spune că a urmărit personal probele actorilor și că, deși inițial își dorea un nume mai puțin cunoscut, interpretarea lui Pattinson l-a convins că este alegerea potrivită, relatează The Guardian.

Amazon a plătit anul trecut peste un miliard de dolari pentru a prelua controlul creativ asupra francizei James Bond, în urma unui acord cu familia care s-a ocupat timp de decenii de celebra serie. Înțelegerea a stârnit îngrijorare printre fani, care s-au temut că implicarea lui Bezos ar putea schimba radical filmele cu agentul 007.

În cadrul evenimentului „Silicon Valley & The World”, organizat de Semafor, Bezos a povestit că a simțit că Pattinson are „ceva special” și a explicat cum s-a desfășurat selecția pentru rol.

„Inițial a fost un grup mare, apoi am redus lista la cinci finaliști. Am făcut probe de filmare adevărate, ca pe vremuri, cu toți cei cinci. Fiecare a interpretat trei scene diferite, iar vineri ne-am întâlnit și am petrecut câteva ore urmărind și analizând toate probele”, a spus miliardarul.

Bezos a recunoscut că atât el, cât și regizorul filmului, Denis Villeneuve, cunoscut pentru seria „Dune”, aveau inițial rețineri în privința lui Pattinson. Cei doi își doreau să descopere un actor mai puțin cunoscut, însă probele le-au schimbat părerea.

„Dar la probele de filmare a fost atât de evident că el este James Bond”, a declarat Bezos.

Robert Pattinson, în vârstă de 40 de ani, și-a făcut debutul pe marele ecran în 2005, în „Harry Potter și Pocalul de Foc”. Ulterior, a devenit cunoscut la nivel mondial datorită seriei „Twilight” și a jucat în filme precum „The Lost City of Z” și „Tenet”.

Amazon a cumpărat studioul MGM în 2022, pentru 8,5 miliarde de dolari. De atunci, fanii și criticii de film s-au întrebat în ce direcție va merge franciza James Bond. Unii specialiști din industrie cred că Amazon ar putea încerca să extindă seria după modelul Marvel, prin filme și producții dedicate altor personaje.

În ultimii ani, Amazon s-a transformat într-un gigant cu afaceri în divertisment, servicii de cloud computing și comerț online. Separat, Jeff Bezos a fondat și compania de explorare spațială Blue Origin.

Compania a atras însă și critici privind tehnologiile sale de supraveghere. O investigație publicată săptămâna aceasta de The Guardian a dezvăluit că Israelul folosește un sistem de recunoaștere facială dezvoltat de Amazon pentru supravegherea palestinienilor, în cadrul unui proiect mai amplu de transfer al datelor pe serverele companiei.