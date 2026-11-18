Avion militar rus prăbușit în Siberia. Toți cei 19 oameni care se aflau la bord au murit. Care ar fi cauzele dezastrului

2 minute de citit Publicat la 09:47 18 Noi 2026 Modificat la 09:47 18 Noi 2026

Avion militar rus prăbușit în Siberia. Sursa foto: Getty Images (caracter ilustrativ)

Toţi cei 19 oameni aflaţi la bord, inclusiv echipajul, și-au pierdut viața marți, după ce un avion militar de transport rusesc de tip An-12 s-a prăbuşit în apropierea localității Iagunovo, din regiunea Kemerovo (Siberia), informează Kiev Post.

Anunțul a fost făcut de Ministerul rus al Apărării, în timp ce presa rusă a relatat că o posibilă scurgere de combustibil a provocat aprinderea unuia dintre cele patru motoare ale aeronavei, ceea ce a dus la pierderea controlului asupra acesteia.

Ministerul a indicat o defecțiune tehnică drept cauză preliminară a prăbușirii, în timp ce o comisie a Forțelor Aerospațiale Ruse desfășoară în continuare activități la fața locului „pentru a stabili toate circumstanțele incidentului”, informează agenția RIA Novosti.

Aceeași sursă a mai relatat că o primă examinare a resturilor a indicat faptul că unul dintre cele patru motoare ale avionului a suferit avarii mult mai grave decât celelalte.

Echipajul a transmis un semnal de alarmă

Se pare că aeronava de tip An-12 transporta piese de schimb, a căror natură nu a fost dezvăluită, de la Novosibirsk către Kansk, în regiunea vecină Krasnoiarsk. Avionul parcursese aproximativ un sfert din traseu atunci când echipajul a transmis un semnal de alarmă și a solicitat efectuarea unei aterizări de urgență la Kemerovo.

Cu toate acestea, aeronava nu a mai ajuns pe pistă. În schimb, s-a prăbușit pe un câmp din apropiere de Iagunovo, în timp ce se afla în manevra de apropiere pentru aterizarea de urgență. Localnicii au raportat că au văzut o dâră de foc pe cer înainte ca avionul să se prăbușească.

Aeronava ar fi luat foc în timp ce se afla încă în aer, menționând că informațiile preliminare indică o defecțiune tehnică la bord.

Anchetatorii iau în calcul trei explicații principale pentru prăbușire: o defecțiune a pompei de combustibil, o scurgere de kerosen în nacela unui motor, urmată de un incendiu, și o cedare a sistemului hidraulic.

Echipele de intervenție se află în continuare la fața locului, iar operațiunile sunt în desfășurare.

Bilanțul victimelor

În primele ore de la prăbușire, informații privind bilanțul victimelor au început să circule în presa rusă. Primele relatări indicau trei decese. Ulterior, publicația Baza a transmis că întregul echipaj și-a pierdut viața, ridicând ulterior bilanțul la un total de 17 morți.

Guvernatorul regiunii Kemerovo, Ilia Serediuk, confirmase anterior ceea ce a numit un „incident aviatic” în apropiere de Iagunovo, precizând că serviciile de urgență acționează la fața locului, fără a oferi însă detalii suplimentare.

Alte dezastre aviatice ale Rusiei, în 2026

Această prăbușire este cea mai recentă dintr-o serie de pierderi suferite de aviația militară rusă în acest an.

La 31 martie, o aeronavă militară rusă de tip An-26 s-a prăbușit în timp ce survola peninsula Crimeea, accident soldat cu moartea a 29 de persoane.

Pe 29 septembrie, un bombardier strategic Tu-95MS s-a prăbușit în regiunea Amur din Rusia, incident în care și-au pierdut viața opt ofițeri ruși, trei dintre aceștia fiind asociați, într-o bază de date ucraineană, cu organizarea unor atacuri cu rachete asupra Ucrainei.

La 29 octombrie, un avion de vânătoare rusesc de tip Su-57 (cu tehnologie stealth) a ars pe aerodromul Ahtubinsk, în urma unei defecțiuni survenite la pornirea motorului.

Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina (HUR) a pus incidentul pe seama unei posibile calități inferioare a combustibilului pentru avioane. Rusia redusese standardele pentru acest tip de combustibil în luna august, după ce atacurile ucrainene au dus la scăderea producției în rafinăriile sale.

Rămâne neclar dacă acea decizie are o legătură directă cu incidentul.