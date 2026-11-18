Opoziția israeliană a obținut șefia Knesset-ului, slăbind puterea lui Netanyahu. Gadi Eisenkot încă încearcă să formeze un nou guvern

4 minute de citit Publicat la 09:52 18 Noi 2026 Modificat la 09:52 18 Noi 2026

Controlul prim-ministrului israelian, Benjamin Netanyahu, asupra puterii a primit, marți, o lovitură importantă, după ce parlamentul și-a ales un nou președinte, oferind opoziției un control mai mare asupra agendei legislative, relatează CNN. Knesset-ul l-a ales pe Matan Kahana, din partidul Yashar al lui Gadi Eisenkot, în funcția de al 26-lea președinte al parlamentului israelian, în locul lui Amir Ohana, membru al partidului Likud condus de Netanyahu. Kahana a primit sprijinul a 66 de parlamentari, potrivit purtătorului de cuvânt al organizației.

Parlamentarii au votat separat pentru fiecare candidat, nu într-un scrutin în care cei doi s-au confruntat direct. Ofir Katz, candidatul Likud și responsabilul cu disciplina de vot al coaliției, a obținut sprijinul a 52 de parlamentari într-un vot separat.

Votul reprezintă prima măsură importantă luată de blocul condus de Eisenkot pentru a schimba direcția activității parlamentului, după ce Netanyahu și-a pierdut majoritatea în Knesset la alegerile din 27 octombrie.

Prim-ministrul și coaliția sa de partide de dreapta și ultraortodoxe au câștigat doar 53 de mandate în parlamentul cu 120 de locuri. Opoziția deține 67 de mandate, dintre care 48 revin celor patru partide evreiești, iar un număr record de 19 celor două formațiuni arabe, Lista Comună și Raam.

Eisenkot, însărcinat la începutul acestei luni de președintele Isaac Herzog să formeze următorul guvern, mai are la dispoziție cel mult patru săptămâni și jumătate pentru a-l înlocui pe Netanyahu, însă drumul său către putere rămâne dificil.

Cu toate acestea, blocul său controlează acum plenul Knessetului, funcții importante și agenda legislativă și intenționează să folosească aceste pârghii pentru a supraveghea și limita acțiunile guvernului interimar condus de Netanyahu, care rămâne în funcție până la instalarea unui nou guvern.

Eisenkot a declarat marți că numirea lui Kahana reprezintă „un demers democratic firesc, care reflectă majoritatea absolută a celor care au votat pentru schimbare”.

Blocul condus de Eisenkot a numit deja președinți interimari ai unor comisii parlamentare importante, inclusiv cele pentru finanțe și apărare, consolidând astfel supravegherea și controlul asupra bugetului și afacerilor strategice.

Avigdor Liberman, liderul partidului de opoziție Yisrael Beitenu, care conduce acum Comisia pentru afaceri externe și apărare, a anunțat deja că îi va convoca pe toți șefii serviciilor de securitate și informații pentru a prezenta informări.

Una dintre principalele priorități legislative ale opoziției este anularea reformelor judiciare promovate de coaliția Netanyahu, aflată la final de mandat, care au provocat proteste fără precedent în întreaga țară în 2023.

Criticii reformei au susținut că aceasta a slăbit structurile democratice ale Israelului și controlul exercitat de justiție asupra guvernului.

Au fost deja înființate comisii speciale pentru abrogarea unei legi care a modificat procedura de numire a judecătorilor și a unor prevederi legislative care limitează și slăbesc atribuțiile procurorului general.

O altă comisie a fost creată pentru anularea reformei reglementărilor din domeniul mass-media, care a extins controlul guvernului asupra sectorului comunicațiilor și știrilor.

Blocul lui Eisenkot a promis, de asemenea, să promoveze înființarea unei comisii de anchetă de stat privind deficiențele care au permis atacul condus de Hamas la 7 octombrie 2023, pe care Netanyahu a refuzat să le investigheze.

Netanyahu și aliații săi au încercat să împiedice alegerea lui Kahana și să îi conteste legitimitatea, argumentând că aceasta depinde de sprijinul partidelor arabe, deși ei înșiși au solicitat în repetate rânduri sprijinul parlamentarilor arabi.

În timpul votului, membrii blocului condus de Netanyahu au strigat „Rușine!” la adresa fiecărui parlamentar arab care a votat în favoarea lui Kahana.

După vot, Likud a condamnat rezultatul, calificându-l drept „unul dintre cele mai rușinoase momente din istoria Knessetului” și susținând că Kahana a fost ales cu voturile unor persoane pe care partidul le-a numit „susținători ai terorismului”.

Obstacole în calea înlocuirii lui Netanyahu

Deși Eisenkot și aliații săi au preluat controlul asupra Knessetului, planul de a-l înlocui pe Netanyahu se confruntă în continuare cu obstacole importante.

Eisenkot dorește să formeze ceea ce numește un „guvern de urgență națională”, un guvern minoritar format din cele patru partide evreiești de opoziție, care dețin împreună 48 de mandate.

Partidele arabe ar rămâne în afara coaliției, dar ar garanta majoritatea parlamentară necesară pentru a împiedica prăbușirea guvernului, în schimbul unor concesii.

Alți lideri din blocul lui Eisenkot susțin însă abordări diferite.

Liberman a exclus orice guvern care ar depinde de sprijinul partidelor arabe și insistă asupra începerii negocierilor cu cele două formațiuni ultraortodoxe, Shas și United Torah Judaism (UTJ), aliate tradiționale ale lui Netanyahu.

UTJ, partidul ultraortodox al evreilor așkenazi, a refuzat să îl recomande pe Netanyahu pentru funcția de prim-ministru în consultările de după alegeri și s-a arătat deschis unor discuții informale cu blocul lui Eisenkot.

Cu toate acestea, formațiunea nu l-a susținut pe Kahana la votul pentru președinția Knessetului, preferând candidatul Likud.

Celălalt partid ultraortodox, Shas, îi rămâne loial lui Netanyahu, ceea ce pune sub semnul întrebării șansele strategiei lui Liberman.

Un alt obstacol îl reprezintă fostul prim-ministru Naftali Bennett, care, potrivit informațiilor apărute în presă, preferă negocierile pentru formarea unui guvern de uniune cu partidul Likud al lui Netanyahu, în locul unei alianțe cu partidele arabe sau ultraortodoxe.

Netanyahu a condiționat, însă, orice negociere de păstrarea funcției de prim-ministru, cerere respinsă de Eisenkot, ceea ce ridică semne de întrebare privind șansele de reușită ale planului lui Bennett.