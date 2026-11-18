Cutremurul din Vrancea i-a trezit din somn și pe bulgari. 30 de minute mai târziu a avut loc un alt seism în Smolean. Orașele afectate

2 minute de citit Publicat la 09:51 18 Noi 2026 Modificat la 10:25 18 Noi 2026

Locuitorii din Ruse au scris pe rețelele sociale că mișcarea seismică a durat între 10 și 15 secunde. Foto: Getty Images

Cutremurul de 5,7 din zona seismică Vrancea a fost resimțit, miercuri dimineața, și în nordul Bulgariei. Localnici din Ruse, Varna, Șumen și Veliko Târnovo au scris pe rețelele sociale că mișcarea seismică a durat între 10 și 15 secunde. O jumătate de oră mai târziu, un alt seism, cu magnitudinea de 3,7, a fost înregistrat în regiunea Smolean, potrivit Institutului Național de Geofizică, Geodezie și Geografie de la Sofia, relatează agenția bulgară de știri Novinite.

Epicentrul cutremurului din România s-a aflat la aproximativ 200-220 de kilometri de Ruse. De asemenea, acesta s-a situat la aproximativ 280 de kilometri de Pleven, 290 de kilometri de Varna și 400 de kilometri de Sofia.

Novinite relatează că seismul din țara noastră s-a resimțit în Ruse, Silistra, Varna, Șumen, Dobrici, Veliko Târnovo, Montana și Pleven, precum și în alte zone ale țării, inclusiv în Sofia.

Localnicii au scris pe rețelele sociale că mișcarea seismică a durat între 10 și 15 secunde, în timp ce unele persoane au primit pe telefoane notificări de avertizare privind cutremurul.

Conferențiar universitar doctor Plamena Raykova, de la Institutul Național de Geofizică, Geodezie și Geografie al Academiei Bulgare de Științe, a declarat că seismul a fost resimțit în nordul Bulgariei, în special în Ruse, Varna și Pleven. Au fost primite semnalări și din Veliko Târnovo, existând indicii că mișcări seismice mai slabe au fost resimțite și în zona Sofiei.

„Nu este un fenomen neobișnuit. Cutremure mai puternice, cu magnitudinea de 4, sunt înregistrate acolo la fiecare câteva luni. Luna trecută a avut loc unul cu magnitudinea de 4,7. Cutremurul de astăzi a avut magnitudinea de 5,4”, a declarat Raykova pentru postul național de televiziune BNT.

Ea a adăugat că nu sunt așteptate replici puternice în urma cutremurului din Vrancea.

Deși o activitate intensă a replicilor nu este caracteristică acestei zone seismice, în zilele următoare ar putea avea loc totuși mișcări seismice mai slabe, cu magnitudini cuprinse între 2,5 și 3 pe scara Richter.

Un alt cutremur, cu magnitudinea de 3,7, a fost înregistrat în regiunea Smolyan dn Bulgaria la ora 3:16, potrivit Centrului Național de Seismologi. Epicentrul acestuia s-a aflat la aproximativ 40 de kilometri de Kardzhali, 50 de kilometri de Plovdiv și 170 de kilometri de Sofia. Seismul a fost resimțit în orașul Smolyan și în zonele învecinate.

Raykova a declarat că în regiunea Smolyan s-a produs sâmbătă un cutremur similar, cu aceeași magnitudine, în contextul în care în ultima perioadă au fost înregistrate mai multe mișcări seismice locale, cu magnitudini cuprinse între 3,3 și 3,7.