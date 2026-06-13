Paramount înghite Warner și naște un conglomerat media. Tranzacția de 111 miliarde a primit aprobarea Departamentului Justiției din SUA

2 minute de citit Publicat la 16:30 13 Iun 2026 Modificat la 16:30 13 Iun 2026

Logo-ul Paramount de pe turnul de apă de la studiourile gigantului media american. Tranzacția de preluare a rivalilor de la Warner a primit undă verde de la Departamentul de Justiție al SUA. Foto: Getty Images

Departamentul de Justiție al SUA a aprobat achiziția studioului hollywoodian Warner Bros. Discovery de către conglomeratul Paramount Skydance, scrie Agerpres, care citează AFP.

Primește, astfel, undă verde această mega-fuziune în valoare de aproximativ 111 miliarde de dolari, în urma căreia se așteaptă să apară un nou gigant media.

În urma unei investigații de opt luni, divizia antitrust a Departamentului de Justiție a concluzionat că acordul nu este susceptibil să dăuneze concurenței sau consumatorilor americani în sectoarele streaming, televiziune sau producția și distribuția de filme în cinematografe.

Într-un comunicat, Departamentul american a mers chiar mai departe, afirmând că fuziunea "ar urma să dezvolte concurența în întregul ecosistem media și de divertisment, cu beneficii pentru consumatorii și lucrătorii americani".

Documentul subliniază că Paramount și Warner sunt, din punct de vedere istoric, companii care au intrat târziu în domeniul streaming-ului prin abonament.

Platformele lor, Paramount+, HBO Max și Discovery+, au mai puțini abonați decât cei trei lideri ai industriei: Netflix, Amazon Prime și Disney+.

Prin urmare, noua entitate ar oferi o alternativă mai robustă la acești giganți, conform Departamentului de Justiție.

Temeri la Hollywood privind pierderea locurilor de muncă

Cu toate acestea, o mare parte a Hollywoodului se opune achiziției, temându-se de pierderi masive de locuri de muncă într-o industrie care a cunoscut deja mai multe valuri de fuziuni și concedieri.

Însă Departamentul de Justiție al SUA a estimat că "aceste preocupări legate de ocuparea forței de muncă nu ridică probleme antitrust".

Apropbarea Justiției americane elimină principalul obstacol de reglementare federală în calea fuziunii dintre cei doi rivali istorici, Warner și Paramount fiind printre primele cinci studiouri de la Hollywood.

Totuși, revizuirea juridică nu s-a încheiat încă: un grup de aproximativ zece state, condus de California, pregătește un proces antitrust care ar putea fi intentat luna aceasta, după cum a relatat Bloomberg.

Biroul procurorului general al Californiei, Rob Bonta, care a participat la ancheta federală, a confirmat săptămâna aceasta că tranzacția este "încă în curs de investigare".

În Europa, autoritatea de concurență din Marea Britanie a anunțat marți că a deschis o anchetă, iar Comisia Europeană examinează, de asemenea, legalitatea acestei fuziuni pentru piața cinematografică și de entertainment de pe continent.

Ce înseamnă, de fapt, preluarea Warner de către Paramount

Noul grup ar urma să combine activele Paramount Skydance, precum rețeaua CBS și francizele "Misiune: Imposibilă" și "Star Trek", cu cele ale Warner Bros. Discovery, inclusiv CNN, "Harry Potter" și ''DC Comics", la care se adaugă serviciul de streaming HBO Max.

Fuzionat cu Paramount+, acesta din urmă ar avea aproximativ 200 de milioane de abonați, confom Politico.

Paramount Global, al cărui CEO, David Ellison, este fiul miliardarului Larry Ellison, aliat al lui Donald Trump, a câștigat licitația după ce Netflix și-a retras oferta rivală pentru Warner în februarie.