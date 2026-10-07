Transilvania, prima destinaţie de tip "Cenuşăreasa" în preferinţele britanicilor. "Dincolo de vampiri şi Dracula, istoria e fascinantă"

Transilvania, prima destinaţie de tip "Cenuşăreasa" în preferinţele britanicilor. Sursa foto: Unsplash.com

Publicaţia britanică "The Sun" a realizat un top al celor mai atractive destinaţii de tip "Cenuşăreasa" din lume, iar Transilvania este prima regiune recomandată. Destinaţia "Cenuşăreasa" face referire la un obiectiv turistic foarte frumos, dar subapreciat şi încă nedescoperit în totalitate. Transilvania a devenit tot mai populară printre britanici datorită istoriei şi preţurilor avantajoase la mâncare şi cazare.

Se renunță la vechi în favoarea noului, pe măsură ce turiștii caută destinații mai puțin vizitate. Anul acesta va aduce un interes sporit pentru „destinațiile Cenușăreasă”, locuri care, până acum, au fost eclipsate de vecini mai celebri.

Rezervările pentru Coreea de Sud au crescut cu 167% de la an la an, în timp ce cele pentru Uzbekistan au urcat cu 42%.

Transilvania

Ai putea crede că Transilvania, o regiune din România strâns asociată cu vampirii, ar trebui vizitată doar în această perioadă a anului, pe măsură ce ne apropiem de sezonul înfricoșător. Însă există atât de multă cultură și o istorie fascinantă de descoperit, dincolo de miturile despre Dracula.

Traseele de drumeție superbe transformă zona într-un adevărat paradis pentru iubitorii de plimbări în natură, iar pasionații de animale ar trebui să fie cu ochii în patru după urșii bruni, care au o populație numeroasă în această parte a României.

Sri Lanka

Deși Sri Lanka nu este tocmai o destinație nedescoperită, a devenit tot mai populară în ultimii ani, pe măsură ce tot mai mulți călători o preferă în detrimentul mult vizitatei Thailanda.

Numărul de turiști este mai mic comparativ cu alte destinații din apropiere, ceea ce înseamnă că prețurile sunt încă mai mici, iar călătorii beneficiază de un raport calitate-preț mai bun. În plus, nu te vei confrunta cu aglomerații uriașe sau cu capcane pentru turiști.

Slovenia

Cei care caută peisaje alpine spectaculoase și lacuri vaste se îndreaptă adesea direct spre Elveția sau Austria. Totuși, aceste destinații pot costa o avere. Așadar, de ce să nu vă orientați, în schimb, către Slovenia?

Râurile sale glaciare și vârfurile acoperite de zăpadă pot rivaliza cu cele din cele mai exclusiviste stațiuni ale țărilor populare de vacanță, iar spectaculosul lac Bled oferă un decor magnific pentru fotografiile de călătorie.

Uzbekistan

Cetățenii britanici pot vizita Uzbekistanul fără viză pentru o perioadă de până la 30 de zile, timp mai mult decât suficient pentru a admira arhitectura fascinantă a țării, mai scrie sursa amintită.

Cupolele turcoaz și mozaicurile viu colorate sunt elemente definitorii pentru multe clădiri remarcabile, inclusiv complexul Shah-i-Zinda din Samarkand, construit între secolele al XI-lea și al XV-lea.

Vechea rută comercială cunoscută sub numele de Drumul Mătăsii traversează inima țării. Dacă dispui de bugetul necesar, te poți bucura de tot ce are aceasta mai bun de oferit în cadrul unei aventuri de 11 zile.

Coreea de Sud

Uită de Japonia: muzica K-pop, produsele cosmetice de calitate și scena culinară fascinantă din Coreea de Sud au cucerit deja generațiile tinere.

Iar odată cu lansarea recentă a zborurilor directe Virgin Atlantic de pe Heathrow către Seul, capitala Coreei de Sud, țara a devenit mai ușor de vizitat ca niciodată.

Seul, în special, îmbină istoria și cultura cu stilul de viață modern: palatele se află printre zgârie-nori, iar piețele tradiționale sunt situate în apropierea zonelor comerciale contemporane.

National Geographic: România, printre cele mai frumoase destinaţii de vacanţă din lume

Revista National Geographic a întocmit un top al celor mai frumoase destinaţii de vacanţă din lume, în octombrie 2026. România a fost inclusă pe locul 6 în acest clasament. Ţara noastră este recomandată pentru excursii rutiere cu specific cultural. Au fost remarcate peisajele superbe de pe Transfăgărăşan şi din Transilvania, în general. Locul 1 în acest top îl ocupă oraşul New York.ţ

"Octombrie este ultima lună în care Transfăgărășanul, o șosea de aproximativ 90 km care șerpuiește printre culmile și văile Carpaților Meridionali, este complet deschis vizitatorilor (în restul anului, acesta rămâne la discreția oilor și a urșilor bruni). Peisajul este spectaculos toamna, când natura se îmbracă în nuanțe de chihlimbar", a notat sursa amintită.