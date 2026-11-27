Angelina Jolie şi Brad Pitt s-au căsătorit pe în 2014 și s-au despărțit în 2016. Sursa foto: Getty Images

Brad Pitt și Angelina Jolie au pus capăt lungii lor dispute juridice privind proprietatea asupra Château Miraval, domeniul viticol din sudul Franței pe care fostul cuplu l-a achiziționat în 2008. Cele două vedete au ajuns la o înțelegere pe cale amiabilă și, miercuri, 25 noiembrie, au depus o cerere comună de retragere a proceselor intentate.

Potrivit relatărilor din presa americană, preluată de Corriere della Sera, termenii acordului nu au fost făcuți publici. „Am ajuns la o înțelegere în afara instanței, în interesul familiei noastre, și nu vom mai face alte comentarii”, au declarat reprezentanții celor doi actori într-un comunicat comun. În comunicat se mai precizează că orice afirmații atribuite de mass-media unor surse apropiate cuplului nu provin de la aceștia și nici de la vreo persoană din cercul lor restrâns.

Disputa a apărut în urma deciziei lui Jolie de a-și vinde cota de 50% din proprietate lui Yuri Shefler, un magnat rus din industria băuturilor alcoolice, pentru aproximativ 64 de milioane de dolari. Pitt a contestat tranzacția, susținând că fosta sa soție a încălcat o înțelegere, deși neformalizată în scris, care prevedea că niciuna dintre părți nu își poate vinde partea fără acordul celeilalte. În 2022, actorul a inițiat o acțiune în justiție împotriva lui Jolie.

Situația a escaladat rapid, scoțând la iveală acuzații de abuz pe care actrița susține că le-a suferit în timpul unui incident petrecut în 2016, la bordul unui avion privat, în timp ce călătorea alături de Pitt și de copiii lor. Într-o cerere reconvențională, Jolie a descris un act de agresiune fizică comis de fostul ei soț, susținând că acesta a apucat-o de cap și a scuturat-o, atacându-i, totodată, fizic pe doi dintre copiii lor. Conform relatării din documentele depuse în instanță, Pitt ar fi turnat, de asemenea, bere și vin pe membrii familiei. Prin intermediul reprezentanților săi, Pitt a negat acuzațiile, calificând versiunea actriței drept falsă și schimbătoare. FBI a deschis o anchetă cu privire la incidentul din 2016, deși aceasta nu a dus la formularea niciunei acuzații.

Acordul la care s-a ajuns miercuri soluționează disputa directă dintre foștii soți, însă nu pune capăt întregii saga juridice. Pitt își continuă procesul împotriva lui Shefler și a companiei Tenute del Mondo, divizia de vinuri a grupului Stoli Group, acuzându-i că au orchestrat achiziția părții deținute de Jolie. Actorul solicită instanței să îi permită să cumpere acțiunile fostei sale soții la aceeași valoare stabilită de Shefler şi, de asemenea, acesta cere daune a căror valoare nu a fost precizată. O curte de apel statală a recunoscut anterior rolul esențial al antreprenorului în finalizarea tranzacției, menționând, printre altele, o garanție financiară de 39 de milioane de dolari pe care acesta a oferit-o personal pentru a facilita achiziția.

Disputa privind Château Miraval a reprezentat unul dintre cele mai controversate episoade din procesul de separare a celor două vedete de la Hollywood, care s-au căsătorit pe domeniul francez în 2014 și s-au despărțit în 2016.

În ciuda îndelungatei bătălii juridice, amândoi și-au continuat carierele cinematografice. Pitt a jucat în producții internaționale importante, în timp ce Jolie a revenit în atenția criticilor prin interpretarea sopranei Maria Callas în filmul „Maria”.