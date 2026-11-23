2 minute de citit Publicat la 12:30 23 Noi 2026 Modificat la 12:40 23 Noi 2026

Filmul românesc "Lumina", regizat de Marian Crişan, premiat cu Menţiunea specială a Juriului la Tallinn Black Nights Film Festival. Sursa colaj foto: Facebook/LUMINAfilmul

Filmul românesc "Lumina" ("Holy Light"), în care tânărul Andrei Voicu interpretează rolul principal, a fost distins cu Mențiunea specială a Juriului în cadrul competiției Just Film Youth Competition, desfășurată la Tallinn Black Nights Film Festival, unde producția a avut premiera mondială. Noul lungmetraj scris și regizat de Marian Crișan, intră în cinematografele din România, vineri, 27 noiembrie. "«Lumina» este un film despre credință, despre copilărie, despre dorinţele noastre cele mai ascunse și despre întâlnirea dintre sacru și realitatea imediată", a precizat acesta într-un interviu.

Scris și regizat de Marian Crișan, filmul, remarcat de juriul internațional de la Tallinn pentru "capacitatea sa de a transforma o călătorie simplă în ceva extraordinar", urmărește povestea unui băiat de doar 10 ani care, în noaptea de Paște, pornește singur într-o misiune plină de provocări: aceea de a duce Lumina Sfântă în satul său, aflat în inima Munților Apuseni. Pe parcursul acestei călătorii inițiatice, el va trebui să își înfrunte cele mai profunde temeri și să descopere propriul curaj.

"Construind o tensiune tot mai intensă, filmul îl poartă pe protagonist printr-o serie de obstacole şi întâlniri – aproape ca într-un basm – pe care acesta le înfruntă cu o hotărâre neclintită. Povestind o tradiţie locală, filmul abordează totodată teme universale precum credinţa, îndoiala şi curajul şi ne introduce într-o lume aproape onirică, susţinut de o interpretare remarcabilă a tânărului protagonist şi de o abordare vizuală de o sensibilitate aparte", a fost motivaţia juriului.

Din distribuţia peliculei "Lumina" fac parte Andrei Voicu, Marius Cordoş, Ofelia Popii, Horia Fedorca, Grigore Bechet, Alin Stanciu, Anatol Cotrobai, Georgiana Coman, Ana Tkcacenko, Eugen Neag, Lali Gabor, Eniko Kovacs, Elena Crişan, Dan Chiorean, Teodor Ciobanu, Luca Bran şi Ilie Castravet.

"«Lumina» este un film despre credință, despre copilărie, despre dorinţele noastre cele mai ascunse și despre întâlnirea dintre sacru și realitatea imediată. Suntem bucuroși să avem premiera mondială în cadrul Black Nights Film Festival, în secțiunea filmelor dedicate publicului tânăr. Consider că filmul, care va avea premiera în România la sfărșitul toamnei, este potrivit pentru toate vârstele deoarece vorbeşte despre cele mai puternice legături, cele dintre copii și părinți", a declarat regizorul Marian Crișan într-un comunicat publicat pe social media.

"Lumina" ("Holy Light") a fost selectat, alături de alte nouă producții din Europa, Asia și SUA, în Competiția Internațională de Filme pentru Tineri (International Competition Programme for Youth Feature Films) din cadrul Just Film, festivalul pentru copii organizat de Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) în perioada 5 - 22 noiembrie 2026.

Filmul "Lumina", prezentat în 11 orașe din țară, în cadrul unor proiecții speciale alături de echipă

Regizorul Marian Crişan şi actorul Andrei Voicu, alături de o parte din membrii echipei, vor fi prezenţi la întâlnirile cu publicul din 11 oraşe: Bucureşti, Braşov, Târgu Mureş, Baia Mare, Cluj-Napoca, Botoşani, Iaşi, Sibiu, Arad, Oradea, Timişoara.

Cinema Union din Bucureşti găzduieşte proiecţia specială din 25 noiembrie, care începe la 19:30.

Întâlnirea cu publicul din Braşov va avea loc pe 27 noiembrie, ora 19:00, la Cinema City AFI.

Pe 28 noiembrie, de la ora 19:30, va avea loc proiecţia specială de la Târgu Mureş, în Cinema City Plaza M.

Regizorul Marian Crişan şi actorii Andrei Voicu şi Marius Cordoş vor participa la întâlnirea cu publicul şi vor răspunde la întrebări în sesiunea de Q& A de la Cinema City VIVO! Baia Mare, în 29 noiembrie, ora 16:00.

Publicul din Cluj-Napoca este invitat la proiecţiile speciale la care vor participa actorii Dan Chiorean, Marius Cordoş, Andrei Voicu şi regizorul Marian Crişan, pe 28 noiembrie de la ora 17:00 la Cinema Arta, respectiv pe 29 noiembrie, ora 19:00, la Cinema City Iulius Mall.