După luni de speculații, avem un nou Bond. Acum întrebarea este cine va fi "fata Bond" a lui Robert Pattinson

6 minute de citit Publicat la 11:00 21 Noi 2026 Modificat la 11:01 21 Noi 2026

După luni de speculații, avem un nou Bond. Acum întrebarea este cine va fi "fata Bond" a lui Robert Pattinson. FOTO: colaj Getty Images

După luni de speculații, avem în sfârșit un nou Bond. Întrebarea acum este cine va juca partenera lui Robert Pattinson. Un lucru este clar, și anume că anunțarea lui Pattinson în rolul lui 007 a ridicat ștacheta, scrie BBC. Pattinson este una dintre cele mai mari vedete de la Hollywood. Toată lumea se uită acum la Amazon MGM, să vadă dacă studioul va alege un nume la fel de mare pentru rolul de "Bond girl" sau va risca cu o actriță mai puțin cunoscută.

Oricine va juca alături de el trebuie să aibă "o identitate foarte puternică", crede criticul de film Larushka Ivan-Zadeh, "cineva deosebit, sexy, complicat".

Reportera de showbiz Catrina Rose este de acord: "Mi-ar plăcea să văd o Bond girl la fel de interesantă și de imprevizibilă ca el."

În același timp, unii spun că însuși conceptul de Bond girl este depășit și că rolul trebuie să evolueze pentru o nouă epocă. Așadar, la ce ne putem aștepta?

Cine va fi următoarea "Bond girl"

Nicio actriță nu a confirmat încă faptul că este luată în calcul. Printre vedetele vehiculate pe internet se află Zendaya, al cărei nume a urcat în fruntea listei după anunțul despre Pattinson.

Cei doi au jucat deja împreună în trei filme anul acesta și formează "un cuplu cu adevărat interesant", spune Ivan-Zadeh.

Rose este de acord că Zendaya, una dintre cele mai cunoscute actrițe de la Hollywood, este "cu siguranță cineva la care m-aș gândi acum". Colegele ei din "Euphoria" Hunter Schafer și Sydney Sweeney, i-ar putea face însă concurență serioasă.

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Zvonurile că Sweeney ar primi rolul circulă de luni de zile, iar motivul este ușor de înțeles, spune dr. Llewella Chapman, istoric de film la University of East Anglia. "Are sex-appeal și poate juca și roluri mai dure", a declarat ea pentru BBC.

Luna trecută, Sweeney a primit un sprijin din partea fostei Bond girl Trina Parks. Aceasta i-a spus publicației Telegraph că Sweeney s-ar potrivi bine în rol, pentru că Bond are nevoie de o femeie care "își asumă propria sexualitate".

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Cresc și speculațiile despre partenera lui Pattinson, actrița și cântăreața Suki Waterhouse. Ea a spus cândva că și-ar dori să joace "o Bond girl dură".

Totuși, în filme nu a existat niciodată un precedent cu soț și soție în aceste roluri. Este mai probabil ca ea să apară într-un rol cameo, dacă își dorește asta.

Între timp, prezentatoarea TV Maya Jama a stârnit un nou interes după parcursul impresionant din "Celebrity Traitors". După ce a părăsit "Love Island", au circulat zvonuri că ar putea fi următoarea Bond girl. Între timp, însă, a semnat un contract cu Netflix, așa că nu este clar dacă varianta mai este posibilă.

O altă candidată puternică este Florence Pugh, care, la fel ca Zendaya, joacă alături de Pattinson în "Dune: Part Three". La începutul acestei săptămâni, ea și-a anunțat interesul pentru noul film Bond, dar în rolul unui personaj negativ, nu al partenerei lui.

"Bifează destul de multe criterii, dacă studioul caută pe cineva sigur la box office", spune Rose. "O văd perfect ca pe o Bond woman care se dovedește a fi personajul negativ, cineva despre care Bond crede că e de partea lui, dar care l-a manipulat tot timpul."

Anya Taylor-Joy, vedeta din "The Queen's Gambit", este un alt nume la care Amazon MGM s-ar putea gândi dacă vrea o actriță mare și ușor de recunoscut. Pe listă se află și Jodie Comer, din "Killing Eve". Villanelle și Bond față în față, cuiva?

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Între timp, Gemma Chan, vedeta din "Crazy Rich Asians", a declarat pentru Variety că este "flatată" că fanii o văd drept posibilă Bond girl. "Absolut, aș accepta", a spus ea.

Alte nume vehiculate sunt Saoirse Ronan, Margaret Qualley, Marisa Abela, Emily Blunt, Lily James, Chase Infiniti, Inde Navarrette, Simone Ashley, Deva Cassel și Ambika Mod.

La fel de bine, rolul ar putea ajunge la cu totul altcineva. În trecut, producătorii au ales Bond girls care nu erau încă foarte cunoscute sau care erau abia pe punctul de a deveni vedete.

"Eu spun Bond lady, Bond woman"

Rămâne însă o întrebare mai largă: este ideea de "Bond girl" depășită? De-a lungul istoriei, personajul a avut prea puțină putere de decizie și a existat mai ales ca interes romantic al lui Bond. Chiar și termenul "girl" (fată) este criticat pentru că le infantilizează pe femei.

Monica Bellucci a respins eticheta. Înainte de apariția sa în "Spectre", în 2015, ea a declarat pentru The Guardian: "Nu pot spune că sunt o Bond girl, pentru că sunt prea matură pentru asta. Eu spun Bond lady, Bond woman."

Modul în care filmele le-au tratat pe Bond girls "nu a îmbătrânit întotdeauna", spune Rose.

De-a lungul anilor, producătorii au făcut pași pentru a aduce franciza în era modernă.

Astăzi, femeile din filmele Bond sunt mult mai des parteneri inteligenți și capabili, de același nivel cu 007. S-a schimbat și ce înseamnă "atrăgător".

Prezența lui Bellucci în"Spectre" ca "Bond woman" la 50 de ani a fost lăudată pe scară largă, pentru că a pus în lumină un alt tip de sex-appeal. În realitate, ea era cu doar patru ani mai în vârstă decât Daniel Craig.

Filmele Bond au avut și alte femei puternice, precum colonelul Wai Lin, interpretată de Michelle Yeoh, și agenta MI6 Nomi, jucată de Lashana Lynch. Nomi a intrat în istorie ca primul 007 femeie de culoare.

În loc să se încadreze în tiparul tradițional de Bond girl, ambele au fost femei care îi puteau face concurență lui Bond.

"Am trecut de la rolul cuiva cu un nume caraghios, pe care Bond îl bate pe fund", spune criticul de film Ivan-Zadeh. "Lucrurile merg în direcția bună."

Mulți spun însă că mai este drum lung de parcurs.

"Pot fi interese romantice, personaje negative, spioane, aliate sau chiar persoana care, până la urmă, îl depășește pe Bond. E loc pentru toate aceste roluri", spune și jurnalista de showbiz Nikki Onafuye.

O altă direcție de evoluție ar fi "o Bond woman queer sau fluidă sexual", spune Ivan-Zadeh. "Cineva ale cărei dorințe nu se învârt doar în jurul lui Bond. Asta ar crea o chimie cu adevărat interesantă."

Alții speră să vadă mai multe actrițe din piețe de film precum China, India sau Nigeria.

"Au existat câteva femei de culoare în trecut, dar aș vrea să văd mai multe", spune Be Manzini, scriitoare și regizoare.

"Mi-ar plăcea o Bond girl din India", spune și Chapman. "Aishwarya Rai a fost propusă pentru filmul de după «Die Another Day», dar nu s-a ajuns acolo."

În general, publicul își dorește ca Bond girls să aibă propria lor viață.

"Pentru mine, e vorba de a le oferi acestor femei povești adevărate", spune Onafuye. "Ar trebui să aibă propriile motivații și propriile ambiții."

Asta nu înseamnă că ar trebui să renunțăm la glamourul tradițional al filmelor Bond.

"Nimeni nu vrea să vadă Bond girls tolănite în pijamale", spune Ivan-Zadeh.

Diferența importantă, spune Onafuye, este că "a fi sexy nu ar trebui să fie singurul lucru pe care un personaj feminin îl are de oferit".

"Celor care spun că e în regulă ca femeile lui Bond să fie doar sexy și atrăgătoare, le-aș spune că nimic nu e mai sexy și mai atrăgător decât o femeie (sau un bărbat) cu minte și umor", adaugă jurnalista de divertisment Caroline Frost.

În cele din urmă, indiferent de direcția aleasă de noii producători, cei mai mulți sunt de acord că "Bond girl" sau Bond woman este o parte esențială a universului Bond.

Totuși, evoluția este crucială, spune Chapman. "E vorba de a păstra umorul și istoria lui Bond, dar și de a recunoaște că suntem în 2026."

Desigur, în filme apar și multe alte femei. Pentru Frost, esențial este să existe pe ecran o varietate de Bond women, "toate pe măsura lui 007 ca forță, resurse și, mai ales, inteligență".

"Bond a avut întotdeauna femei fascinante", spune și Rose. "Mi-aș dori doar ca următorul film să le lase loc să fie la fel de interesante ca bărbatul în smoching."