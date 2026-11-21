"Singur acasă" revine după 36 de ani, cu Macaulay Culkin în rolul lui Kevin. Povestea va fi însă diferită

1 minut de citit Publicat la 12:58 21 Noi 2026 Modificat la 13:01 21 Noi 2026

Macaulay Culkin se întoare în "Singur Acasă" după 36 de ani. Sursa foto: Profimedia Images/ LMK Media

O continuare a popularei comedii de Crăciun "Singur acasă" (Home Alone), cu revenirea lui Macaulay Culkin în rolul lui Kevin McCallister, este în dezvoltare la Disney, a relatat vineri revista Variety, informează EFE, preluată de Agerpres.

Potrivit sursei citate, producătorii Seth Rogen și Evan Goldberg lucrează la scenariul și producția filmului împreună cu actorul american, acum în vârstă de 46 de ani.

Revenirea unuia dintre cele mai populare filme ale anilor 1990 se produce la câteva zile după ce Culkin a jucat într-o reclamă pentru un popular lanț de hamburgeri, în care și-a reluat rolul care l-a consacrat, tânărul Kevin McCallister.

Îmbrăcat într-un pulover roșu similar cu cel pe care îl poartă personajul său, Culkin se servește cu înghețată de la un automat, pregătește un hamburger mare numit 'Marele McCallister' și face cartofi prăjiți cu frenezie.

"Singur acasă" spune povestea unui băiat de 8 ani care este lăsat acasă când familia sa numeroasă călătorește la Paris de sărbători. Băiatul trebuie să-și apere casa de doi hoți neîndemânatici.

Filmul l-a făcut celebru pe Culkin, într-o distribuție din care au făcut parte Joe Pesci (Harry), Daniel Stern (Marv), Catherine O'Hara (Kate) și John Heard (Peter).

Cu un buget de aproximativ 18 milioane de dolari, "Singur acasă" a încasat aproximativ 476,7 milioane de dolari la nivel mondial, potrivit Box Office Mojo, și a devenit unul dintre cele mai tradiționale filme de sărbători.