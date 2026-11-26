„Fjord”, filmul care i-a adus lui Cristian Mungiu al doilea Palme d’Or, ajunge la Washington înaintea votului pentru Oscar 2027

2 minute de citit Publicat la 12:33 26 Noi 2026 Modificat la 12:33 26 Noi 2026

Festivalul de Film Românesc de la Washington îi dedică ediția din 2026 regizorului Cristian Mungiu. Sursa foto: Getty Images

Filmul „Fjord”, propunerea oficială a României la Premiile Oscar 2027, va fi proiectat la Washington, în cadrul unei retrospective dedicate regizorului Cristian Mungiu, care va participa la o întâlnire cu publicul american pe 5 decembrie. Evenimentul are loc cu două zile înainte de începerea votului preliminar al membrilor Academiei Americane de Film pentru stabilirea nominalizărilor la categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional”.

Festivalul de Film Românesc de la Washington îi dedică ediția din 2026 regizorului Cristian Mungiu, care a câștigat în acest an al doilea trofeu Palme d’Or din carieră, pentru filmul „Fjord”. Retrospectiva „Cristian Mungiu: Stories of Our Times” se desfășoară între 4 și 6 decembrie, la cinematograful AMC Georgetown 14, și este organizată de Ambasada României în Statele Unite și Institutul Cultural Român de la New York, anunță MAE.

„În anul în care Fjord i-a adus lui Cristian Mungiu al doilea Palme d’Or la Cannes, Festivalul de Film Românesc de la Washington îi consacră o retrospectivă. Între 4 și 6 decembrie, Ambasada României în Statele Unite și Institutul Cultural Român de la New York prezintă la cinematograful AMC Georgetown 14 programul „Cristian Mungiu: Stories of Our Times”, care reunește filmele După dealuri, R.M.N. și Fjord.

În urmă cu un an, tot la Georgetown, Jaful secolului deschidea cea de-a șasea ediție a festivalului. Teodora Ana Mihai semna regia, iar Cristian Mungiu, scenariul. Sâmbătă, 5 decembrie, regizorul va răspunde întrebărilor publicului în sala de cinema”.

Votul preliminar al Academiei Americane de Film începe pe 7 decembrie, la o zi după încheierea proiecțiilor de la Washington. Nominalizările pentru cea de-a 99-a ediție a Premiilor Oscar vor fi anunțate pe 21 ianuarie 2027.

Cristian Mungiu a câștigat primul Palme d’Or în 2007, pentru filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, iar în 2026 a obținut al doilea trofeu, pentru „Fjord”. Cele două distincții sunt despărțite de 19 ani.

Festivalul este organizat în parteneriat cu Mobra Films și NEON, cu sprijinul Fundației Iulius și al eMAG. Programul proiecțiilor și detaliile evenimentului sunt disponibile pe site-ul oficial al Festivalului de Film Românesc de la Washington.

„Nouăsprezece ani despart cele două premii Palme d’Or ale lui Mungiu, câștigate pentru 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, în 2007, și Fjord, în 2026. Filmele sale se recunosc și după libertatea pe care i-o lasă spectatorului. În R.M.N., o adunare sătească se desfășoară într-un singur cadru de aproape șaptesprezece minute. Privirea are timp să treacă de la omul care vorbește la cel care tace. Uneori, un gest al celui care ascultă schimbă înțelesul întregii scene.

Retrospectiva susține campania din Statele Unite a filmului Fjord, propunerea oficială a României la Premiile Oscar 2027, la categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional”. Votul preliminar al Academiei Americane de Film începe pe 7 decembrie, a doua zi după ultima proiecție de la Georgetown. Nominalizările vor fi anunțate pe 21 ianuarie 2027”.