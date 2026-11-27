Actorul francez Gerard Depardieu, în 2016. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Curtea de Apel din Paris a dispus ca Gérard Depardieu să fie judecat pentru violarea actriței și dansatoarei Charlotte Arnould. Depardieu, un prieten de familie al femeii, a fost vizat de o anchetă privind două incidente distincte, iar acum va fi judecat pentru evenimentul care ar fi avut loc pe 7 august 2018, în timp ce acuzațiile referitoare la incidentele din 13 august 2018 au fost respinse.

Avocatul actorului, David-Olivier Kaminski, a declarat a postul de televiziune BFM: „Imediat ce vom primi hotărârea, vom analiza posibilitatea de a depune un recurs la Curtea de Casație”. Potrivit lui Carine Durrieu-Diebolt, avocata lui Charlotte Arnould, decizia reprezintă o „ușurare” pentru clienta sa. „Sper ca Gérard Depardieu să nu încerce să tergiverseze lucrurile”, a spus aceasta, adăugând că Charlotte Arnould „așteaptă acest moment de mult timp și este pe deplin pregătită”.

Procedurile judiciare au început pe 27 august 2018, când actrița, care avea atunci 22 de ani, s-a prezentat la jandarmeria din Lambesc, în sudul Franței, reclamând faptul că a fost violată în două rânduri, pe 7 și 13 august, de către Gérard Depardieu, la reședința acestuia din inima Parisului, relatează Corriere della Sera. Femeia se afla la locuința lui Depardieu deoarece actorul, un prieten al tatălui ei, acceptase să o îndrume în pregătirea unui spectacol de teatru dedicat regretatei cântărețe Barbara, cu care Depardieu fusese foarte apropiat. Parchetul din Aix-en-Provence a transferat dosarul la Paris, unde, în noiembrie 2018, actorul a fost supus unui interogatoriu amănunțit. Depardieu susține că nu a existat nicio formă de violență și că întâlnirea a fost consensuală.

Cele două versiuni rămân contradictorii, chiar și în urma unei confruntări directe între acuzator și acuzat. Anchetatorii au examinat, de asemenea, înregistrări de la sistemul de supraveghere video al locuinței, precum și schimburi de mesaje text de pe telefoanele mobile ale ambelor persoane, mesaje descrise de o sursă apropiată anchetei drept „explicite”.

În lipsa unor dovezi că actorul ar fi recurs la forță, Parchetul din Paris a clasat inițial dosarul în primăvara anului 2019. Ulterior, femeia a depus o plângere oficială în calitate de parte civilă, fapt care a dus la desemnarea unui judecător de instrucție și la deschiderea unei noi anchete, demers care a culminat cu decizia de a trimite cazul în judecată.

În ultimii ani, Charlotte Arnould a evitat presa și televiziunea, deși a mai făcut unele declarații pe Instagram. Acolo, aceasta a scris despre spitalizările sale cauzate de anorexie, „alcool, tentative de sinucidere, automutilare”, pe scurt, un „iad”. „Violurile m-au ucis”, a scris ea pe 4 mai. De asemenea, a vorbit despre durerea pierderii mamei sale, care s-a sinucis în decembrie 2019, la vârsta de 63 de ani.

Multă vreme, actrița și dansatoarea a fost singura persoană care l-a acuzat pe Gérard Depardieu, în timp ce vedete ale cinematografiei franceze, precum Carole Bouquet și Fanny Ardant, i-au luat apărarea actorului. Apoi, în 2023, o anchetă a publicației Mediapart a dezvăluit că cel puțin 13 femei l-au acuzat pe Depardieu de abuzuri sexuale.

Mărturia lui Charlotte Arnould este similară cu cea a unei alte actrițe, despre care s-a aflat abia acum câteva zile, care l-a acuzat, la rândul ei, pe actor de abuzuri de același gen, petrecute, se pare, pe platourile de filmare ale peliculei „Thalasso”, în care a jucat și Michel Houellebecq. Pe 17 decembrie, Charlotte Arnould urmează să urce pe scenă în cadrul unui concert susținut de cântăreața belgiană Lio la sala Olympia.