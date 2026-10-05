Cele mai bune destinații europene de Halloween în 2026. Petrecerea de la Castelul Bran este în topul atracțiilor

6 minute de citit Publicat la 11:45 05 Oct 2026 Modificat la 11:45 05 Oct 2026

Locurile în care poți să intri în atmosfera de Halloween în Europa, în acest an. FOTO: Profimedia Images

Castelul Bran pregătește pentru 31 octombrie o petrecere de Halloween cu tururi nocturne, personaje de groază, proiecții de filme și muzică până la patru dimineața. Transilvania se numără printre destinațiile europene în care castelele, legendele și peisajele de toamnă creează decorul potrivit pentru această sărbătoare, scrie Euronews care a realizat un top al destinațiilor preferate în această perioadă.

Halloweenul se apropie, iar popularitatea sa a crescut atât de mult, încât decorațiunile și evenimentele tematice sunt prezente aproape pe tot parcursul lunii octombrie. Este perioada în care temperaturile scad în mare parte din Europa, zilele se scurtează, iar unele locuri capătă o atmosferă mai misterioasă.

Pentru iubitorii Halloweenului, continentul oferă numeroase opțiuni, printre care orașe cu istorii întunecate, hoteluri despre care se spune că sunt bântuite și evenimente organizate special pentru această perioadă.

Destinații - locurile în care poți să intri în atmosfera de Halloween în Europa, în acest an

Transilvania, România

Transilvania este una dintre cele mai cunoscute destinații asociate cu Halloweenul, iar pentru unii vizitatori reprezintă chiar locul ideal în care să petreacă această sărbătoare.

Regiunea este legată de legenda lui Dracula și de impunătorul Castel Bran, dar atracțiile sale nu se opresc aici. Satele pline de farmec, cetățile medievale, bisericile impresionante și cele peste 100 de castele răspândite în regiune completează atmosfera, scrie Euronews.

Octombrie este și o perioadă potrivită pentru a admira culorile toamnei în pădurile Carpaților și pentru a explora Brașovul, un oraș care are propriul farmec.

Bruges, Belgia

Bruges este cunoscut pentru canalele sale și străzile medievale romantice, însă de Halloween își dezvăluie și latura întunecată.

Vizitatorii pot descoperi povestea fantomei despre care se spune că bântuie Lacul Iubirii sau pot participa la un tur nocturn dedicat legendelor, miturilor și întâmplărilor sinistre ale orașului.

Și atracția turistică Historium este decorată cu dovleci, pânze de păianjen și lilieci și oferă o experiență de Halloween în realitate virtuală. Cei mai curajoși pot vizita și Muzeul Torturii.

Paris, Franța

FOTO: Profimedia Images

Parisul nu înseamnă doar romantism și lumini. Capitala franceză are și numeroase locuri care se potrivesc atmosferei de Halloween.

O vizită poate începe în Catacombe, unde osemintele a aproximativ șase milioane de oameni se află de-a lungul unor tuneluri slab luminate. Apoi, o plimbare prin Cimitirul Père-Lachaise duce printre alei șerpuitoare și monumente funerare elaborate, unde sunt înmormântați, printre alții, Oscar Wilde, Marcel Proust, Molière și Édith Piaf.

Orașul găzduiește numeroase petreceri tematice. Pentru cei care preferă o atmosferă mai veselă, Disneyland Paris își prelungește programul până la ora 23:00 în noaptea de Halloween.

Edinburgh, Scoția

Istoria întunecată a Edinburghului și atmosfera orașului vechi fac din capitala scoțiană o destinație potrivită pentru Halloween.

În fiecare an, festivalul focului Samhuinn readuce la viață vechile tradiții celtice, prin costume colorate, spectacole cu foc și o procesiune animată pe străzile pavate cu piatră.

FOTO: Profimedia Images

Este o celebrare spectaculoasă, în care folclorul local ocupă un loc central.

FOTO: Profimedia Images

Derry, Irlanda de Nord

La Derry, Halloweenul are o atmosferă mai festivă, potrivită pentru familii și grupuri care vor să se bucure de sărbătoare fără prea multe sperieturi.

În fiecare octombrie, orașul găzduiește Derry Halloween, prezentat drept unul dintre cele mai mari festivaluri de Halloween din Europa. Străzile sunt animate de spectacole de lumini, acrobați costumați în banshee, spirite feminine din folclorul irlandez, și artiști de circ cu reprezentații inspirate din tradițiile celtice.

În timpul zilei, vizitatorii pot culege dovleci sau participa la ateliere de lucru manual. După lăsarea întunericului, programul continuă cu muzică live și spectacole.

Hoteluri și locuri de cazare

„Dormitorul bântuit” de la Talliston, Great Dunmow, Anglia

O casă obișnuită din Great Dunmow, un orășel din comitatul Essex, a fost transformată într-un loc cu totul neobișnuit.

Talliston House and Gardens este un labirint de încăperi, fiecare amenajată pentru a-i transporta pe vizitatori într-o altă epocă și într-un alt loc. Decorurile elaborate creează impresia că ai intrat într-o poveste.

Cei care caută o experiență neliniștitoare pot rezerva „Dormitorul bântuit”. Camera reproduce în detaliu dormitorul unui copil de șapte ani din epoca edwardiană, cu jucării, cărți și mobilier de odinioară.

Castello Dal Pozzo, Piemont, Italia

Transformată în hotel, această proprietate italiană de pe malul Lacului Maggiore are o poveste tragică, din care s-a născut reputația sa de loc bântuit.

Domeniul se află pe un deal, la o scurtă distanță cu mașina de Arona, pe malul sud-vestic al lacului. Legenda începe în 1467, când o tânără pe nume Barbara s-a îndrăgostit de Matteo, un căpitan de armată.

Cei doi plănuiau să fugă împreună, însă tatăl Barbarei le-a descoperit relația și a închis-o într-un turn al domeniului. Matteo a fost trimis în exil în Franța. Barbara nu a aflat niciodată ce i se întâmplase și a murit așteptând să se întoarcă.

Potrivit legendei locale, spiritul ei ar fi rămas acolo. Unii oaspeți spun că au văzut-o la fereastra turnului, privind în depărtare și așteptându-și iubitul.

Ballygally Castle Hotel, Irlanda de Nord

Povestea fantomei de la Castelul Ballygally datează din secolul al XVII-lea. Lady Isabella Shaw, soția celui care a construit castelul, ar fi murit după ce a fost închisă într-o cameră din turn.

Legenda spune că femeia fie s-a aruncat, fie a fost împinsă, iar fantoma ei ar bântui acum castelul.

Oaspeții au povestit că au auzit bătăi în uși, au simțit scăderi bruște de temperatură sau au văzut o femeie îmbrăcată în haine de epocă, mai ales în apropierea scărilor turnului și a camerei 421, cunoscută drept „Camera fantomei”. Hotelul de patru stele valorifică discret această poveste, prin exponate istorice în turn. Camera 421 este disponibilă pentru oaspeții suficient de curajoși să o solicite.

The Haunted Chamber Apartment, York, Anglia

Cu o vechime de peste 600 de ani, acest apartament îi poartă pe vizitatori în trecutul misterios al orașului York. Cu vedere spre catedrala York Minster, locuința păstrează lambriuri din lemn și alte detalii istorice care contribuie la atmosfera sa neobișnuită.

Orașul completează decorul prin străzile medievale șerpuitoare, poveștile cu fantome și istoria sa întunecată. În apropiere, atracția York Dungeons și evenimentul Hallowscream de la York Maze oferă alte experiențe înfricoșătoare după lăsarea serii.

Hotel U Prince, Praga, Cehia

Situat chiar în Piața Orașului Vechi din Praga, Hotel U Prince îmbină luxul cu o istorie de câteva secole. Fundațiile clădirii datează din secolul al XII-lea, iar poveștile misterioase completează farmecul locului.

Unii oaspeți spun că au auzit zgomote inexplicabile, au simțit zone neobișnuit de reci sau au văzut siluete pe coridoare. Arhitectura gotică a Pragăi, legendele despre alchimiști și numeroasele povești cu fantome contribuie la această atmosferă.

După lăsarea întunericului, străzile șerpuitoare și clădirile medievale ale orașului par și mai misterioase.

Evenimente

Petrecerea de Halloween de la Castelul Bran, România

Pe 31 octombrie, Castelul Bran, cunoscut drept „Castelul lui Dracula”, organizează o petrecere de Halloween. Programul combină un tur nocturn special, interacțiuni cu personaje, proiecții de filme de groază și o petrecere în Parcul Regal. Ediția din 2026 include DJ, costume și momente teatrale, iar distracția continuă până la ora 4:00.

Bram Stoker Festival, Dublin, Irlanda

Organizat între 23 și 26 octombrie, festivalul Bram Stoker aduce patru zile de evenimente inspirate de literatura și estetica gotică în mai multe locuri din Dublin. Programul include spectacole de teatru în aer liber care implică publicul, povești întunecate și evenimente literare dedicate autorului romanului „Dracula”, născut în acest oraș.

Halloween la Tivoli Gardens, Copenhaga, Danemarca

Între 2 octombrie și 1 noiembrie, istoricul parc de distracții Tivoli Gardens din Copenhaga este decorat pentru Halloween cu peste 20.000 de dovleci, ornamente tematice și standuri cu produse de sezon. Familiile se pot bucura și de atracții și spectacole dedicate Halloweenului în întregul parc.

Halloween Horror Festival la Movie Park Germany, Bottrop, Germania

Între 26 septembrie și 8 noiembrie, Movie Park Germany se transformă într-un decor de groază, cu peste 300 de monștri care se plimbă prin parc, zone menite să-i sperie pe vizitatori și labirinturi „bântuite”. Evenimentul se adresează în special celor care caută senzații tari, cu sperieturi neașteptate și atracții care devin mai înfricoșătoare după apus.

Halloween la Little Kook, Atena, Grecia

Octombrie este una dintre cele mai potrivite perioade pentru o vizită la Little Kook, în Atena. Cafeneaua cu decoruri fantastice se pregătește intens pentru Halloween, împodobindu-și clădirile și străzile din jur cu ornamente elaborate. Dovleci uriași, schelete, vrăjitoare, fantome și pânze de păianjen acoperă fațadele colorate și balcoanele, transformând zona într-un decor de film de Halloween. După lăsarea serii, instalațiile luminoase fac acest colț din centrul Atenei și mai spectaculos.