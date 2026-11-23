Chef Richard Abou Zaki lansează Richard’s Table, o carte cu 50 de rețete de autor, sfaturi și trucuri pentru bucătăria de acasă, inclusiv trei rețete realizate alături de colegii săi de la Chefi la cuțite. Sursa foto: Getty Images

Chef Richard Abou Zaki, premiat cu o stea Michelin, lansează în România volumul Richard’s Table, la care a lucrat timp de șapte-opt luni, după cartea Cooking My Dreams. Volumul reunește 50 de rețete de autor, sfaturi și trucuri gândite astfel încât să poată fi pregătite și în bucătăria de acasă, indiferent de nivelul de experiență.

Rețete testate și invitați speciali din „Chefi la cuțite”

“În această carte vă dedic 50 de rețete dragi mie, născute din pasiunea pentru arta culinară și din dorința de a transforma gătitul într-o experiență frumoasă, care ne aduce împreună”, este mesajul lui Richard pentru cei care vor cumpăra această carte. Din cele 50 de rețete, trei sunt realizate împreună cu colegii lui din emisiunea Chefi la cuțite - Orlando Zaharia, Ștefan Popescu și Alexandru Sautner, fiecare aducând propria amprentă și poveste, de la preparate inspirate de familie și origini până la rețete precum papanași sau ardei umpluți.

Ediție ilustrată, surpriza GOLDEN TICKET și disponibilitate

Volumul apare în condiții grafice premium, cu copertă cartonată și pagini ilustrate cu preparatele din rețete, putând fi o opțiune și pentru un cadou de Crăciun, iar cinci cititori norocoși vor găsi în interior un GOLDEN TICKET ce oferă o invitație la cină la restaurantul său cu o stea Michelin, Retroscena.

Richard’s Table este disponibil de luni, 23 noiembrie, la prețul de 95 de lei, în librăriile Cărturești din toată țara, în magazinele Inmedio, la chioșcurile de presă din țară, precum și online pe elefant.ro și magazinulcolectionarului.ro.