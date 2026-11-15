Bucătăria italiană a devenit patrimoniu UNESCO. Gusturile și tradițiile Italiei au fost promovate și la București

2 minute de citit Publicat la 19:06 15 Noi 2026 Modificat la 19:06 15 Noi 2026

Foto: Captură Antena 3 CNN

Bucătăria italiană a devenit patrimoniu cultural imaterial UNESCO, iar rețetele și tehnicile transmise din generație în generație sunt promovate acum în întreaga lume. În România, Săptămâna Bucătăriei Italiene a adus în prim-plan gusturile și tradițiile Italiei, prin demonstrații culinare și întâlniri cu bucătari și specialiști. La București, participanții au descoperit secretele înghețatei artizanale, iar la Craiova, chefi și profesioniști din gastronomie au arătat cum pot fi folosite brânzeturile italiene atât în preparate sărate, cât și în deserturi.

Masterclass-ul s-a adresat profesioniștilor din gastronomie, care activează în industria ospitalității, dar și celor interesați să descopere tehnicile de preparare și utilizare a produselor italiene.

În bucătăria italiană, fiecare rețetă păstrează ceva din povestea unei familii sau a unui loc. Ingrediente, gesturi și obiceiuri transmise între generații au construit o tradiție recunoscută din 2025 ca patrimoniu cultural imaterial al umanității UNESCO.

Această moștenire este tema ediției din acest an a Săptămânii Bucătăriei Italiene în lume. În România, Agenția Italiană pentru Comerț Exterior (ICE) o aduce mai aproape de public și de profesioniști, prin întâlniri dedicate produselor și tehnicilor de preparare la tematică.

„Tema din acest an este bucătăria italiană, patrimoniu UNESCO, tradițiile locale și produsele de excelență. Am organizat deja o ediție la RO-Wine, în București. După succesul evenimentului și interesul publicului român, am adus degustarea și la Craiova, într-o perioadă animată de Târgul de Crăciun”, a spus Alessandra Capobianco, directorul ICE, biroul București.

La București, proiectul „Discover Gelato” a reunit demonstrații, sesiuni de formare și întâlniri între companii. La Craiova, brânzeturile italiene au devenit ingredientele unei lecții despre gust, origine și creativitate.

Chef Andrea Fugnanesi, membru al asociației Ambasadorii del Gusto, a prezentat în fața zecilor de participanți felul în care brânzeturile pot fi puse în valoare în bucătărie. Demonstrația le oferă profesioniștilor ocazia să urmărească fiecare etapă și să discute direct cu bucătarul.

„Am pregătit un risotto în culorile Italiei. Verdele vine de la busuioc, roșul de la roșii, iar albul de la mozzarella de bivoliță DOP”, a spus el, prezentânt un preparat.

Întâlnirea dintre tradiție și ideile noi continuă în zona deserturilor. Pastry chef Ioana Romanescu a ilustrat posibilitățile de folosire a brânzeturilor italiene în preparate dulci.

„Am pregătit două deserturi: am pregătit cheescake cu ricotta și fructul pasiune. Mi-a plăcut foarte mult să îmbin cremozitatea brânzei ricotta cu gustul acrișor și acid de la fructul pasiunii și, de asemenea, am pregătit și un desert surpriză, care sunt convinsă că va fi, așa, vedeta de astăzi: cremă de brânză cu gorgonzola la dulce, pere caramelizate și un crumble de biscuite. Deasupra am folosit o Cremă Chantilly, care este foarte lejeră, cu vanilie”, a spus ea.

Prin aceste demonstrații, experiența este împărtășită, iar ingredientele capătă utilizări noi. Masterclass-ul de la RO-Wine Winter's Special Edition, organizat de ICE în colaborare cu Asolate, leagă astfel promovarea produselor italiene de transmitere a cunoștințelor către profesioniștii din România.