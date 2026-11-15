Masterclass-ul „Arta degustării brânzeturilor italiene”, organizat la Craiova: „Mai întâi examinăm brânza. Ne uităm la interiorul ei”

1 minut de citit Publicat la 19:48 15 Noi 2026 Modificat la 19:48 15 Noi 2026

În dreapta, Giuseppe Casolo, maestru degustător ONAF. Colaj foto: Captură Antena 3 CNN

Degustarea unor brânzeturi de calitate este o adevărată artă, iar fiecare detaliu poate dezvălui povestea produsului. La Craiova, specialiștii italieni le-au arătat participanților cum pot recunoaște și aprecia cinci sortimente de brânzeturi cu denumire de origine protejată (DOP). Experiența a fost completată de degustări de vinuri, alese special pentru a pune în valoare aromele fiecărui sortiment. Masterclass-ul s-a adresat profesioniștilor din gastronomie, care activează în industria ospitalității, dar și celor interesați să descopere tehnicile de preparare și utilizare a produselor italiene.

„În funcție de cum sună în momentul în care batem forma de Grana Padano, se verifică dacă există o discontinuitate internă, ochiuri mai mari care nu ar trebui să fie prezente de exemplu”, a explicat Giuseppe Casolo, maestru degustător ONAF.

Înainte să fie gustată, brânza este ascultată. Specialistul verifică sunetul pe care îl produce. Este unul dintre indiciile care îl ajută să evalueze structura. La Craiova, o lecție de degustare a adus în fața participanților cinci brânzeturi italiene, fiecare cu propria poveste: de la Mozzarella di Bufala Campana, la Asiago, Pecorino Toscano, Grana Padano și Gorgonzola.

Gusturile și texturile sunt diferite, însă toate poartă sigla DOP, Denumire de Origine Protejată.

„Brânzeturile italiene DOP sunt recunoscute în întreaga lume pentru calitatea lor. Sunt produse din ingrediente locale, provenite din lanțuri scurte de aprovizionare și din lapte 100% italian. Produsele DOP sunt ușor de recunoscut. Legea prevede ca fiecare produs să poarte marcajul oficial de certificare”, a spus Giulia Leonardi, președinta Grupului Tinerilor Antreprenori Assolatte.

Originea este primul reper. Urmează aspectul, mirosul, textura și gustul. Degustare înseamnă să le descoperi pe rând, iar vinul ales pentru fiecare sortiment completează experiența. Asocierile sunt explicate și încercate pe loc. Participanții gustă brânza, apoi vinul, atenți la felul în care se completează aromele.

„Mai întâi examinăm brânza. Ne uităm la interiorul ei, la consistență și la ochiurile din pastă. În funcție de sortiment, acestea pot fi o caracteristică normală sau un defect. Din câte am observat, publicul român este curios, tot mai interesat și dornic să descopere lucruri noi”, a spus Giuseppe Casolo, maestru degustător ONAF.

Pentru italieni, brânzeturile păstrează legătura cu locul de origine și cu tradițiile transmise între generații. Pentru cei veniți la masterclass, fiecare sortiment este ocazia de a descoperi un gust și o asociere nouă.

Lecția de la Craiova a făcut parte din masterclass-ul „Arta degustării brânzeturilor italiene”, organizat de ICE, Agenția Italiană pentru Comerț Exerior, biroul București, în colaborare cu Assolatte, la RO-Wine Winter Special Edition.