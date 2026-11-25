Chef Richard Abou Zaki și-a lansat prima carte de rețete, „Richard’s Table”. 50 de preparate pe care oricine le poate face acasă

2 minute de citit Publicat la 09:12 25 Noi 2026 Modificat la 09:12 25 Noi 2026

Îndrăgitul chef Richard Abou Zaki lansează Richard’s Table, a doua sa carte și prima dedicată rețetelor, după volumul autobiografic Cooking My Dreams. Noul volum, dorit de publicul din România, reunește 50 de rețete inspirate din experiența sa în bucătăria internațională, adaptate astfel încât să poată fi pregătite și acasă. Pe lângă rețete, cartea include sfaturi și trucuri din bucătăria chefului, care îi pot ajuta pe cititori să pregătească preparate speciale și să-i surprindă pe cei dragi.

„Richard’s Table, 50 de rețete fine, elegante și frumoase de făcut împreună cu mine, acasă la tine. Asta e ideea. E sufletul meu, farfuriile mele din inimă, pe care îmi place să le gătesc cu prietenii, cu familia, alături de cei dragi. E o carte cu rețete simple, pe care le poate face oricine”, a spus Richard Abou Zaki.

Volumul Richard’s Table se găsește în Librăriile Cărturești, în magazinele Inmedio, în rețeaua Librarium, în librăria online Elefant.ro, pe magazinulcolectionarului.ro și la chioșcurile de presă din țară.

Trei chefi, trei rețete cu poveste

Cartea este cu atât mai specială cu cât și colegii lui de la Chefi la cuțite, Ștefan Popescu, Alexandru Sautner și Orlando Zaharia, și-au adăugat amprenta gastronomică: „Dintre cele 50 de rețete, trei sunt făcute de chefi și le mulțumesc mult că au vrut să facă parte din acest proiect, la care țin foarte, foarte mult”, a mai spus Richard.

Pentru unul dintre ei, alegerea a fost simplă: „Pentru mine, sincer, n-a fost dificil, pentru că m-am gândit la bunica, la cum făcea această rețetă când mâncam în familie. Apoi, cu această rețetă am cucerit-o pe Alina, soția mea, și mi-a venit din suflet să o fac. Dacă vreun băiat vrea să cucerească o fată, de ce nu? Să-i facă papanași”, a povestit chef Ștefan Popescu.

Pentru altul, decizia a durat mai mult: „A fost mai greu să aleg rețeta cu care să particip la această carte. Până la urmă, a câștigat ardeiul umplut”, a spus chef Alexandru Sautner.

Chef Orlando Zaharia a căutat o rețetă care să spună ceva despre originile lui: „M-am gândit la de ce, la cum și la ce fel de rețetă și mi-am dat seama că rețeta din această carte (Balmoș ciobănesc de la stână) nu trebuie să fie despre mine și despre ceea ce sunt eu astăzi, ci trebuie să spună ceva despre originile mele.”

Rețete testate, pentru oricine

Cartea este gândită astfel încât rețetele să poată fi încercate cu încredere și acasă, chiar și de cei care nu au multă experiență în bucătărie.

„Acum o să-mi fac curaj să intru un pic și pe zona de sărat, pentru că am foarte mare încredere în Richard. Știu cu cât detaliu și cu câtă pasiune a pus fiecare rețetă acolo. Știu că sunt testate și ultra-testate, deci, în momentul în care le încerci, n-au cum să nu-ți iasă”, a spus Irina Fodor, realizatoarea emisiunii Chefi la cuțite.

„Această carte a reușit să ne unească și mai mult”, au declarat chefii, a căror prietenie a început la emisiunea Chefi la cuțite.