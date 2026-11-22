Un panettone cu gust de paste carbonara a fost desemnat cel mai bun din lume, în urma unui concurs din Italia

Câștigătorii competiției „Cel mai bun panettone din lume 2026”au fost desemnaţi din cei 30 de finaliști. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

La Napoli, în Italia, în cadrul competiției „Cel mai bun panettone din lume 2026” („The Best Panettone of the World 2026”), Michele Pirro a câștigat cu panettone-ul său clasic, în timp ce Flavio Serangeli a obținut aurul pentru versiunea sa de carbonara.

Competiția „Cel mai bun panettone din lume 2026” („The Best Panettone of the World 2026”) a fost organizată de Federația Internațională de Patiserie, Gelaterie și Ciocolaterie (FIPGC) în cadrul „Gustus”, un târg profesional dedicat sectoarelor agroalimentar, culinar și tehnologic, relatează presa din Italia. Câștigătorii au fost desemnaţi din cei 30 de finaliști, înscriși în patru categorii: panettone clasic, panettone cu ciocolată, panettone sărat și pandoro. Un juriu de prestigiu a evaluat tehnica, structura și creativitatea produselor de patiserie dospite prezentate în concurs.

Rezultatele au demonstrat nivelul ridicat al competiției, aspect remarcat de președintele FIPGC, Matteo Cutolo: „«Cel mai bun panettone din lume» a fost creat pentru a pune în valoare munca profesioniștilor, pentru a promova o cultură a excelenței artizanale și pentru a oferi o scenă internațională celor care, zi de zi, transformă ingredientele, tehnica și pasiunea în creații culinare autentice. Această ediție a demonstrat, încă o dată, că universul produselor dospite de înaltă calitate se află într-o continuă evoluție: alături de un respect profund pentru tradiție, am fost martorii unei cercetări aprofundate, ai unei personalități distincte și ai unei capacități extraordinare de inovare.”

Aurul la categoria „Clasic” a fost câştigat de Michele Pirro din Puglia, care, reprezentând localul Café Noir, a obținut locul întâi la categoria „Panettone Clasic”. Victoria sa a fost posibilă datorită unui produs care întruchipează perfect standardele de excelență așteptate de la acest desert italian emblematic, preparat cu maia. Verdictul juriului a fost fără echivoc: „Reprezintă, cu adevărat, însăși definiția unui panettone perfect”. Jurații au fost cuceriți de structura sa internă ideală, de textura excelentă și de aroma armonioasă de citrice și vanilie. Aceștia au apreciat în mod deosebit abundența ingredientelor încorporate în aluat, care îmbogățesc fiecare îmbucătură și completează un profil gustativ perfect echilibrat.

Napoli a triumfat la categoria dedicată ciocolatei, prin Gianluca Cecere. Ciocolata este vedeta incontestabilă a categoriei dedicate celor mai rafinate creații pe bază de aluat. Totuși, adevăratul secret al succesului constă în punerea în valoare a ciocolatei, fără a compromite structura produsului dospit. Această provocare a fost stăpânită cu succes de Gianluca Cecere, din Napoli, de la Pasticceria Cecere, care a obținut locul întâi. Juriul a remarcat o structură care a rămas impecabilă, în ciuda cantității semnificative de ciocolată din aluat. Rezultatul este o aromă bogată, echilibrată și cu adevărat rafinată, în care intensitatea și textura ating un echilibru remarcabil.

Un panettone „Carbonara” a fost idea genială a lui Flavio Serangeli, din regiunea Lazio. Tradiția de Crăciun a fost cu adevărat revoluționată de o creație menită să stârnească discuții: premiul cel mare a fost câștigat de un panettone sărat care recreează aromele preparatului „pasta alla carbonara”, incluzând un jeleu din gălbenuș de ou și brânză pecorino. Acest concept câștigător îi aparține brutarului Flavio Serangeli, din Latina, care a reușit să transforme unul dintre cele mai emblematice preparate ale bucătăriei romane într-un panettone sărat și original. O interpretare îndrăzneață, dar mai presus de toate convingătoare, care demonstrează modul în care „panettone” poate servi drept „pânză” pentru experimente gastronomice, fără a-și pierde identitatea artizanală.

Regiunea Lombardia a triumfat la categoria „pandoro” prin Davide Poloni, maestru cofetar la Pasticceria Antico Borgo Bakery din Martinengo. Creația sa a impresionat juriul prin forma impecabilă, structura internă uniformă și culoarea aurie a crustei, toate fiind în deplină concordanță cu tradiția. Juriul a fost cucerit și de aroma și gustul pronunțat de vanilie, ușor de recunoscut, calități care au contribuit la definirea unui „pandoro” caracterizat printr-un echilibru remarcabil și o calitate excepțională.