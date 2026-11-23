Primul oraș din Alpi care introduce cote de turiști. Stațiunea montană de lux preferată și de români va aplica restricțiile din 2027

4 minute de citit Publicat la 16:02 23 Noi 2026 Modificat la 16:02 23 Noi 2026

Orașul Chamonix din Alpii francezi. Sursa foto: Getty Images

În orașul alpin Chamonix, cele mai multe trasee turistice duc către parcul național, de unde se deschid priveliști spectaculoase asupra masivului Mont Blanc și a ghețarilor albaștri aflați în retragere. Vara, până la 4.000 de turiști pe zi fac drumeții sau urcă cu telecabina către lacurile situate la mare altitudine, în rezervația naturală Aiguilles Rouges, potrivit The Guardian.

Mulți dintre ei coboară dezamăgiți. Odinioară un loc al naturii și al liniștii, această destinație turistică și-a văzut numărul de vizitatori mai mult decât dublat din 2020, ceea ce a afectat experiența turiștilor și a lăsat în urmă gunoaie de-a lungul traseelor, punând în pericol mediul înconjurător și fauna sălbatică.

Acum, Chamonix intenționează să devină primul oraș din Alpi care introduce cote de vizitatori, pentru a limita numărul excursioniștilor din zona Lacului Blanc și a lacurilor Lacs des Chéserys.

Din 2027, turiștii vor trebui să facă rezervări în avans pentru a vizita Chamonix

Primarul orașului, Francois-Xavier Laffin, a anunțat săptămâna trecută că, începând din iunie anul viitor, turiștii vor trebui să facă rezervări în avans pentru a vizita zona. După efectuarea rezervării, aceștia vor primi un cod QR care le va permite accesul.

Laffin a susținut introducerea cotelor după o vizită la Marsilia, unde un sistem similar a fost implementat în 2022 pentru limitarea accesului în parcul național Calanques. El a spus că obiectivul este „să rezervăm pentru a conserva”, adăugând că vizitarea munților va rămâne gratuită, dar se va desfășura în anumite condiții.

Laffin a declarat că turismul de masă are un impact major asupra mediului, faunei sălbatice și experienței vizitatorilor în rezervație.

„Lacul Blanc este un loc pe care nu putem permite să continue să se degradeze”, a spus el, adăugând că administrația locală analizează introducerea unor reglementări suplimentare și în alte zone.

Limită a numărului de turiști

Planul, care are nevoie de aprobarea finală a prefectului local, ar limita numărul vizitatorilor în zona Lacului Blanc la 600-1.000 pe zi, timp de patru luni, din iunie până în septembrie.

Christian Schwoehrer, directorul Agenției pentru Conservarea Naturii din Haute-Savoie, care administrează rezervația, a declarat:

„Vom vedea cum funcționează în următorii trei ani, iar dacă rezultatele vor fi bune, măsura va fi extinsă și poate aplicată și în alte zone. Aceasta este o rezervație naturală, dar atunci când vin mii de vizitatori în fiecare zi, nu mai există liniște nici pentru speciile protejate, nici pentru localnici, iar noi avem nevoie de măsuri mai ferme pentru a controla situația.

La punctele de acces în rezervație vor exista „agenți de protecție a mediului” care vor verifica dacă oamenii au făcut rezervare. În cazul în care nu au făcut-o, ar putea fi amendați, deși intenția noastră este să evităm aplicarea amenzilor, asigurându-ne că oamenii sunt informați din timp și nu pot spune că nu au fost avertizați”.

„Acest sistem de cote este inovator și benefic”

Planul privind cotele de vizitatori a întâmpinat opoziție din partea unor proprietari locali ai terenurilor. Lacul Blanc se află pe o suprafață de puțin sub 3 mile pătrate de proprietate privată, deținută de 35 de familii prin intermediul unei entități istorice care există de secole și care este administrată în prezent de compania Montagne de Chéserys.

Unul dintre proprietarii terenurilor, Guillaume Ravanel, ghid montan, a fost de acord că numărul turiștilor trebuie controlat, dar a sugerat că vizitatorilor ar trebui să li se solicite plata unei mici taxe de intrare pentru accesul în rezervație.

Frédéric Charlet-Berguerand, unul dintre administratorii companiei Montagne de Chéserys, a declarat pentru publicația Le Monde: „Acest sistem de cote este inovator și benefic”.

Contactat de publicația The Guardian, el a adăugat: „Cu toate acestea, nu vor exista cote de vizitatori pe proprietatea noastră privată până când acestea nu vor fi aprobate în cadrul unei reuniuni a proprietarilor”, programată să aibă loc în decembrie. „Să nu punem carul înaintea boilor”.

Planul privind cotele de vizitatori va costa aproximativ 590.000 de euro pentru perioada de trei ani

Laffin a declarat că planul privind cotele de vizitatori va costa aproximativ 590.000 de euro pentru perioada „experimentală” de trei ani. Modalitatea de finanțare nu a fost încă stabilită, însă acesta a spus că o parte din bani va proveni de la Chamonix și de la alte autorități locale, iar orașul va solicita o finanțare din „Fondul verde” al guvernului, destinat protejării mediului. De asemenea, sunt căutați sponsori privați.

Primarul, ales în luna martie, a făcut din gestionarea numărului de turiști o prioritate. El analizează și introducerea unor controale mai stricte asupra competiției Ultra-Trail du Mont Blanc, o cursă de ultramaraton de trei săptămâni care înconjoară masivul Mont Blanc și traversează Franța, Italia și Elveția, având punctul de plecare în Chamonix. Evenimentul, organizat pentru prima dată în 2003, atrage acum 10.000 de alergători și până la 50.000 de vizitatori în fiecare lună august.

Schwoehrer a declarat că aglomerația din timpul verii îi determină pe localnici să evite rezervația. Un sondaj recent a arătat că 55% dintre vizitatorii care au urcat la Lacul Blanc au spus că au fost dezamăgiți de experiență, a precizat acesta.

„Nu vrem să împiedicăm oamenii să ajungă acolo, ci doar să introducem câteva reguli mai stricte. Este un compromis menit să asigure o experiență plăcută vizitatorilor și, în același timp, să protejeze mediul natural”.