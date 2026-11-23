Ce au descoperit arheologii în tunelurile de sub Hagia Sofia. Primele imagini cu lumea subterană care a stat ascunsă timp de secole

5 minute de citit Publicat la 12:18 23 Noi 2026 Modificat la 12:18 23 Noi 2026

Rețeaua ascunsă de tuneluri de sub bazilica Hagia Sofia din Istanbul, noiembrie 2026. Sursa foto: Hepta

O lume subterană, ascunsă timp de secole sub unul dintre cele mai cunoscute monumente istorice ale lumii, începe să iasă la lumină. Arheologii au descoperit și curățat 420 de metri de tuneluri aflate sub Hagia Sofia din Istanbul, în cadrul unui amplu program de restaurare a monumentului. Rețeaua subterană cuprinde nouă tuneluri și șase încăperi, iar unele dintre structurile identificate ar putea proveni dintr-o perioadă anterioară construirii actualei bazilici bizantine, potrivit Euronews.

Primele imagini cu galeriile și spațiile aflate în adâncul monumentului au fost prezentate de postul CNN Türk, oferind o perspectivă rară asupra unor zone care au rămas acoperite de pământ și alte materiale timp de sute de ani.

Descoperirile au fost prezentate de ministrul turc al Culturii și Turismului, Mehmet Nuri Ersoy, care a coborât în structurile subterane alături de specialiștii implicați în lucrările de restaurare.

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Aproape 3.000 de tone de pământ, îndepărtate de sub monument

Amploarea lucrărilor este impresionantă. Potrivit autorităților turce, aproape 3.000 de tone de materiale de umplutură au fost îndepărtate din două zone ale complexului Hagia Sofia: Grădina Vizirului și Grădina de Vest.

În urma intervențiilor au fost identificate șase încăperi subterane și nouă tuneluri, care dezvăluie aspecte mai puțin cunoscute ale istoriei monumentului.

Până în prezent, șapte dintre cele nouă galerii au fost curățate de materialele care le acopereau, în timp ce în celelalte două continuă lucrările de măsurare și documentare. Lungimea totală a sectoarelor eliberate de depuneri ajunge la 420 de metri.

Unele dintre coridoare au o lățime cuprinsă între patru și 4,8 metri, dimensiuni care arată că nu este vorba despre simple spații înguste, ci despre o infrastructură subterană complexă.

Un tunel de 180 de metri ar putea avea legătură cu vechile drumuri ale Constantinopolului

Una dintre cele mai interesante descoperiri este un tunel cu o lungime de 180 de metri, cel mai lung dintre cele identificate până acum.

Galeria se desfășoară paralel cu fațada Hagiei Sofia, între zona din fața Medresei Fatih și intrarea destinată vizitatorilor. Tunelul are o înclinație de aproximativ 3%, iar specialiștii analizează posibilitatea ca acesta să fi fost conectat la așa-numitul Drum Roman din vechiul Constantinopol.

Dacă ipoteza va fi confirmată, descoperirea ar putea oferi informații importante despre modul în care era organizată infrastructura capitalei bizantine și despre legăturile dintre marile construcții ale orașului.

Deocamdată, funcția inițială a galeriei nu a fost stabilită cu certitudine.

Descoperiri care ar putea fi mai vechi decât actuala Hagia Sofia

O altă zonă de interes pentru arheologi se află în Grădina Vizirului, unde a fost identificată o construcție funerară subterană de tip hipogeu. Este vorba despre un spațiu destinat mormintelor, amenajat în adâncimea solului.

Lucrările de curățare și săpăturile au scos la iveală noi straturi de construcție, aflate la aproximativ un metru și jumătate sub nivelul solului cunoscut anterior, care era acoperit de nămol și alte depuneri.

Specialiștii verifică acum dacă aceste vestigii aparțin unei etape istorice anterioare actualei clădiri.

Miza este importantă, având în vedere că actuala Hagia Sofia a fost construită în timpul împăratului bizantin Iustinian I, între anii 532 și 537, pe locul unor biserici creștine mai vechi.

O parte dintre încăperile descoperite în Grădina de Vest ar putea fi, de asemenea, legate de structurile subterane ale vechiului atrium, curtea care făcea parte din complexul bisericii.

Datarea exactă a vestigiilor nu a fost stabilită, iar cercetările continuă. Prin urmare, posibilitatea ca unele dintre aceste construcții să fie mai vechi decât actualul monument rămâne o ipoteză aflată în analiza arheologilor.

O rețea subterană construită pentru gestionarea apei

Tunelurile nu au doar o valoare arhitecturală și istorică. Cercetătorii consideră că acestea făceau parte dintr-un sistem mai amplu de gestionare a apei, dezvoltat în Istanbulul istoric.

Unele galerii ar fi fost utilizate pentru distribuirea apei, în timp ce altele aveau rolul de a colecta și evacua apa de ploaie. O asemenea infrastructură era esențială pentru protejarea unui complex monumental de dimensiunile Hagiei Sofia.

Descoperirea acestor structuri le oferă specialiștilor ocazia de a înțelege mai bine soluțiile tehnice folosite de constructorii din diferitele perioade istorice ale Constantinopolului.

În paralel cu cercetările arheologice, echipele de intervenție lucrează la restaurarea bolților, consolidarea zidăriei și repararea porțiunilor afectate de trecerea timpului.

Într-una dintre încăperile subterane, care are o lungime de 56 de metri, au fost deja remediate probleme structurale pe un segment de 18 metri. În alte galerii sunt instalate elemente din oțel inoxidabil pentru consolidarea construcțiilor și creșterea stabilității acestora.

Tunelurile ar putea fi deschise publicului

Descoperirea rețelei subterane ridică și posibilitatea unei noi experiențe turistice în interiorul unuia dintre cele mai vizitate monumente din Turcia.

Autoritățile analizează dacă anumite încăperi și galerii ar putea fi amenajate pentru a fi accesibile publicului. Ministrul Mehmet Nuri Ersoy a anunțat că va fi elaborat un concept special de prezentare a structurilor subterane.

Deschiderea acestora va depinde însă de protejarea monumentului și de asigurarea condițiilor de siguranță pentru vizitatori.

Deocamdată, nu a fost stabilită o dată la care publicul ar putea avea acces în aceste spații și nici nu au fost precizate sectoarele care ar urma să fie incluse într-un eventual traseu turistic.

Specialiștii analizează și o posibilă utilizare tehnică a rețelei de tuneluri, respectiv îmbunătățirea ventilației clădirii.

Potrivit evaluărilor prezentate de ministrul turc, deschiderile existente în subteran acoperă în prezent doar 3,6% din necesarul de ventilație al Hagiei Sofia. Studii suplimentare vor stabili dacă anumite galerii istorice ar putea fi integrate într-un sistem modern de circulație a aerului, fără a afecta structura și aspectul lor arhitectural.

Hagia Sofia, un monument care continuă să-și dezvăluie secretele

Cu o istorie de aproape 1.500 de ani, Hagia Sofia rămâne unul dintre cele mai importante monumente ale arhitecturii bizantine și un reper al Istanbulului. Construită ca bazilică creștină, transformată ulterior în moschee, apoi în muzeu și din nou în moschee în 2020, clădirea continuă să ofere surprize cercetătorilor.

Noile descoperiri arată că istoria monumentului nu se limitează la ceea ce poate fi admirat la suprafață. Sub fundațiile sale se păstrează urmele unor construcții, sisteme de apă și amenajări arhitecturale care ar putea dezvălui noi informații despre viața și organizarea vechiului Constantinopol.

Cei 420 de metri de tuneluri deja curățați reprezintă doar o parte dintr-un ansamblu care continuă să fie cercetat. Pe măsură ce lucrările avansează, lumea ascunsă de sub Hagia Sofia ar putea aduce noi indicii despre oamenii care au construit, au folosit și au protejat unul dintre cele mai impresionante monumente ale istoriei.