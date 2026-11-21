Ljubljana și Calvia au fost desemnate Capitalele Europene ale Turismului în 2027. Cum au reușit să devanseze Salzburg sau Ibiza

2 minute de citit Publicat la 12:46 21 Noi 2026 Modificat la 12:46 21 Noi 2026

Ljubljana și Calvia au fost desemnate Capitalele Europene ale Turismului în 2027. FOTO: colaj Getty Images

Comisia Europeană a anunțat că Ljubljana și Calvia vor fi Capitalele Europene ale Turismului în 2027. Capitala Sloveniei și municipiul din Mallorca au fost premiate pentru realizările lor în dezvoltarea unui turism inteligent și sustenabil, scrie Euronews.

Ljubljana a câștigat titlul la categoria orașelor cu peste 100.000 de locuitori, iar Calvià la categoria destinațiilor cu o populație între 25.000 și 100.000 de locuitori.

Câștigătorii au fost aleși de un juriu european, după ce destinațiile finaliste și-au prezentat candidaturile la Bruxelles, pe 18 și 19 noiembrie.

În total, 83 de destinații din 24 de țări s-au înscris în competiție, iar 16 au ajuns pe lista scurtă.

La categoria destinațiilor mari, finaliste au fost Aalborg (Danemarca), Braga (Portugalia), Genova (Italia), Konya (Turcia), Liov (Ucraina), Salzburg (Austria) și Sofia (Bulgaria).

Ljubljana, FOTO: Getty Images

Pe lista scurtă a destinațiilor mai mici s-au aflat Calais (Franța), Geestland (Germania), Ibiza (Spania), Nova Gorica (Slovenia), Sandanski (Bulgaria), Selçuk (Turcia) și Zadar (Croația).

Potrivit Comisiei Europene, juriul a ales Ljubljana pentru "angajamentul față de învățarea continuă și inițiativele centrate pe locuitori". Orașul a fost apreciat și pentru rezultatele foarte bune la criteriile privind turismul accesibil, sustenabil, digital și cultural, precum și pentru programul ambițios de activități pregătit pentru 2027.

Ljubljana a fost apreciată și pentru modul în care gestionează datele despre vizitatori. Potrivit juriului, acesta arată cum pot folosi destinațiile cunoașterea, datele și inovația ca să învețe continuu și să se dezvolte responsabil. Juriul a mai apreciat soluțiile creative și sustenabile din turism dezvoltate de oraș și promovarea călătoriilor în tot cursul anului.

În cazul Calvia, juriul a apreciat decizia de a renunța la turismul de masă, de volum mare, în favoarea unui model mai sustenabil, care să funcționeze tot anul.

Calvia. FOTO: Getty Images

Juriul a ținut cont și de eforturile municipiului de a regândi felul în care turismul poate contribui pe termen lung la bunăstarea economică, socială și a mediului, creând o "relație mai echilibrată între vizitatori, locuitori și mediul local".

Un exemplu pentru alte destinații

Acordând această distincție, juriul speră că transformarea din Calvia va inspira și alte destinații consacrate să-și facă modelele de turism mai sustenabile.

Comisarul european pentru transport sustenabil și turism, Apostolos Tzitzikostas, a felicitat cele două destinații. "Această distincție recunoaște rolul lor de lider într-un turism sustenabil și inovator, care aduce beneficii firmelor, vizitatorilor și comunităților locale. Exemplul lor va inspira destinații din toată Europa", a declarat el.

Pe parcursul anului 2027, Ljubljana și Calvià își vor prezenta inițiativele de turism sustenabil și își vor împărtăși bunele practici cu alte destinații europene. Ambele vor primi sprijin pentru promovare și o sculptură special creată pentru acest premiu, care va fi expusă public. Cele două destinații vor intra și într-o rețea care încurajează cooperarea pentru un turism mai inteligent, mai verde și mai sustenabil.