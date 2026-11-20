Veneția dublează taxa turistică: până la 9,5 euro pe noapte pentru hotelurile de lux

1 minut de citit Publicat la 19:38 20 Noi 2026 Modificat la 19:38 20 Noi 2026

Veneția are voie să ceară această sumă datorită unei legi din 2022. sursa foto: Getty

Turiștii care vor să doarmă într-un hotel de lux din Veneția vor plăti de acum o taxă turistică aproape dublă, de până la 9,5 euro pe noapte, față de 5 euro cât era până acum. Decizia a fost luată vineri de conducerea orașului, informează agenția italiană de presă ANSA, citată de Agerpres.

Majorarea a fost aprobată de comitetul executiv al primăriei, la propunerea lui Michele Zuin, responsabilul cu taxele locale. Suma de 9,5 euro este nivelul maxim al taxei și se aplică unităților de cazare de lux.

Veneția are voie să ceară această sumă datorită unei legi din 2022, care le permite anumitor orașe italiene să impună o taxă turistică de până la 10 euro pe noapte.

Legea se aplică doar orașelor care sunt reședințe de provincie și în care numărul sejururilor turistice este de cel puțin 20 de ori mai mare decât numărul locuitorilor, potrivit datelor oficiale de statistică din ultimii trei ani.

Până acum, Veneția nu folosise această posibilitate și păstrase taxa maximă la 5 euro pe noapte.

Michele Zuin spune că orașul nu face altceva decât să se alinieze la ce permite legea și la ce fac deja alte mari destinații turistice.

„Prin această măsură, ne aliniem la ceea ce permite legea şi la ceea ce este deja pus în practică în alte mari oraşe turistice”, a declarat Michele Zuin.

Oficialul a explicat că banii strânși din taxa turistică sunt necesari pentru întreținerea unui oraș vizitat de milioane de oameni în fiecare an.

„Este o decizie bazată pe echitate şi responsabilitate: veniturile generate din taxa turistică sunt esenţiale pentru susţinerea serviciilor publice, amenajărilor urbane, lucrărilor de întreţinere şi calităţii vieţii într-un oraş care găzduieşte milioane de vizitatori în fiecare an”, a mai spus el.