Orașul "miracol" al Chinei pe care niciun președinte american nu l-a vizitat. Până acum

3 minute de citit Publicat la 22:57 16 Noi 2026 Modificat la 23:11 16 Noi 2026

Donald Trump va deveni săptămâna aceasta primul președinte american în funcție care ajunge la Shenzhen, metropola tehnologică a Chinei. FOTO: Profimedia Images

Donald Trump va deveni săptămâna aceasta primul președinte american în funcție care ajunge la Shenzhen, metropola tehnologică a Chinei, unde are loc summitul APEC. Orașul, ridicat în doar patru decenii pe locul unor mlaștini cu mangrove, are astăzi 18 milioane de locuitori și mai mulți miliardari decât orice alt oraș din afara New Yorkului, scrie CNN.

Pentru Xi Jinping, Shenzhen este vitrina Chinei moderne: planificare la vârf, progres tehnologic accelerat și îmbogățire rapidă. Aflat la mică distanță de Hong Kong, orașul este răspunsul chinez la Silicon Valley. De aici au pornit multe dintre tehnologiile care au adus Washingtonul și Beijingul în conflict pentru materii prime, cipuri avansate și piețe. Armistițiul comercial dintre cele două puteri, fragil, expiră în ianuarie.

Locuitorii își numesc cu mândrie orașul un "miracol". Shenzhen are mai mulți zgârie-nori decât New Yorkul și adăpostește a cincea cea mai înaltă clădire din lume, Ping An Finance Centre. Pe străzi circulă taxiuri electrice fără șofer, iar dronele livrează mâncare caldă și cafea. Numele străzilor spun și ele o poveste: Parcul Talentelor, Drumul Start-up-urilor, Grădina Cunoașterii. Vârsta medie a locuitorilor este de numai 32 de ani.

De la periferie săracă la metropolă

Acum cincizeci de ani, orașul nu exista. Era o zonă agricolă săracă, în umbra bogatului Hong Kong, pe atunci enclavă britanică.

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Schimbarea a venit odată cu reformele lui Deng Xiaoping, care voia să deschidă economia unei țări izolate și sărăcite, abia ieșite din Revoluția Culturală. Tatăl actualului lider, Xi Zhongxun, pe atunci guvernator al provinciei Guangdong, a fost cel care a propus ca mai multe localități de pe coasta de sud să devină laboratoare ale economiei de piață. Shenzhen a fost ales pentru apropierea de Hong Kong.

Statul a oferit stimulente financiare pentru a atrage specialiști. Printre cei veniți s-au numărat, în 1983, bunicii lui Chen Daiyao, astăzi asistent universitar în vârstă de 33 de ani. Ea a povestit pentru CNN că, la început, orașul li s-a părut destul de sărăcăcios.

Tot aici și-au fondat companiile Ren Zhengfei, fost inginer militar, și, un deceniu mai târziu, Wang Chuanfu. Primul a creat Huawei, unul dintre cele mai mari conglomerate tehnologice din lume. Al doilea a creat BYD, care anul trecut a depășit Tesla și a devenit cel mai mare vânzător de mașini electrice. Vehiculele oficiale ale summitului APEC sunt modele BYD echipate cu tehnologie Huawei. Tot la Shenzhen își au sediul Tencent și DJI, cel mai mare producător de drone din lume.

În 1990, aici s-a deschis primul McDonald’s din China, moment considerat simbolic pentru deschiderea țării. Observatorii notează însă că o dezvoltare atât de rapidă este mult mai ușor de realizat într-un stat cu partid unic, condus de sus în jos.

Magnet pentru turiștii străini

Shenzhen a devenit a doua destinație din China preferată de turiștii străini, după Shanghai. În 2025, peste două milioane de străini au înnoptat în oraș, cu 70% mai mulți decât în anul precedent, potrivit datelor municipalității. Peste zece milioane de vizitatori au venit din Hong Kong și Macao, de unde trenul de mare viteză face doar 14 minute.

Occidentalii remarcă mai întâi tehnologia omniprezentă. Megan Jarrett, o americancă din Carolina de Sud care a locuit trei ani în oraș, l-a descris pentru CNN drept modern, comod și prietenos. Britanicul Will McCaskill, producător video, a fost surprins de altceva. În ciuda densității de zgârie-nori, la nivelul străzii atmosfera este calmă.

Chen Daiyao se declară mândră că s-a născut aici, lucru rar într-un oraș în care se mută anual circa jumătate de milion de oameni din restul Chinei. Ea spune că la Shenzhen ai mereu senzația că lucrurile merg înainte.

Cum se ajunge în Shenzen și ce se poate vedea

China a făcut mult mai accesibil accesul în ultimii ani. Cetățenii din UE și din Marea Britanie pot intra fără viză. Americanii pot sta până la zece zile în provincia Guangdong, cu condiția să plece apoi spre o destinație din afara Chinei continentale.

Din Hong Kong se poate ajunge cu metroul, autobuzul, trenul de mare viteză sau feribotul, iar aeroportul Bao’an are tot mai multe curse directe.

Vizitatorii pot merge în cartierul Shekou, preferat de expați, sau la Huaqiangbei, cea mai mare piață de electronice din lume. Orașul vrea însă să fie cunoscut și pentru cultură: în octombrie s-a deschis aici o filială a muzeului Fotografiska, iar în mai a fost inaugurat Muzeul Internațional de Artă din Shenzhen.