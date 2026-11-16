De ce este neobișnuită întâlnirea de la Schenzen. Xi Jinping face o excepție pentru Vladimir Putin și Donald Trump

1 minut de citit Publicat la 10:56 16 Noi 2026 Modificat la 10:56 16 Noi 2026

Vladimir Putin, Donald Trump și Xi Jinping se vor întâlni joi la Shenzhen, la summitul APEC, fără o agendă convenită dinainte. FOTO: colaj Hepta

Vladimir Putin, Donald Trump și Xi Jinping se vor întâlni joi la Shenzhen, la summitul APEC, fără o agendă convenită dinainte, scrie The Moscow Times, care citează Financial Times. Este un gest neobișnuit pentru liderul chinez, care cere de obicei ca discuțiile cu alți șefi de stat să fie pregătite în detaliu.

Trump vrea să vorbească despre controlul armelor nucleare, a declarat un oficial american pentru FT. Președintele SUA nu speră la un acord, ci doar la începutul unui dialog între cele trei mari puteri nucleare.

Washingtonul știe că tema este incomodă pentru Beijing, dar crede că a venit vremea ca și China să se așeze la masa discuțiilor.

Despre războiul din Ucraina nu se va vorbi, cel mai probabil, pentru că Beijingul nu vrea să se implice direct în procesul de pace.

Xi vrea să arate că are o relație specială atât cu Trump, cât și cu Putin. Nu își dorește însă comparații cu Conferința de la Ialta din 1945, la care China nu a fost invitată, notează FT.

Întâlnirea dintre Putin și Trump ar putea îngrijora Kievul și capitalele occidentale, scrie Bloomberg. Agenția consideră că liderul rus are astfel ocazia să influențeze condițiile unui acord de pace fără ca Ucraina să fie de față.

Pregătirile nu au mers ușor. Potrivit Wall Street Journal, Statele Unite și China s-au contrazis asupra formatului.

Beijingul voia ca fiecare lider să citească o declarație pregătită din timp, cu foarte puțin loc pentru discuții. Washingtonul a cerut un format mai liber, în care cei trei să poată vorbi deschis.

Întâlnirea a fost propusă de Putin. Conform WSJ, președintele rus spera să obțină la Shenzhen încheierea războiului din Ucraina în condițiile sale. Americanii au anunțat însă că vor discuta despre dezarmarea nucleară și despre conflictul cu Iranul, nu despre Ucraina. După acest anunț, Kremlinul a cerut ca negocierile de la Shenzhen să nu fie numite „o nouă Ialtă“.