2 minute de citit Publicat la 08:00 21 Noi 2026 Modificat la 08:17 21 Noi 2026

Strasbourg, Birmingham și Baden-Baden, în topul celor mai accesibile târguri de Crăciun din Europa pentru persoanele cu mobilitate redusă. Sursa colaj foto: Getty Images

Strasbourg, Birmingham și Baden-Baden se află pe primele trei locuri într-un clasament al celor mai accesibile târguri de Crăciun din Europa, realizat în funcție de facilitățile oferite vizitatorilor cu mobilitate redusă, relatează Euronews. Noul studiu a luat în considerare criterii precum distanța față de mijloacele de transport public fără trepte și proporția suprafețelor denivelate din zona înconjurătoare, pentru a stabili clasamentul.

Recent, au fost desemnate cele mai accesibile târguri de Crăciun din Europa, iar primul loc i-a revenit celui din Strasbourg, Franța. Supranumit "Capitala Crăciunului", cel mai important oraş din regiunea Alsacia a obținut 88,49 de puncte, conform sursei citate.

Pe baza unui studiu realizat de Muick Sandy, un magazin britanic specializat în echipamente de mobilitate, echipa a analizat cinci factori: distanța până la o toaletă accesibilă, existența unei parcări accesibile, accesul la transportul în comun fără trepte, ponderea terenului accidentat sau denivelat în zona înconjurătoare și facilitățile de accesibilitate disponibile.

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Cunoscut şi sub denumirea "Capitala Europei", Strasbourg a fost apreciat pentru faptul că se află la doar 23 de metri de o stație de transport public fără trepte. În plus, doar 5% din suprafața analizată prezintă teren accidentat sau denivelat.

"Târgurile de Crăciun reprezintă o parte importantă a sezonului festiv pentru milioane de oameni, însă un aspect aparent simplu, precum terenul denivelat, distanța mare față de o parcare accesibilă sau lipsa unor facilități adecvate, poate îngreuna considerabil vizita unei persoane cu mobilitate redusă", a declarat Ben Kenny, directorul Muick Sandy.

Ulterior, acesta a mai făcut următoarele precizări: "Ceea ce reiese din cercetare este că accesibilitatea nu este determinată de un singur criteriu. Un târg poate dispune de facilități excelente pentru persoanele cu dizabilități, însă dacă vizitatorii trebuie să parcurgă o distanță considerabilă de la parcare sau de la transportul public, acest lucru poate reprezenta în continuare un obstacol".

Cele mai accesibile Targuri de Crăciun din Europa

Deși Strasbourg ocupă primul loc în clasament, Birmingham, din Marea Britanie, se află foarte aproape, cu un scor de 88,36 de puncte. Orașul din regiunea West Midlands a fost singurul care a obținut punctaj maxim la capitolul facilități de accesibilitate. Vizitatorii se află la 110 metri de o toaletă adaptată persoanelor cu dizabilități, la 158 de metri de o parcare accesibilă și la 113 metri de transportul public fără trepte.

Germania, țara în care au apărut primele târguri de Crăciun, are patru reprezentante în top 10, inclusiv Baden-Baden, care ocupă locul al treilea. Frankfurt se situează pe poziția a patra, urmat de Dresda, pe locul al optulea, și Nürnberg, pe locul al nouălea.

Viena, capitala Austriei, completează primele cinci poziții ale clasamentului.

Top 10 cele mai accesibile târguri de Crăciun din Europa