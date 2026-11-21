Chinezii au terminat „marele pod Guniuhe” din provincia Guizhou. Are 845,8 de metri și se ridică la 400 de metri deasupra unui canion

1 minut de citit Publicat la 09:35 21 Noi 2026 Modificat la 09:35 21 Noi 2026

Constructorii au montat ultima grindă a Podului Guniuhe de 845,8 metri, o structură masivă ridicată deasupra unui canion în formă de V. FOTO: China Morning

Un nou proiect spectaculos de infrastructură rutieră a fost finalizat în provincia Guizhou, din sud-vestul Chinei. Constructorii au montat ultima grindă a Podului Guniuhe de 845,8 metri, o structură masivă ridicată deasupra unui canion în formă de V. Cu această operațiune, podul a fost conectat complet.

Ultima piesă este o grindă în formă de T, lungă de 40 de metri și grea de aproximativ 123 de tone, scrie China Times.

Podul Guniuhe este un pod în arc din oțel și are o lungime totală de 845,8 metri. Deschiderea principală are 520 de metri, iar lățimea este de 38,5 metri.

Tablierul se află la aproximativ 405 metri deasupra râului Guniu, ceea ce îl plasează printre cele mai înalte poduri din lume. Arcul podului a fost închis pe 5 ianuarie 2026.

With its deck rising about 400 meters above the valley bottom, the Guniuhe Grand Bridge was connected on Monday in southwest China’s Guizhou. Stretching 881.8 meters in total, the river-crossing bridge is a key project of the Anshun–Panzhou Expressway. https://t.co/zUL94dnWns — China Focus (@China__Focus) January 6, 2026

Structura se află în orașul Houchang, districtul Shuicheng, care ține de orașul Liupanshui. În unele zone ale canionului, pantele au o înclinare de aproape 70 de grade. Din cauza terenului complex, construcția a fost extrem de dificilă, dar podul a fost finalizat la termen.

Autostrada va fi gata la sfârșitul lui martie 2027

Podul face parte din autostrada expres Anshun - Panzhou, la care lucrările au ajuns la 99,41%.

Ar urma să fie finalizat complet la sfârșitul lunii martie 2027.

Zeng Minggang, șeful Departamentului de Inginerie și Tehnologie al companiei Guizhou Transportation Investment Group, care construiește autostrada, a explicat că noul drum va reduce timpul de călătorie de la 3,5 ore la 1,5 ore.

Autostrada se va lega de autostrada expres Shanghai - Kunming și va consolida coridorul de transport est-vest al provinciei Guizhou. Proiectul ar urma să sprijine și dezvoltarea zonelor de la granița dintre provinciile Yunnan și Guizhou.