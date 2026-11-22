99 de turnulețe și 365 de camere. Cum arată castelul din secolul al XVIII-lea supranumit "Hogwarts-ul" Poloniei

1 minut de citit Publicat la 16:10 22 Noi 2026 Modificat la 16:10 22 Noi 2026

Castelul Moszna, aflat la aproximativ 30 de kilometri sud de Opole, aproape de granița cu Cehia, a primit Certificatul de Aur al Organizației Poloneze de Turism. FOTO: Facebook Moszna Zamek

Un castel „ca din povești” din sudul Poloniei, cu 99 de turnulețe și 365 de camere, a primit cel mai important premiu al țării pentru turismul intern, pentru felul în care îmbină tradiția și modernitatea. Castelul Moszna, aflat la aproximativ 30 de kilometri sud de Opole, aproape de granița cu Cehia, a primit Certificatul de Aur al Organizației Poloneze de Turism (POT).

Juriul a remarcat "arhitectura extraordinară, istoria bogată și împrejurimile pitorești" ale castelului. Potrivit juriului, peste un milion de oameni l-au vizitat în ultimii trei ani.

Castelul mai primise Certificatul POT și în 2018. Marele premiu, obținut opt ani mai târziu, "confirmă că îmbinarea pricepută a protejării patrimoniului cu o ofertă turistică modernă și diversă dă rezultate", a mai transmis juriul.

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Pe lângă clădirea istorică și grădini, vizitatorii pot rămâne peste noapte, pot merge la concerte și pot participa la evenimente tematice.

După anunțarea premiului, administrația castelului a mulțumit pe Facebook tuturor celor care au contribuit la succesul obiectivului.

"Acest premiu aparține întregii echipe a castelului, care muncește din greu în fiecare zi ca fiecare oaspete să plece cu zâmbetul pe buze. Vă aparține și vouă, pentru fiecare vizită, fiecare fotografie și fiecare cuvânt bun. Vă mulțumim!".

Castelul cu zeci de turnulețe este numit uneori "Hogwarts-ul" Poloniei, pentru că seamănă cu școala de vrăjitorie din seria Harry Potter a scriitoarei J.K. Rowling. Pe site-ul său, Moszna se prezintă drept "un castel ca din povești".

Castelul datează din secolul al XVIII-lea, are o suprafață de aproximativ 8.000 de metri pătrați și îmbină stilurile baroc, neogotic și neorenascentist. Este înconjurat de un parc de 10 hectare.

Certificatele POT promovează cele mai atractive, inovatoare și primitoare locuri și inițiative turistice din Polonia.

"Cel mai frumos lucru la turismul polonez este că ne surprinde mereu", a declarat Magdalena Krucz, președinta Organizației Poloneze de Turism, la ceremonia de joi.