O combinație între tobogan cu apă și roller coaster atrage turiștii în mijlocul văii verzi Yuexi, din provincia chineză Anhui

1 minut de citit Publicat la 15:43 21 Noi 2026 Modificat la 15:43 21 Noi 2026

O combinație între tobogan cu apă și roller coaster atrage turiștii în mijlocul văii verzi Yuexi, din provincia chineză Anhui. FOTO: Profimedia Images

În provincia chineză Anhui, turiștii au parte de o atracție ieșită din comun, un tobogan cu apă construit după modelul unui roller coaster, care le oferă o doză serioasă de adrenalină în mijlocul văii Yuexi.

Traseul lung șerpuiește prin peisaj, cu viraje strânse și coborâri abrupte, la fel ca un roller coaster. Diferența e că vizitatorii nu stau în vagoneți pe șine, ci alunecă direct pe apă.

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Viteza, curbele și distracția din apă fac din atracție o variantă mult mai palpitantă a unei excursii obișnuite în natură.

Contrastul e izbitor. Pantele și dealurile împădurite din jur alcătuiesc un decor liniștit, iar coborârea în sine e cu totul altă poveste: o experiență plină de energie, în care vizitatorii se răcoresc și au parte de emoții puternice.

Atracțiile de acest fel se înmulțesc în China și le oferă turiștilor mai multe opțiuni decât obiectivele clasice și traseele montane. Ele îi atrag mai ales pe cei care vor să îmbine ieșirile în natură cu distracția activă.