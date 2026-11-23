„Orașul vlahilor din Grecia”, unde se vorbește română, este considerat stațiune-bijuterie de iarnă, cu lacuri, păduri și pârtii de schi

4 minute de citit Publicat la 14:42 23 Noi 2026 Modificat la 14:48 23 Noi 2026

Metsovo este cunoscut drept „orașul vlahilor din Grecia”, unde foarte mulți locuitori știu să vorbească limba română. Situat în munții Pindului, acest spectaculos oraș de munte este una dintre cele mai apreciate destinații alpine și de iarnă din Grecia, atrăgând vizitatori prin peisajele sale, arhitectura tradițională, pădurile întinse și resorturile de schi din apropiere.

Metsovo (cunoscut în aromână sub numele de Aminciu) este un renumit oraș montan, situat în lanțul Munților Pindului, la intersecția regiunii Epir cu Macedonia de Vest și Tesalia.

Aflat la o altitudine de 1.156 de metri și dominând o vale abruptă, Metsovo se numără printre cele mai importante destinații alpine și de iarnă din Grecia.

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Construit asemenea unui amfiteatru, orașul își desfășoară acoperișurile din țiglă și balcoanele din lemn de-a lungul versantului, iar impunătoarele sale conace sunt înconjurate de păduri de fag și brad.

Metsovo și-a păstrat caracterul tradițional și se întinde pe versantul muntelui, sub trecătoarea Katara. Localitatea este plină de viață pe tot parcursul anului și le oferă vizitatorilor, din belșug, frumusețile naturale ale împrejurimilor.

Susurul liniștitor al apelor care curg necontenit completează atmosfera impresionantă. Ascuns pe jumătate în ceață sau acoperit de o mantie de zăpadă odată cu venirea iernii, Metsovo arată, practic, ca un tablou, potrivit Greek Reporter.

Istoria orașului Metsovo

În secolul al XV-lea, Metsovo a intrat sub stăpânire otomană și a devenit parte a sangeacului Ioannina. În ultima perioadă a dominației otomane, între secolul al XVIII-lea și anul 1913, populația greacă și aromână din regiune, în nordul Munților Pindului, a avut de suferit din cauza incursiunilor și jafurilor bandelor de atacatori albanezi. În timpul Primului Război Balcanic, Metsovo a fost incendiat de grupuri de atacatori.

La 31 octombrie 1912, trupele grecești, sprijinite de grupuri de rebeli din Epir și de voluntari din Metsovo, au traversat în timpul nopții creasta muntoasă Katara-Zygos și au atacat garnizoana turcă din localitate, care număra atunci 205 soldați și dispunea de două tunuri. Bătălia a continuat până la ora 16:00, când soldații otomani aflați în garnizoana asediată au ridicat steagul alb și s-au predat.

Călătorii și negustorii din Metsovo au prosperat, în special în Principatele Dunărene și în Rusia, iar ulterior au adus beneficiile averilor acumulate înapoi în locurile natale. Cu banii câștigați au construit clădiri publice, poduri, biserici și școli.

Metsovo, care era în esență un oraș comercial, a devenit un important centru cultural și economic pentru negustorii și comercianții veniți atât din Est, cât și din Vest.

Printre cei mai importanți binefăcători ai localității se remarcă Fundația Tositsa și Evangelos Averoff, care au avut un rol decisiv în dezvoltarea economică a orașului și în creșterea turismului începând cu anii 1970.

Case din piatră cenușie și conace impresionante

Metsovo este un oraș construit din piatră cenușie, cu acoperișuri din țiglă roșie, așezat într-un cadru natural dominat de verdeață. Localitatea are numeroase conace cu două etaje, prevăzute cu balcoane tradiționale, numite hayat, și uși din lemn.

Inima orașului este piața centrală, considerată cea mai renumită piață din localitățile montane ale Greciei. Biserica Agia Paraskevi din Metsovo, datând din secolul al XV-lea, adăpostește un impresionant iconostas sculptat în lemn și obiecte de patrimoniu religios de o valoare inestimabilă.

În jurul curții bisericii se conturează o imagine emblematică pentru Metsovo: bătrânii localității, cu mustățile lor răsucite, stau de obicei pe bănci, îmbrăcați în costume tradiționale și sprijiniți în bastoane din lemn, discutând în limba vlahă și bucurându-se de primele raze ale dimineții.

În prezent, cei mai mulți vlahi din Grecia trăiesc în nordul țării, în special în zona Munților Pindului și în împrejurimile acestora. Metsovo este principalul centru al comunității vlahe din Grecia și un reper important pentru păstrarea culturii și tradițiilor sale.

Tavernele din piața localității își pregătesc încă de dimineață grătarele și frigăruile, pe care se rumenesc tot felul de preparate din carne. Vizitatorii se pot bucura de adevărate festinuri culinare, cu kontosouvli – carne friptă la proțap, învelită în hârtie de copt –, cârnați delicioși și o mare varietate de plăcinte tradiționale.

Tot aici se găsesc magazine care comercializează produse lactate din regiune, dintre care se remarcă brânzeturile Metsovone și Metsovela.

Munți împăduriți și resorturi de schi în apropiere de Metsovo

Munții acoperiți de păduri, cele trei râuri și un lac artificial transformă zona Metsovo într-o destinație ideală pentru o vacanță activă.

Cei care își doresc o vacanță plină de aventură pot explora traseele montane marcate, pot practica alpinismul, ciclismul montan, excursiile cu jeepuri de teren, caiacul și raftingul sau pot schia pe pârtiile centrelor de schi „Karakoli”, „Prophet Elias” și „Zygos”.

Pe partea opusă orașului Metsovo, la aproximativ 6 kilometri distanță, se află satul Anilio, care are o lungă tradiție în prelucrarea lemnului. Numele localității înseamnă „fără soare” și provine de la faptul că razele soarelui ajung aici doar pentru o perioadă scurtă în timpul zilei.

Satul Anthochori, traversat de pârâul Rona, se află la 13 kilometri sud-vest de Metsovo. Aici pot fi vizitate morile de apă restaurate, transformate în prezent într-un Muzeu al Hidrodinamicii.

Nu trebuie ratată nici o plimbare în zona lacului artificial format de izvoarele râului Aoos. Aici pot fi realizate fotografii spectaculoase, în special la apus, când insulițele acoperite cu brazi și micile golfuri care amintesc de fiorduri creează un peisaj deosebit.

Iarna, apele albastre ale lacului se contopesc vizual cu peisajul alb acoperit de zăpadă, în timp ce vara, împrejurimile sunt îmbrăcate în verdele pădurii dese care mărginește cursul apei.

Pădurea de fag lasă loc, în partea de nord a lacului, unei păduri de brazi. Aceasta marchează limita Parcului Național Pindului și a renumitei zone Valia-Kalda.