Proiectul "Ora fără diabet" a ajuns la final de an. Elevii au câştigat premii speciale pentru cele mai votate fotografii

Proiectul "Ora Fără Diabet" s-a încheiat, după o perioadă plină în care cei mici au descoperit prin jocuri şi provocări creative cum să adopte un stil de viaţă sănătos. Fiecare elev şi-a ales o temă favorită — nutriție, sport sau ecrane — şi s-a înscris în concurs la categoria de care a fost pasionat. La final, cele mai apreciate fotografii expuse au fost selectate, iar câştigătorii au fost premiaţi, în aplauzele călduroase ale colegilor de şcoală.

Proiectul "Ora fără diabet" a ajuns la final, spre bucuria elevilor din şcolile participante, care au fost premiaţi pentru efortul depus în procesul de învăţare a stilului de viaţă sănătos. La Şcoala Alexandru Ioan Cuza din Capitală, elevii au câştigat premii speciale pentru fotografiile cele mai votate, din categoriile nutriție, sport și ecrane. Fiecare imagine în parte a arătat un obicei sănătos pe care cei mici l-au deprins în urma activităţii.

La categoria nutriţie - câştigatoarea este Pripas Teodora.

"Sunt foarte fericită că am reuşit să mănânc sănătos într-o zi, fără să mă ating de dulciuri", a afirmat Teodora.

La categoria sport - câştigătoare Stoian Petra.

"Aceasta reprezintă cele 2 sporturi ale mele preferate: gimnastica şi voleiul", a spus ea.

La categoria alternativă la ecrane - câştigător Ghiţă Victor.

"E cam rău în general să stai foarte mult pe telefon, şi cauzează dependenţă", crede tânărul.

Elevii s-au bucurat din plin de activităţile care i-au determinat să îşi schimbe în bine întregul stil de viaţă.

"Cred că aceste tipuri de programe sunt foarte importante. Avem nevoie să învăţăm să ne hrănim sănătos, şi, pentru a fi sănătoşi, să facem mişcare şi să avem activităţi care contribuie la dezvoltarea armonioasă. Din păcate, constatam că, în ultimii, ani bolile de nutriţie sunt foarte des întâlnite la vârste din ce în ce mai fragede", a afirmat Mariana Ciurea, profesor.

De aceleaşi premii s-au bucurat şi copiii de la Liceul Teoretic Ştefan Odobleja.

Pentru modulul 1, nutritie, a câștigat Trandafir Maria, de la clasa a 5-a D. La modulul nr.2 a câștigat Dună David, clasa a 5-a A. La modulul 3, un câştigator, pe numele lui Ştefan Teodor, de la clasa a 5-a D.

"Imediat după activități, au manifestat mult mai multă încredere în a alege alimentația, în a-şi face farfurii sănătoase, şi chiar pe holurile şcolii ne întâlneam şi îmi povesteau cum au mers acasă şi au transmis mai departe familiei că au nevoie de niște alegeri sănătoase", a afirmat Mariana Voinea, director adjunct Liceul Teoretic Stefan Odobleja.

Prin "Ora Fără Diabet", elevii au descoperit secrete esenţiale despre alegeri simple de zi cu zi care le pot influenţa pozitiv viitorul şi sănătatea.