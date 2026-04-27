Ce dezvăluie unghiile despre starea ta de sănătate: semne aparent banale care pot ascunde boli grave, inclusiv cancer

Cele mai frecvente modificări sunt petele albe, care apar la multe persoane. foto: pexels.com

Aspectul unghiilor nu ține doar de estetică, ci poate oferi indicii importante despre starea generală de sănătate. De la carențe nutriționale până la afecțiuni serioase ale organelor interne, modificările unghiilor nu ar trebui ignorate. Dermatologul Cristina Safta a explicat, în cadrul rubricii Sfat de sănătate, la ce semne trebuie să fim atenți și când este cazul să mergem la medic.

Potrivit specialistului, cele mai frecvente modificări sunt petele albe, care apar la multe persoane și, de cele mai multe ori, nu sunt un motiv de îngrijorare. „Aceste pete albe sunt unul din cele mai frecvente motive pentru care vin pacienții speriați. Ele, de cele mai multe ori, sunt lipsite de riscuri majore și apar în lipsa unor carențe alimentare, cum ar fi zincul sau calciul”, a explicat dermatologul.

În schimb, liniile albe orizontale pot ascunde probleme mai serioase. „Ele vin în spate cu probleme cu potențial mai mare negativ, precum afecțiuni renale sau hepatice. Apar des la pacienții vegetarieni care nu își asigură suficient aport de proteine”, a precizat medicul.

Unghiile fragile, care se rup ușor, sunt și ele des întâlnite, însă cauza nu este întotdeauna una medicală. „Cele mai frecvente cauze sunt cele chimice – ojă, gel, dizolvant cu acetonă sau substanțele de curățenie folosite în gospodărie”, a spus Cristina Safta.

Un semnal de alarmă important îl reprezintă dungile închise la culoare. „Cel mai des sunt mici hematoame, însă dacă observăm că se lățesc și devin vizibile și pe pielea din jurul unghiei, trebuie să mergem la medic, pentru că pot fi inclusiv melanoame”, avertizează specialistul.

Roșeața sau inflamația din jurul unghiei indică, de regulă, o infecție. „Apare atunci când există o breșă în piele, prin care bacteriile sau ciupercile pătrund și inflamează zona cuticulei”, a explicat medicul.

De asemenea, unghiile îngălbenite pot avea mai multe cauze. „De cele mai multe ori sunt infecții fungice. În cazul femeilor pot apărea și din cauza ojei, dar temporar. Dacă excludem aceste cauze, ele pot indica diabet zaharat sau probleme pulmonare”, a adăugat dermatologul.

Pentru a preveni problemele, medicul recomandă câteva măsuri simple: purtarea mănușilor de protecție la contactul cu substanțe chimice, menținerea unghiilor scurte și evitarea excesului de manichiură cu gel. „Lampa LED folosită la manichiură emite, de fapt, ultraviolete, iar riscurile nu sunt de neglijat”, a subliniat specialistul.